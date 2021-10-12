Штрафы за нанесение вреда экологии могут увеличить в 10 раз, - глава Минприроды Абрамовский

Кабинет министров одобрил изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно сферы охраны природы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Минприроды совместно с правоохранительными органами разработали законодательные изменения, согласно которым планируется пересмотр существующих санкций за ущерб окружающей среде в соответствии с современными реалиями:

- увеличение штрафов в 8-10 раз;

- дополнить Кодекс: статьей 561 "Уничтожение и повреждение межевых, информационных и охранных знаков, квартальных и участковых столбов, противопожарных и природоохранных аншлагов, шлагбаумов на территориях и объектах природно-заповедного фонда";

- статьей 18857 "Невыполнение законных требований и предписаний должностных лиц службы государственной охраны природно-заповедного фонда Украины".

"Последовательно вводим европейские подходы в сфере государственного природоохранного надзора. Усиливая административную ответственность, мы сможем избавиться дисбаланса между фактическим размером причиненного вреда окружающей среде и суммой существующих штрафов. Как следствие, эффективность государственного контроля в сфере охраны окружающей среды выйдет на новый уровень. Это будет стимулировать субъектов хозяйствования и граждан не нарушать законодательство, значительно уменьшит такие случаи и минимизирует антропогенное и техногенное влияние на окружающую среду", - сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

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Принятие законопроекта также:

- повысит ответственность за совершение административных правонарушений в пределах территорий и объектов ПЗФ;

- даст возможность работникам службы государственной охраны ПЗФ составлять протоколы об административных правонарушениях по большему количеству видов нарушений;

- устанавливает ответственность за невыполнение предписаний работников службы государственной охраны ПЗФ об устранении выявленных нарушений.