Украина и ЕС начнут стратегический диалог высокого уровня по вопросу энергобезопасности, - Зеленский

Завершение строительства "Северного потока-2" ставит перед Украиной новые вызовы в добавок к существующим.

Об этом сегодня по итогам саммита Украина-ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Залогом независимости и суверенитета Украины является энергетическая безопасность. Завершение строительства "Северного потока-2" ставит перед Украиной новые вызовы в добавок к существующим. Мы договорились о начале стратегического диалога высокого уровня между Украиной и ЕС, необходимо выработать общее долгосрочное видение энергетической безопасности Европы", - отметил глава государства.

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