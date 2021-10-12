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Новости Отопительный сезон
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В Ивано-Франковске и двух областях чрезвычайная ситуация - нет газа для больниц и школ

В Ивано-Франковске и двух областях чрезвычайная ситуация - нет газа для больниц и школ

На Закарпатье региональная комиссия ТЭБ и ЧС объявила чрезвычайной ситуацию с поставками природного газа бюджетным учреждениям области - в связи с отказом поставщиков поставлять энергоноситель по неповышенным ценам.

Об этом сообщает Закарпатская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На Закарпатье на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию в области в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, чрезвычайной. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставщики, которые до роста цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь цена значительно ниже рыночной.

"Ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений на период отопительного сезона составляет около 25 млн м³. В то же время цена и отсутствие поставщика природного газа ставит под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу учреждений в осенне-зимний период", - отметил председатель ОГА Анатолий Полосков.

Как сообщается, в конце сентября Кабмин, НАК "Нафтогаз України" Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,42 грн за 1 м³, для бюджетных учреждений - 16,39 грн за 1 м³.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меморандум с "Нафтогазом" не работает: школы и детсады покупают газ по 35-45 грн/куб., а части населения придется платить 16,5 грн/куб.

В Закарпатской ОГА объясняют, что меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, использующих природный газ для отопления и горячего водоснабжения. А поскольку почти все учреждения области имеют автономные котельные, они закупают топливо непосредственно у поставщиков по индивидуальным договорам в соответствии с процедурой, предусмотренной законом "О публичных закупках", - подчеркнул Полосков.

В Закарпатской ОГА добавили, что возможным вариантом выхода из кризисной ситуации может стать введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных учреждений и организаций области на отопительный период 2021-2022 годов.

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В Ивано-Франковске объявили чрезвычайной ситуацию с отсутствием газа для бюджетных учреждений.

"Только что состоялось внеочередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС. Имеем чрезвычайную ситуацию в нашей громаде - отсутствие поставок газа в учреждения! А это учреждения здравоохранения, школы, детсады, социальные учреждения", - отметил ивано-франковский городской голова Руслан Марцинкив в Фейсбуке.

По его информации, сегодня в медицинских учреждениях города температура достигает 18-19 градусов.

"Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривень за кубометр, а теперь получается - за 30? А это дополнительно 500 тысяч грн для городского бюджета", - отметил мэр.

Он добавил, что по новой цене на газ отопление школ обойдется местному бюджету более 7 млн. грн.

Сейчас жители города в соцсетях возмущаются такими действиями местных властей и указывают на пример Тернополя, где уже начинают отопительный сезон.

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Как сообщает Хмельницкая ОГА, областная комиссия по ТЭБ и ЧС признала на Хмельнитчине чрезвычайной ситуацией отсутствие газа для бюджетных учреждений.

"Ситуация у нас на Хмельнитчине, как и во всей стране достаточно критична, ведь почти во всех бюджетных учреждениях разорваны договора, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости", - отметил председатель ОГА Сергей Гамалий.

В протоколе заседания комиссии говорится, что она признала на региональном уровне чрезвычайной ситуацию, сложившуюся в связи с отсутствием поставок природного газа для учреждений, организаций и коммунальных неприбыльных предприятий на осенне-зимний период 2021-2022. Отмечается, что ситуация угрожает жизни и здоровью населения области и нанесению значительного материального ущерба.

Как отметил председатель ОГА, сейчас нужно провести переговоры с компанией НАК "Нафтогаз Украины", чтобы получать газ по 13,6 грн без НДС для бюджетных учреждений.

Автор: 

Газ (10230) Ивано-Франковск (832) Нафтогаз (3114) Тарифы на отопление (721) Хмельнитчина (896) уголь (1001) Марцинкив Руслан (99) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91) Закарпатская область (2588)


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Топ комментарии
+37
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12.10.2021 12:34
+29
Можу. Коли Зеля сказав я вам ничего не должен.
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12.10.2021 12:36
+26
А ты можешь привести примеры когда она не брехала??
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12.10.2021 12:33
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Підкажу. Тільки до чого тут хаби? За кордоном теж кожна окрема школа прямо на хабі купує? Навряд чи. Тут, на Цензорі, є вчорашня новина. Там написано, що бюджетні і комунальні організації мають право проводити тендери з закупівлі газу. Приватних поставщиків там вистачає. Проводь тендер, визначай переможця, заключай з ним договір та і все. В чому проблема? Так, газ в них дорогий, Нафтогаз зі своїм дешевшим участі в тендерах не приймає. Але що поробиш? Ринок є ринок. Це не дрімучий совок з його "обязаловкою"...
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12.10.2021 13:28 Ответить
Ага. Понятно. Значицца так, государство, в одно рыло закупает газ, промуфлонив период низких цен (они обычно в конце сезона, вот неожиданность), после этого делает морду кирпичом - я не я, хата не моя, рынок у нас и децентрализация. При этом, закупки газа для бюджета и населения монополизированы государством, но таки - "рынок", а цены оказывается устанавливают местные власти. Хмм...
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12.10.2021 13:38 Ответить
Так вам ще з 2015 року, коли ще тільки розпочалась підготовка до впровадження цього газового ринку, недурні люди казали, що насправді ніякого газового ринку створити неможливо в принципі, це фікція і розвод, можливість тільки створити купу посередників і черговий раз подоїти лохів. Але тоді цього ніхто і чути не хотів...
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12.10.2021 13:57 Ответить
Ринок можливий. РФ, Турція, через Польшу, з Румунії, власного видобутку ...
Порядку і законності немає.
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12.10.2021 14:05 Ответить
Коли від кожного з тих справжніх поставщиків, що ти перечислив, буде до твого будинку окрема труба і ти сам особисто зможеш напряму вибрати між ними, в кого купувати і до якої труби тобі під"єднатись - тоді це і буде справжній ринок. А якщо весь газ йде в одну трубу через один і той же Нафтогаз, який і встановлює стартову, так би мовити, ціну на українському, припустимо, "ринку", а ти можеш вибрати тільки між перекупщиками того ж газу ( і то не фізично, а лише віртуально ) - це абсолютно ніякий не ринок, а фікція і розвод лохів.
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12.10.2021 14:24 Ответить
Понимаешь в чём дело, когда в 19м умные люди говорили - дай квартальным хер стеклянный, они и хер разобьют, и руки порежут, над ними смеялись тоже . А теперь о рынке газа -
1 на хабах торгуют и вполне себе частники
2 задача госкомпаний, регулирование цен рыночными методами (закупка газа по мин. ценам)
3 газовый рынок запустили зебанаты. Итог немного предсказуем
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12.10.2021 14:12 Ответить
Торгують. Відповідна ціна, напівпорожні сховища і паніка в усій Європі. Отакий "ринок"...
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12.10.2021 14:26 Ответить
Рынок как рынок Умненькие эуропейцы продали свои ПХГ кацапам (которые их опустошили), пролоббировали потоки в надежде на бесперебойное снабжение. Но ведь они сами избавились от рынка, завязав газоснабжение почти полностью на кацапов? Не? Так это и есть, тупорылое вмешательство в рынок Меркельши и *****.
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12.10.2021 14:40 Ответить
Зрозуміло. Але знов нагадаю, хоч вище вже я це писав: у кацапів всього 30% того ринку. Де решта учасників? Чому вони не можуть збільшити поставки і тим самим знизити ціни? Виходить, там ринок теж фіктивний, як і у нас?
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12.10.2021 14:48 Ответить
40%. В самой германии 50%. Почти половина, и половина - это "всего"? Ну ок
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12.10.2021 14:53 Ответить
Та хоч і 40. Але де ж решта 60?
І знову ж: справжній ринок я розумію так: є кілька поставщиків товару, з яких я можу, фактично, в будь-який момент вибрати того, який мене найбільше влаштовує. З можливістю також в будь-який момент його змінити. Все інше, повторюю - фікція.
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12.10.2021 15:07 Ответить
Урежте осетра. 40 - по Европе, по Германии 50. И даже 40- это очень дофига, это равносильно остановке производств.
"І знову ж: справжній ринок я розумію так: є кілька поставщиків товару, з яких я можу, фактично, в будь-який момент вибрати того, який мене найбільше влаштовує." - таки да, только подождать немного надо, пока скважины расконсервируют, пока договора с транзитёрами перезаключат.....
" З можливістю також в будь-який момент його змінити. Все інше, повторюю - фікція." - ага, ну попробуйте в момент плавки 100 тонн чугуна в домне, потребовать 120. Типа - успехов в этом
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12.10.2021 16:28 Ответить
Тому я і кажу: насправді ніякого "газового ринку" нема і бути не може. Це ПСЕВДОринок, фікція і підробка. А те що зараз з газом в нас, в Україні, це взагалі ні на що не схоже, тут навіть нормальних відносин нема, не те, що якогось ринку. Суцільне обдурювання і здирництво.
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12.10.2021 17:05 Ответить
Ххосподя! Рынок обязан регулироваться! Нам никто не мешал заключить договора поставки весной! Мало того, раз частникам закрыт выход на закупку газа, обязанность государства обеспечить его закупку по минимальным ценам! Но вы, продолжаете ныть о "децентрализации" и "выбор поставщиков предоставили". Вы - упоротый?
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12.10.2021 17:16 Ответить
Запасів газу в країні цілком достатньо, дефіциту нема. І дійсно, хто заважав місцевим поставщикам заключити договори з Нафтогазом? І вони їх заключили. Прочитай статтю хоча б. Там чітко написано: "Отмечается, что поставщики, которые до роста цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь цена значительно ниже рыночной". Тобто, наскільки зрозуміло, ці приватні поставщики хочуть продавати газ споживачам не за тією ціною, за якою вони його тоді закупили, а за нинішньою, яка вже в кілька разів вища, тобто здерти зі споживачів три шкури.
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12.10.2021 18:15 Ответить
І що значить: ринок зобов"язаний регулюватись? Як? Держава повинна обмежувати ціни? Так це можливо тільки при плановій економіці. При риночних відносинах спроби втручання в нього держави приводять прямо у Венесуелу...
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12.10.2021 18:18 Ответить
Прикинь, есть инструменты регулирования рынка, например антимонопольное законодательство, и работает в большинстве стран Но да, не в Венесуэле
И да, статью я читал. Но в отличии от вас понял прочитанное, поставщики хотят и дальше на этом рынке работать, поэтому обязаны получить оплату, гарантирующую дальнейшие закупки. Да, это экономика, бессердечная ****. Но вы можете мне продать свои доллары купленные по 8, прям сейчас заберу. Вы ведь не будете наживаться на мне? Продадите по 8?
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12.10.2021 23:02 Ответить
Во всем мире есть рынок газа и электроэнергии, а у Украины, как всегда особый путь. Причина этого очевидна: дураки, голосующие за сказочников.
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13.10.2021 07:34 Ответить
Среднесуточная там 6-7 градусов, это уже довольно холодно без отопления.
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12.10.2021 12:54 Ответить
Позеленевшие - посинеют
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12.10.2021 13:10 Ответить
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12.10.2021 13:32 Ответить
Этого я и опасаюсь во время следующих выборов. Еще хуже, если посиневшие покраснеют и придут раскулачивать и синих, и зеленых.
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13.10.2021 07:39 Ответить
Тут главное дороги на Ростов перекрыть успеть
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13.10.2021 08:23 Ответить
Зробили вже всіх разом чи ще ні? А "какая разница", ржіть, навіщо вам той газ, його на хліб на намастиш. Якщо не повірили, то запитайте у Мосейсучки.
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12.10.2021 12:55 Ответить
#півгазовогобалону.
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13.10.2021 07:40 Ответить
Вмєстє!
Вместє!!!
Вмєстє!!!!!
Проведіть ще акцію під держдачею Нелоха с плакатами "хочь ржом".
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12.10.2021 12:56 Ответить
Васю так налякали, що він із дому вийти боїться.
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12.10.2021 12:57 Ответить
На Закарпатье региональная комиссия ТЭБ и ЧС объявила чрезвычайной ситуацию с поставками природного газа бюджетным учреждениям области - в связи с отказом поставщиков поставлять энергоноситель по неповышенным ценам. Источник:
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12.10.2021 13:00 Ответить
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12.10.2021 13:01 Ответить
Газ на хлеб не намажешь.
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12.10.2021 13:02 Ответить
А чим зайнятий "найвідоміший закарпатець" Коля Котлета, та "гігант політики" Василь Вірастюк", Охороняють трибуну від Лероса в Раді?
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12.10.2021 13:07 Ответить
Зелёный режим таки добьёт страну.
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12.10.2021 13:13 Ответить
Зелень рассовала по карманам спижженое бабло и скинула ответственность на местные бюджеты.
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12.10.2021 13:14 Ответить
топіть і далі за зелених дібіли.
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12.10.2021 13:16 Ответить
Буквально позавчера писали что газа достаточно, неужели соврали)
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12.10.2021 13:29 Ответить
Можливо достатньо, а от ціна...
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12.10.2021 15:22 Ответить
і з ціною теж все норм, але є момент, купили по 1 грн., це для прикладу, а продати хочуть по 15 бо зараз так ніби коштує, так от щоб отаких перекосів не було, то по 15 мають продавати, коли самі куплять по 13 наприклад, от тоді і ціни так пригати не будуть.
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12.10.2021 21:38 Ответить
Злые вы! Тут в Киеве начался самит Украина-ЕС, на котором, ну как же без него, выступает наш през. А вы его всякой ерундой отвлекаете. Какие больницы? Какие школы? О чем вы ...?
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12.10.2021 13:33 Ответить
А куди хлопці з пацанами дівають той газ, який видобувають на Прикарпатті?
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12.10.2021 14:11 Ответить
женуть на Европу?
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12.10.2021 14:41 Ответить
самые несчастные. на буковеле поищите, 300 евро абонемент на неделю
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12.10.2021 15:40 Ответить
Хай переходять на зельону енергію - ловлять на вулиці якогось зєлєбобіка і до пічки його.
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12.10.2021 16:01 Ответить
в пічку, років 80 тому так вже робили
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12.10.2021 21:40 Ответить
топите зеленью - так дешевле будет..
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12.10.2021 17:34 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1447936977047900165 24 мин



Alexey Kucherenko Коли в країні Закони та постанови уряду Підмінюються якимись нікчемними «меморандумами» з якихось «конгресів» А державні регулюючи органи АМК та НКРЕКП змагаються в нікчемності Тоді починаються надзвичайні ситуації
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12.10.2021 18:13 Ответить
на бейкер стрит проблем нет,
Ледя не переживает
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12.10.2021 18:43 Ответить
епоха ЗЕлиднів
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12.10.2021 18:43 Ответить
Прикрути №2.
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12.10.2021 19:36 Ответить
нет газа, зато дешево
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12.10.2021 20:01 Ответить
Ситуация явно не здоровая. Газ добывается собственный в полном объеме, чтобы нехватки не было! https://biz.today.ua/ru/taryf-na-gaz-v-ukrayne-dolzhen-byt-drugym-v-natskomyssyy-soschytaly-nastoyashhuyu-sebestoymost-gaza-ukraynskoj-dobychy/ Себестоимость собственного газа 2,5 грн за куб , а не 8-30 грн!
Кто то ворует и на стоимости и на объемах!
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12.10.2021 21:06 Ответить
Себестоимость картошки, вообще, ноль. Из погреба прошлогоднюю достал в землю воткнул, весной опять в погреб. Пойди это расскажи тем, кто ею торгует на базаре, только осторожно, чтобы не побили.
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13.10.2021 07:45 Ответить
Недра и все, что в них находится - достояние народа, согласно 13 ст Конституции Украины.
Народ платит налоги, на которые правительство создало гос предприятие Нафтогаз, которое опять таки за налоги закупил оборудование, нанял специалистов и производит добычу газа.
Везде платят, заметь! Так вот уже https://biz.censor.net/news/3289531 до 100$ с учетом рентабельности. Продают его нам же от 300 до 1000$!
А теперь еще умудряются заявлять, что газа не хватает
Много букв. Такому агроному, что картошку в ноль считает, столько букв не осилить. Хотя, труд в наРФии никогда не считался, поэтому она у тебя нулевая и получается.
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13.10.2021 10:25 Ответить
Де ж ваше літо було , господарники засрані . Ну нічо , до Різдва час є п'єц вимурувати чи пічку якусь . Бо січень буде суровий .
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12.10.2021 21:20 Ответить
Зеленський реалізував мрію кацапів - тепер українці мерзнуть без газу.
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12.10.2021 21:59 Ответить
Похоже на российскую диверсию и саботаж!!

Где газ который добывают государственные предприятия Украины?
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12.10.2021 22:54 Ответить
Научу строить из снега иглу. Дорого.
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13.10.2021 07:58 Ответить
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