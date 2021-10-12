Украина и ЕС удвоят усилия для освобождения 450 пленных украинцев, удерживаемых Россией, - Зеленский
Украина и руководство ЕС договорились удвоить усилия для освобождения пленных граждан Украины.
Об этом сегодня по итогам саммита Украина-ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы договорились удвоить усилия для освобождения украинских пленных - 450 незаконно задержанных Россией граждан нашей страны", - отметил он.
Также Зеленский заявил, что Украина начала внедрять стратегию деоккупации и реинтеграции.
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одих хрен же ж - мертвечук...
он на дочерей с жинкой плюнул,
а на кума и свата тем более
"Варто зазначити, що цього разу телеканал "Прямий" знову залишився без акредитації від Офісу президента. Нас попросту не пустили на цей захід без обгрунтування причини. До прикладу, телеканал "1+1" потрапив аж трьома групами, телеканал "Дом" двома групами", - розповіла кореспондентка Ганна Дзьоба.
Вона розповіла. що на цей захід прийшло понад 80 засобів масової інформації. Однак раніше у пункті про акредитацію йшлося про те, що допускається не більше 50 медіа.
"Таким "демократичним" чином у нас розподіляється, хто може потрапити на заходи Офісу президента, а хто, на жаль, не може", - резюмувала кореспондентка.
Варто зазначити, що це вже не перший раз, коли телеканал "Прямий" не пускають на заходи, які організовує безпосередньо президент України Володимир Зеленський і які проходять за його участі. Наприклад, минулого тижня, коли Володимир Зеленський зустрічався з керівництвом Ізраїлю, "Прямий" знову не пустили. А вперше журналістів "Прямого" не акредитували на захід у 2019 році, коли президент Володимир Зеленський проводив великий пресмарафон.
"Не дуже приємно чути незручні питання, тим паче коли це стосується не тільки тебе, а й міжнародних партнерів", - зазначила Ганна Дзьоба.
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это он о чем ?