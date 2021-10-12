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Новости Коронавирус и карантин
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В России обновлен рекорд смертности от COVID-19: За сутки умерли 973 человека

В России обновлен рекорд смертности от COVID-19: За сутки умерли 973 человека

За сутки в России зафиксировали рекордное количество летальных случаев от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные оперативного штаба РФ.

За минувшие сутки подтверждено 973 смерти.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае.

С начала пандемии в России выявлено 7 832 964 случая коронавируса, 218 345 человек умерли, побороли вирус 6 894 285 человек, из них 20 706 за минувшие сутки.

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Автор: 

карантин (16729) россия (95652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Треба кордон з мордором закрити.
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12.10.2021 13:01
+7
Здоровля всім іздохлим рашкованам.
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12.10.2021 13:19
+5
расия - вперед!
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12.10.2021 13:05
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у нас то же - ведь мастер спорта по ковиду и великий строитель у нас
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12.10.2021 12:55 Ответить
Врачи не Боги, они не всегда могут вытянуть с того света тяжелых пациэнтов, они не могут заставить людей обращаться в больницу на ранней стадии болезни, а не лечится самостоятельно. Они не могут заставить людей вакцинироваться и не верить в 5 джи и генные мутации от вакцины.Они не могут заставить людей заботится о своем здоровье самостоятельно, соблюдать правила гигиены и не посещать массовые скопления людей , если нет на то необходимости. Лекарство все в наличии, вакцина есть, в чем вина правительства и врачей, на которых постоянно льют помои там где надо и где не надо?
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12.10.2021 13:04 Ответить
где у меня шо то о врачах? это я вроде как штатный индеец цензора) - еще раз прочтите то шо я написал - а не то вам поставлю диагноз))
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12.10.2021 13:15 Ответить
Многие о врачах трындят, я обобщил, политики и врачи...в чем вина? Разве можно людей заставить заботится о себе? А в больнице все равны, когда лежат на вентиляции, тут уж как повезет, а не в политиках дело.
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12.10.2021 13:22 Ответить
последний раз)) если я обобщу - это не правильно)) мии говорим о жалком ,хотя и успешном комике,благодаря наивному и доброму народу Украины и деньгам коломойского олигарха, ставшему президентом - как так и не иначе))
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12.10.2021 13:35 Ответить
Врачи наши не просто не боги , а в большинстве дятлы совковые, а есть даже убийцы в белых халатах. Сколько по их вине умерло от Ковида знает тоько Бог. НАПРИМЕР, только Бог знает сколько украинцев умерло от осложнений которые вызывает немотивированное назначение антибиотиков при вирусных инфекциях, а такие назначений вначале пандемии были повсеместны, это тысячи случаев
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12.10.2021 15:27 Ответить
"кто что первым создал в том и лидер"
(цытата великага пу)
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12.10.2021 12:56 Ответить
В Украине 350 при населении в 4 раза меньше.
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12.10.2021 12:57 Ответить
Так тримати, "братья"
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12.10.2021 12:59 Ответить
Треба кордон з мордором закрити.
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12.10.2021 13:01 Ответить
Давно пора, бо согласно вектору распространения, да и статистике заболеваемости. вирус пришел из сибирской глубинки ...
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12.10.2021 13:11 Ответить
расия - вперед!
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12.10.2021 13:05 Ответить
Та нарабсея должна быть первой, дай, Боже, во всем, шо нам негоже.
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12.10.2021 13:06 Ответить
Ну все же понимают ,что там совсем другой порядок цифр ,намного больший ..
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12.10.2021 13:13 Ответить
Одно , шо успокаивает, нарабсейская официальная статисчтика по заболеваемости ковидом-19 на порядок ниже реального ада в каазлабадии.
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12.10.2021 13:15 Ответить
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12.10.2021 13:17 Ответить
Здоровля всім іздохлим рашкованам.
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12.10.2021 13:19 Ответить
а людей сколько умерло ?
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12.10.2021 14:20 Ответить
люди там переродились в моргенштернов, соседовых и прочую несусветную гадость и прочих голубцов....
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12.10.2021 15:49 Ответить
Ничего страшного, даже прикольно, это же расеяне дохнут, а они как известно не люди! И вообще, если бы они не подохли от ковида, их бы убил солдат НАТО! Так что отменного здоровья всем подохшим!
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12.10.2021 17:39 Ответить
 
 