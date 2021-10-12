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В России обновлен рекорд смертности от COVID-19: За сутки умерли 973 человека
За сутки в России зафиксировали рекордное количество летальных случаев от COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные оперативного штаба РФ.
За минувшие сутки подтверждено 973 смерти.
Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае.
С начала пандемии в России выявлено 7 832 964 случая коронавируса, 218 345 человек умерли, побороли вирус 6 894 285 человек, из них 20 706 за минувшие сутки.
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