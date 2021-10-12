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Соглашение о "промышленном безвизе" может быть подписано на следующем саммите Украина-ЕС, - Зеленский

Соглашение о

Украина рассчитывает подписать соглашение о промышленном безвизе на следующем саммите Украина–ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил по итогам саммита Украина-ЕС.

"Начинаем разговор про обновление таможенных тарифов и пересмотр углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли. Уверен, что есть движение к договору о промышленном безвизе. Уже на следующем саммите Украина - ЕС мы стремимся подписать договор", - отметил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина и ЕС готовы двигаться к климатической нейтральности.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20474) промышленность (297) безвизовый режим (1553) Евросоюз (17145)


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,,,Борщ вчерашний будешь??"-,,Да"-,,Приходи завтра"
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12.10.2021 12:38 Ответить
А точніше - з наступним президентом.
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12.10.2021 12:52 Ответить
вова не все квартиры с ледей в Лондоне скупил
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12.10.2021 15:01 Ответить
 
 