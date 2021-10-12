Соглашение о "промышленном безвизе" может быть подписано на следующем саммите Украина-ЕС, - Зеленский

Украина рассчитывает подписать соглашение о промышленном безвизе на следующем саммите Украина–ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил по итогам саммита Украина-ЕС.

"Начинаем разговор про обновление таможенных тарифов и пересмотр углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли. Уверен, что есть движение к договору о промышленном безвизе. Уже на следующем саммите Украина - ЕС мы стремимся подписать договор", - отметил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина и ЕС готовы двигаться к климатической нейтральности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Организаторы выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе должны попасть под санкции ЕС, - Зеленский