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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ - сторона конфликта на Донбассе. Это будет зафиксировано в совместном с ЕС заявлении, - Зеленский

РФ - сторона конфликта на Донбассе. Это будет зафиксировано в совместном с ЕС заявлении, - Зеленский

Россия бесспорно является стороной конфликта на Донбассе, что это будет зафиксировано в совместном с ЕС в заявлении.

Об этом сегодня по итогам саммита Украина-ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня вчера состоялся разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке нашей страны. Едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе в полной мере лежит на РФ, которая, бесспорно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в общем заявлении (Украины и ЕС. - Ред.)", - отметил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20474) конфликт (830) Меркель Ангела (2125) россия (95652) Донбасс (26956) Макрон Эмманюэль (1312)


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Топ комментарии
+9
Цей факт «зафіксований» давно і всюди.
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12.10.2021 12:47
+7
Он не знал. Ему на бумажке этого не написали
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12.10.2021 13:06
+6
Та ви шо, а до цього так не було? Оце старається Косоворотка підтвердити те, що Порошенко записав ще декілька років назад. А далі що? І надалі будеш охороняти ними захоплену територію, щоб наші війська її не відвоювали? Заборонив стріляти а в майбутньому заборони і дивитися в їх сторону.
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12.10.2021 13:01
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Вот почему Пуйло откровенно ссьітся Берлинского саммита Норманди.
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12.10.2021 12:43 Ответить

Кацапи, як сторона конфлікту, зафіксовано в "Мінських", без цього, не було б підстав ввести санкції.
То чого там сциться фуйло?
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12.10.2021 13:32 Ответить
Ошибаетесь , нет там такого , к сожалению. РФ подписала Минские соглашения (спасибо Петру) , как неизвестно кто , без конкретики.
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12.10.2021 13:35 Ответить
Та ви шо?
Мінські підписані Україною, мокшандією і ЄС, як посередником, дякуючи Петру, без конкретики, як механізм стримування кацапів, а не капітуляції.

Коментар мокшан до "мінських".
"Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России. Отмену ряда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 антироссийских санкций Евросоюз открыто связывает с выполнением Второго минского соглашения. Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих."
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12.10.2021 13:52 Ответить
Вава у тебе довічний "конфлікт" між лівим полушарком і правим... як зверху так і знизу.
Але ж яка різниця ?..
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12.10.2021 12:45 Ответить
Цей факт «зафіксований» давно і всюди.
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12.10.2021 12:47 Ответить
Он не знал. Ему на бумажке этого не написали
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12.10.2021 13:06 Ответить
проснулись, или фуйло недоплатил?
то есть не воюющая страна а...сторона конфликта
ладно пусть будет сторона...
и не только на Донбассе , но и в мире...
и не только в мире , но и у себя...
и чтобы исключить "конфликты"-
нужно уничтожить "сторону"
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12.10.2021 12:54 Ответить
И зачем оно треплется , когда дело еще не сделано? В такий кшталт предупредил пыню?
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12.10.2021 12:57 Ответить
Зеледенту нужно было вдалбливать в голову Меркель и Макрону что воюет на востоке Украины не "та сторона", а рабсея? И то решился такое заявить только в совместном заявлении. И тут если что откосить попробует по четырежды уклонистской привычке...
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12.10.2021 12:57 Ответить
Та ви шо, а до цього так не було? Оце старається Косоворотка підтвердити те, що Порошенко записав ще декілька років назад. А далі що? І надалі будеш охороняти ними захоплену територію, щоб наші війська її не відвоювали? Заборонив стріляти а в майбутньому заборони і дивитися в їх сторону.
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12.10.2021 13:01 Ответить
Оно пока по саунам развлекало кремлевских пропустило новость
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12.10.2021 13:28 Ответить
РФ - сторона конфликта на Донбассе. Это

будет зафиксировано в

совместном с ЕС заявлении (прошу минобороны РФ, не расценивать данное заявление, как повод для расторжения контрактов с моими фирмами), - Зеленский
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12.10.2021 13:20 Ответить
Щось панунцьо ЗЕ вельми активізувався після офшорного скандалу. Гріхи замолює,чи що?
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12.10.2021 13:25 Ответить
Да вы что ? разве так можно......с 2014 года там гребаная кацапия , а вы еще думаете....
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12.10.2021 13:44 Ответить
Ну зафиксируют что "Россия бесспорно является стороной конфликта на Донбассе "... И что? Что изменится?
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12.10.2021 13:53 Ответить
Шел восьмой год войны... Враг по-прежнему оставался не идентифицированным!
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12.10.2021 14:05 Ответить
Зедебилом.
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12.10.2021 14:43 Ответить
А БЛАЗЕНЬ ВСЕ ТОРОЧИВ : "та сторона " та роками не називав ВОРОГА ВОРГОМ . Прозрів після 2 - х років !!!
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12.10.2021 20:27 Ответить
 
 