РФ - сторона конфликта на Донбассе. Это будет зафиксировано в совместном с ЕС заявлении, - Зеленский
Россия бесспорно является стороной конфликта на Донбассе, что это будет зафиксировано в совместном с ЕС в заявлении.
Об этом сегодня по итогам саммита Украина-ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня вчера состоялся разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке нашей страны. Едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе в полной мере лежит на РФ, которая, бесспорно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в общем заявлении (Украины и ЕС. - Ред.)", - отметил Зеленский.
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+9 Myroslav Hrabovsky
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+6 Анатолий К #427424
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Кацапи, як сторона конфлікту, зафіксовано в "Мінських", без цього, не було б підстав ввести санкції.
То чого там сциться фуйло?
Мінські підписані Україною, мокшандією і ЄС, як посередником, дякуючи Петру, без конкретики, як механізм стримування кацапів, а не капітуляції.
Коментар мокшан до "мінських".
"Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России. Отмену ряда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 антироссийских санкций Евросоюз открыто связывает с выполнением Второго минского соглашения. Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих."
Але ж яка різниця ?..
то есть не воюющая страна а...сторона конфликта
ладно пусть будет сторона...
и не только на Донбассе , но и в мире...
и не только в мире , но и у себя...
и чтобы исключить "конфликты"-
нужно уничтожить "сторону"
будет зафиксировано в
совместном с ЕС заявлении (прошу минобороны РФ, не расценивать данное заявление, как повод для расторжения контрактов с моими фирмами), - Зеленский