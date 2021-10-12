В Ивано-Франковске и двух областях чрезвычайная ситуация - нет газа для больниц и школ

На Закарпатье региональная комиссия ТЭБ и ЧС объявила чрезвычайной ситуацию с поставками природного газа бюджетным учреждениям области - в связи с отказом поставщиков поставлять энергоноситель по неповышенным ценам.

Об этом сообщает Закарпатская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На Закарпатье на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию в области в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, чрезвычайной. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставщики, которые до роста цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь цена значительно ниже рыночной.

"Ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений на период отопительного сезона составляет около 25 млн м³. В то же время цена и отсутствие поставщика природного газа ставит под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу учреждений в осенне-зимний период", - отметил председатель ОГА Анатолий Полосков.

Как сообщается, в конце сентября Кабмин, НАК "Нафтогаз України" Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,42 грн за 1 м³, для бюджетных учреждений - 16,39 грн за 1 м³.

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В Закарпатской ОГА объясняют, что меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, использующих природный газ для отопления и горячего водоснабжения. А поскольку почти все учреждения области имеют автономные котельные, они закупают топливо непосредственно у поставщиков по индивидуальным договорам в соответствии с процедурой, предусмотренной законом "О публичных закупках", - подчеркнул Полосков.

В Закарпатской ОГА добавили, что возможным вариантом выхода из кризисной ситуации может стать введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных учреждений и организаций области на отопительный период 2021-2022 годов.

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В Ивано-Франковске объявили чрезвычайной ситуацию с отсутствием газа для бюджетных учреждений.

"Только что состоялось внеочередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС. Имеем чрезвычайную ситуацию в нашей громаде - отсутствие поставок газа в учреждения! А это учреждения здравоохранения, школы, детсады, социальные учреждения", - отметил ивано-франковский городской голова Руслан Марцинкив в Фейсбуке.

По его информации, сегодня в медицинских учреждениях города температура достигает 18-19 градусов.

"Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривень за кубометр, а теперь получается - за 30? А это дополнительно 500 тысяч грн для городского бюджета", - отметил мэр.

Он добавил, что по новой цене на газ отопление школ обойдется местному бюджету более 7 млн. грн.

Сейчас жители города в соцсетях возмущаются такими действиями местных властей и указывают на пример Тернополя, где уже начинают отопительный сезон.

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Как сообщает Хмельницкая ОГА, областная комиссия по ТЭБ и ЧС признала на Хмельнитчине чрезвычайной ситуацией отсутствие газа для бюджетных учреждений.

"Ситуация у нас на Хмельнитчине, как и во всей стране достаточно критична, ведь почти во всех бюджетных учреждениях разорваны договора, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости", - отметил председатель ОГА Сергей Гамалий.

В протоколе заседания комиссии говорится, что она признала на региональном уровне чрезвычайной ситуацию, сложившуюся в связи с отсутствием поставок природного газа для учреждений, организаций и коммунальных неприбыльных предприятий на осенне-зимний период 2021-2022. Отмечается, что ситуация угрожает жизни и здоровью населения области и нанесению значительного материального ущерба.

Как отметил председатель ОГА, сейчас нужно провести переговоры с компанией НАК "Нафтогаз Украины", чтобы получать газ по 13,6 грн без НДС для бюджетных учреждений.