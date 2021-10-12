Соглашение о "промышленном безвизе" может быть подписано на следующем саммите Украина-ЕС, - Зеленский
Украина рассчитывает подписать соглашение о промышленном безвизе на следующем саммите Украина–ЕС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил по итогам саммита Украина-ЕС.
"Начинаем разговор про обновление таможенных тарифов и пересмотр углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли. Уверен, что есть движение к договору о промышленном безвизе. Уже на следующем саммите Украина - ЕС мы стремимся подписать договор", - отметил глава государства.
Кроме того, по словам Зеленского, Украина и ЕС готовы двигаться к климатической нейтральности.
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Anatoliy A #437998
показать весь комментарий12.10.2021 12:38 Ответить Мне нравится 3
Анатолий К #427424
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Arkady Korshun
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