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Украина и ЕС удвоят усилия для освобождения 450 пленных украинцев, удерживаемых Россией, - Зеленский

Украина и ЕС удвоят усилия для освобождения 450 пленных украинцев, удерживаемых Россией, - Зеленский

Украина и руководство ЕС договорились удвоить усилия для освобождения пленных граждан Украины.

Об этом сегодня по итогам саммита Украина-ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы договорились удвоить усилия для освобождения украинских пленных - 450 незаконно задержанных Россией граждан нашей страны", - отметил он.

Также Зеленский заявил, что Украина начала внедрять стратегию деоккупации и реинтеграции.

Читайте также: Зеленский в ООН: Рассчитываю на международную поддержку в освобождении около 450 украинцев, удерживаемых Россией

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) плен (2616) Евросоюз (17145) деоккупация (847) пленные (2143) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+5
может отдать им одного мертвечука, за всех?
одих хрен же ж - мертвечук...
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12.10.2021 12:48
+5
https://prm.ua/bez-poiasnennia-prychyny-zhurnalistam-priamoho-vkotre-vidmovyly-v-akredytatsii-na-zakhid-ofisu-prezydent/ Без пояснення причини: журналістам "Прямого" вкотре відмовили в акредитації на захід Офісу президент . У вівторок, 12 жовтня, у Києві почався саміт "Україна - ЄС" Однак журналістів "Прямого" не допустили на цей захід.

"Варто зазначити, що цього разу телеканал "Прямий" знову залишився без акредитації від Офісу президента. Нас попросту не пустили на цей захід без обгрунтування причини. До прикладу, телеканал "1+1" потрапив аж трьома групами, телеканал "Дом" двома групами", - розповіла кореспондентка Ганна Дзьоба.
Вона розповіла. що на цей захід прийшло понад 80 засобів масової інформації. Однак раніше у пункті про акредитацію йшлося про те, що допускається не більше 50 медіа.
"Таким "демократичним" чином у нас розподіляється, хто може потрапити на заходи Офісу президента, а хто, на жаль, не може", - резюмувала кореспондентка.
Варто зазначити, що це вже не перший раз, коли телеканал "Прямий" не пускають на заходи, які організовує безпосередньо президент України Володимир Зеленський і які проходять за його участі. Наприклад, минулого тижня, коли Володимир Зеленський зустрічався з керівництвом Ізраїлю, "Прямий" знову не пустили. А вперше журналістів "Прямого" не акредитували на захід у 2019 році, коли президент Володимир Зеленський проводив великий пресмарафон.
"Не дуже приємно чути незручні питання, тим паче коли це стосується не тільки тебе, а й міжнародних партнерів", - зазначила Ганна Дзьоба.
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12.10.2021 12:50
+5
0*2=0
Браслетики у Найвеличнішого Нелоха скінчилися походу.
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12.10.2021 12:53
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Правила форума Совет форумчан
может отдать им одного мертвечука, за всех?
одих хрен же ж - мертвечук...
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12.10.2021 12:48 Ответить
Посадка мертвечука для того и планируется. Пуйло понимает только такие аргументьі...
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12.10.2021 12:53 Ответить
Пуйло на Мертвечука плюнет

он на дочерей с жинкой плюнул,
а на кума и свата тем более
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12.10.2021 13:09 Ответить
https://prm.ua/bez-poiasnennia-prychyny-zhurnalistam-priamoho-vkotre-vidmovyly-v-akredytatsii-na-zakhid-ofisu-prezydent/ Без пояснення причини: журналістам "Прямого" вкотре відмовили в акредитації на захід Офісу президент . У вівторок, 12 жовтня, у Києві почався саміт "Україна - ЄС" Однак журналістів "Прямого" не допустили на цей захід.

"Варто зазначити, що цього разу телеканал "Прямий" знову залишився без акредитації від Офісу президента. Нас попросту не пустили на цей захід без обгрунтування причини. До прикладу, телеканал "1+1" потрапив аж трьома групами, телеканал "Дом" двома групами", - розповіла кореспондентка Ганна Дзьоба.
Вона розповіла. що на цей захід прийшло понад 80 засобів масової інформації. Однак раніше у пункті про акредитацію йшлося про те, що допускається не більше 50 медіа.
"Таким "демократичним" чином у нас розподіляється, хто може потрапити на заходи Офісу президента, а хто, на жаль, не може", - резюмувала кореспондентка.
Варто зазначити, що це вже не перший раз, коли телеканал "Прямий" не пускають на заходи, які організовує безпосередньо президент України Володимир Зеленський і які проходять за його участі. Наприклад, минулого тижня, коли Володимир Зеленський зустрічався з керівництвом Ізраїлю, "Прямий" знову не пустили. А вперше журналістів "Прямого" не акредитували на захід у 2019 році, коли президент Володимир Зеленський проводив великий пресмарафон.
"Не дуже приємно чути незручні питання, тим паче коли це стосується не тільки тебе, а й міжнародних партнерів", - зазначила Ганна Дзьоба.
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12.10.2021 12:50 Ответить
тоді познач теперешню ступінь зусиль, щоб ми могли проконтролювати, чи у двічи ви їх збільшили, чи всього у 1,99 раза
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12.10.2021 12:51 Ответить
хватит болтать - ты не на сцене - пора делать - вот с этим у тебя плохо,нет даже не так - совсем плохо
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12.10.2021 12:53 Ответить
0*2=0
Браслетики у Найвеличнішого Нелоха скінчилися походу.
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12.10.2021 12:53 Ответить
Также Зеленский заявил, что Украина начала внедрять стратегию деоккупации и реинтеграции.

это он о чем ?
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12.10.2021 13:10 Ответить
О виртуальной деятельности.
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12.10.2021 14:47 Ответить
Оно на фото с будуна?
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12.10.2021 13:25 Ответить
з ширки
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12.10.2021 13:30 Ответить
Ні,не із бодуна. Ото він плякало два дні і дві ночі за шкандял із отим триклятим офшором, та так плякало,що аж очиці попухли і трохи те во,ну,щоки і ніс. "Здали" таки заздрісники противні. Але Україна зрозуміє і простить: ну із ким не буває, кого отой,ну що у пеклі керує, не путав. Правда ж?
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12.10.2021 13:57 Ответить
"...и тут Остапа понесло"
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12.10.2021 13:48 Ответить
После того как Зеля Цемаха отпустил, им сюда не захочется даже вмешиваться. А вообще обменом пленных занимался всегда Международный Красный Крест. СССР и Германия не имели дип.представительств, а обмены проходили.
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12.10.2021 14:46 Ответить
чего не пробрешешь, получив кредит ДНР
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12.10.2021 14:59 Ответить
Сначала наделал неравноценных обменов агентов ФСБ на таксистов, а теперь будет удваивать усилия, когда всех вернул Путину.
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12.10.2021 16:24 Ответить
Правильно, хорошо. Уже было два выгодных обмена, когда Украина забрала своих воинов, а отдала в ордло всяких таксистов. Но сейчас уйло заблокировал обмен, увы.
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12.10.2021 17:39 Ответить
 
 