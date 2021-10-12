В Ивано-Франковске и двух областях чрезвычайная ситуация - нет газа для больниц и школ
На Закарпатье региональная комиссия ТЭБ и ЧС объявила чрезвычайной ситуацию с поставками природного газа бюджетным учреждениям области - в связи с отказом поставщиков поставлять энергоноситель по неповышенным ценам.
Об этом сообщает Закарпатская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"На Закарпатье на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию в области в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, чрезвычайной. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставщики, которые до роста цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь цена значительно ниже рыночной.
"Ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений на период отопительного сезона составляет около 25 млн м³. В то же время цена и отсутствие поставщика природного газа ставит под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу учреждений в осенне-зимний период", - отметил председатель ОГА Анатолий Полосков.
Как сообщается, в конце сентября Кабмин, НАК "Нафтогаз України" Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,42 грн за 1 м³, для бюджетных учреждений - 16,39 грн за 1 м³.
В Закарпатской ОГА объясняют, что меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, использующих природный газ для отопления и горячего водоснабжения. А поскольку почти все учреждения области имеют автономные котельные, они закупают топливо непосредственно у поставщиков по индивидуальным договорам в соответствии с процедурой, предусмотренной законом "О публичных закупках", - подчеркнул Полосков.
В Закарпатской ОГА добавили, что возможным вариантом выхода из кризисной ситуации может стать введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных учреждений и организаций области на отопительный период 2021-2022 годов.
В Ивано-Франковске объявили чрезвычайной ситуацию с отсутствием газа для бюджетных учреждений.
"Только что состоялось внеочередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС. Имеем чрезвычайную ситуацию в нашей громаде - отсутствие поставок газа в учреждения! А это учреждения здравоохранения, школы, детсады, социальные учреждения", - отметил ивано-франковский городской голова Руслан Марцинкив в Фейсбуке.
По его информации, сегодня в медицинских учреждениях города температура достигает 18-19 градусов.
"Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривень за кубометр, а теперь получается - за 30? А это дополнительно 500 тысяч грн для городского бюджета", - отметил мэр.
Он добавил, что по новой цене на газ отопление школ обойдется местному бюджету более 7 млн. грн.
Сейчас жители города в соцсетях возмущаются такими действиями местных властей и указывают на пример Тернополя, где уже начинают отопительный сезон.
Как сообщает Хмельницкая ОГА, областная комиссия по ТЭБ и ЧС признала на Хмельнитчине чрезвычайной ситуацией отсутствие газа для бюджетных учреждений.
"Ситуация у нас на Хмельнитчине, как и во всей стране достаточно критична, ведь почти во всех бюджетных учреждениях разорваны договора, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости", - отметил председатель ОГА Сергей Гамалий.
В протоколе заседания комиссии говорится, что она признала на региональном уровне чрезвычайной ситуацию, сложившуюся в связи с отсутствием поставок природного газа для учреждений, организаций и коммунальных неприбыльных предприятий на осенне-зимний период 2021-2022. Отмечается, что ситуация угрожает жизни и здоровью населения области и нанесению значительного материального ущерба.
Как отметил председатель ОГА, сейчас нужно провести переговоры с компанией НАК "Нафтогаз Украины", чтобы получать газ по 13,6 грн без НДС для бюджетных учреждений.
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Порядку і законності немає.
1 на хабах торгуют и вполне себе частники
2 задача госкомпаний, регулирование цен рыночными методами (закупка газа по мин. ценам)
3 газовый рынок запустили зебанаты. Итог немного предсказуем
І знову ж: справжній ринок я розумію так: є кілька поставщиків товару, з яких я можу, фактично, в будь-який момент вибрати того, який мене найбільше влаштовує. З можливістю також в будь-який момент його змінити. Все інше, повторюю - фікція.
"І знову ж: справжній ринок я розумію так: є кілька поставщиків товару, з яких я можу, фактично, в будь-який момент вибрати того, який мене найбільше влаштовує." - таки да, только подождать немного надо, пока скважины расконсервируют, пока договора с транзитёрами перезаключат.....
" З можливістю також в будь-який момент його змінити. Все інше, повторюю - фікція." - ага, ну попробуйте в момент плавки 100 тонн чугуна в домне, потребовать 120. Типа - успехов в этом
И да, статью я читал. Но в отличии от вас понял прочитанное, поставщики хотят и дальше на этом рынке работать, поэтому обязаны получить оплату, гарантирующую дальнейшие закупки. Да, это экономика, бессердечная ****. Но вы можете мне продать свои доллары купленные по 8, прям сейчас заберу. Вы ведь не будете наживаться на мне? Продадите по 8?
Вместє!!!
Вмєстє!!!!!
Проведіть ще акцію під держдачею Нелоха с плакатами "хочь ржом".
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1447936977047900165 24 мин
Alexey Kucherenko Коли в країні Закони та постанови уряду Підмінюються якимись нікчемними «меморандумами» з якихось «конгресів» А державні регулюючи органи АМК та НКРЕКП змагаються в нікчемності Тоді починаються надзвичайні ситуації
Ледя не переживает
Кто то ворует и на стоимости и на объемах!
Народ платит налоги, на которые правительство создало гос предприятие Нафтогаз, которое опять таки за налоги закупил оборудование, нанял специалистов и производит добычу газа.
Везде платят, заметь! Так вот уже https://biz.censor.net/news/3289531 до 100$ с учетом рентабельности. Продают его нам же от 300 до 1000$!
А теперь еще умудряются заявлять, что газа не хватает
Много букв. Такому агроному, что картошку в ноль считает, столько букв не осилить. Хотя, труд в наРФии никогда не считался, поэтому она у тебя нулевая и получается.
Где газ который добывают государственные предприятия Украины?