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Штрафы за нанесение вреда экологии могут увеличить в 10 раз, - глава Минприроды Абрамовский

Штрафы за нанесение вреда экологии могут увеличить в 10 раз, - глава Минприроды Абрамовский

Кабинет министров одобрил изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно сферы охраны природы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Минприроды совместно с правоохранительными органами разработали законодательные изменения, согласно которым планируется пересмотр существующих санкций за ущерб окружающей среде в соответствии с современными реалиями:

- увеличение штрафов в 8-10 раз;

- дополнить Кодекс: статьей 561 "Уничтожение и повреждение межевых, информационных и охранных знаков, квартальных и участковых столбов, противопожарных и природоохранных аншлагов, шлагбаумов на территориях и объектах природно-заповедного фонда";

- статьей 18857 "Невыполнение законных требований и предписаний должностных лиц службы государственной охраны природно-заповедного фонда Украины".

"Последовательно вводим европейские подходы в сфере государственного природоохранного надзора. Усиливая административную ответственность, мы сможем избавиться дисбаланса между фактическим размером причиненного вреда окружающей среде и суммой существующих штрафов. Как следствие, эффективность государственного контроля в сфере охраны окружающей среды выйдет на новый уровень. Это будет стимулировать субъектов хозяйствования и граждан не нарушать законодательство, значительно уменьшит такие случаи и минимизирует антропогенное и техногенное влияние на окружающую среду", - сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заводы по переработке мусора строят во Львове, под Харьковом, Мариуполем и Житомиром, - глава Минприроды Абрамовский

Принятие законопроекта также:

- повысит ответственность за совершение административных правонарушений в пределах территорий и объектов ПЗФ;

- даст возможность работникам службы государственной охраны ПЗФ составлять протоколы об административных правонарушениях по большему количеству видов нарушений;

- устанавливает ответственность за невыполнение предписаний работников службы государственной охраны ПЗФ об устранении выявленных нарушений.

экология (1608) штраф (1285) Абрамовский Роман (50)


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Топ комментарии
+4
Карманы экологов уже ждут))))
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12.10.2021 12:47
+2
знову те саме...про європейські підходи зазвичай згадують коли треба щось підняти, закрутити гайки та щось з цієї серії...тобто бізнес і прості громадяни повинні виконувати будь які забаганки держави, яка прикривається черговими європейськими підходами, а от з боку держави цими підходами якось навіть і не пахне.
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12.10.2021 12:48
+2
Перевожу с зебильного на русский. Взятки вырастут в разы.
Хуже не будит
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12.10.2021 13:04
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12.10.2021 12:46 Ответить
Карманы экологов уже ждут))))
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12.10.2021 12:47 Ответить
можеть хоть экологам платить начнут, а не на 0,25 ставки документики нам тут приготовь и так само с охраной труда, когда требуют знать нормативную базу по ОТ и экологии за 10 000грн.
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12.10.2021 15:25 Ответить
знову те саме...про європейські підходи зазвичай згадують коли треба щось підняти, закрутити гайки та щось з цієї серії...тобто бізнес і прості громадяни повинні виконувати будь які забаганки держави, яка прикривається черговими європейськими підходами, а от з боку держави цими підходами якось навіть і не пахне.
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12.10.2021 12:48 Ответить
налог на выбросы должен быть на каждой банке гороха, кукурузы и фасоли
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12.10.2021 12:52 Ответить
Мин. экологии обычная коррупционная кормуха для коррупционной власти. Вспомнить Драрты, Злочевского, Ставицкого и прочих «министров».
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12.10.2021 12:54 Ответить
Перевожу с зебильного на русский. Взятки вырастут в разы.
Хуже не будит
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12.10.2021 13:04 Ответить
надо оштрафовать экскорт поцЗедента
Сколько машин везут одного!!! и Зачем..??
мог бы и на велосипеде проехать
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12.10.2021 13:12 Ответить
Уровень шума - тоже экология. Прямотоки задрали.
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12.10.2021 13:20 Ответить
в селах восени стоїть димова завіса, селюкам до сраки ваша ікалогія)
Навіть якщо викликати мєнтів, в них все-одн оне буде прибору для заміру шкідливих речовин.
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12.10.2021 14:01 Ответить
Таксами же эти коломойские, ахметовы, фирташи, новинские и прочая сволочь и являются ярыми загзрязнителями природы и окружающей среды!! штрафуйте их уже сегодня!! Слава богу они бабла наворовали у народа Украины прилично!! не обеднеют!!Только боюсь эти штрафы будут изымать только у бедных фурмероы и ФОПОВ, выше перечисленные ворюги откупятся!! Когдато , в начале 90-х мы это уже проходили!! Работники охраны природы за 2-3 годв сразу стали долларовыми милллионерами!!
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12.10.2021 14:08 Ответить
У нас проблемы не с величиной штрафов, это служит только для усиления взяточничества, особенно в области экологии. У нас проблемы с исполнением законов. Законы нарушают в первую очередь власть имущие.
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12.10.2021 14:33 Ответить
 
 