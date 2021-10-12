Украина и ЕС удвоят усилия для освобождения 450 пленных украинцев, удерживаемых Россией, - Зеленский

Украина и руководство ЕС договорились удвоить усилия для освобождения пленных граждан Украины.

Об этом сегодня по итогам саммита Украина-ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы договорились удвоить усилия для освобождения украинских пленных - 450 незаконно задержанных Россией граждан нашей страны", - отметил он.

Также Зеленский заявил, что Украина начала внедрять стратегию деоккупации и реинтеграции.

Читайте также: Зеленский в ООН: Рассчитываю на международную поддержку в освобождении около 450 украинцев, удерживаемых Россией