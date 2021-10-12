РФ - сторона конфликта на Донбассе. Это будет зафиксировано в совместном с ЕС заявлении, - Зеленский

Россия бесспорно является стороной конфликта на Донбассе, что это будет зафиксировано в совместном с ЕС в заявлении.

Об этом сегодня по итогам саммита Украина-ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня вчера состоялся разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке нашей страны. Едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе в полной мере лежит на РФ, которая, бесспорно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в общем заявлении (Украины и ЕС. - Ред.)", - отметил Зеленский.

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