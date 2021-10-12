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Украина и ЕС начнут стратегический диалог высокого уровня по вопросу энергобезопасности, - Зеленский

Украина и ЕС начнут стратегический диалог высокого уровня по вопросу энергобезопасности, - Зеленский

Завершение строительства "Северного потока-2" ставит перед Украиной новые вызовы в добавок к существующим.

Об этом сегодня по итогам саммита Украина-ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Залогом независимости и суверенитета Украины является энергетическая безопасность. Завершение строительства "Северного потока-2" ставит перед Украиной новые вызовы в добавок к существующим. Мы договорились о начале стратегического диалога высокого уровня между Украиной и ЕС, необходимо выработать общее долгосрочное видение энергетической безопасности Европы", - отметил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Евросоюз (17145) Северный поток (1451)


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Топ комментарии
+6
одна болтовня
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12.10.2021 12:56
+5
Евросоюз сом в стратегической жопе! А этот стратег диалог начинает!
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12.10.2021 12:55
+5
Бла бла бла
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12.10.2021 12:55
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Евросоюз сом в стратегической жопе! А этот стратег диалог начинает!
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12.10.2021 12:55 Ответить
Бла бла бла
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12.10.2021 12:55 Ответить
Договорились договариваться о дальнейшем продолжении диалога о договоренностях
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12.10.2021 13:04 Ответить
одна болтовня
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12.10.2021 12:56 Ответить
Не правда! На РФ санкции накладывают ... ну, типа, на импорт бананов. А то, что РФ сегодняшними ценами на энергоносители перекрыла все эти санкции на 10 лет вперед ... ну то такое ...
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12.10.2021 13:29 Ответить
Это гастроли Квартал 95...Новый сезон. апладисменты....Папе и маме Зе понравится...Какой сынуля важный!
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12.10.2021 12:57 Ответить
комик хорошо играет комика-президента

на нашу беду
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12.10.2021 12:59 Ответить
он уже трагик...посмотрите на его морду лица.
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12.10.2021 13:02 Ответить
12.10 Как раз вовремя =) Газ по 2 тыс.
Шуты квартальные
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12.10.2021 12:57 Ответить
шо написали, то губами и прогнусявил...
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12.10.2021 13:03 Ответить
меркельша все уже сделала
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12.10.2021 13:03 Ответить
Высокий уровень это президенты и премьеры. У нас в президентах создание чрезвычайно низкого уровня. Поэтому мы в переговорах участвовать не можем. Извинити.
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12.10.2021 13:09 Ответить
РАБссия признала Зеленского не договороспособным,поэтому будем ждать друго президента,сказал Дима Ведмедев....,Значит будут ждать Порошенко...,или Алексея Гончаренко.... Бараны Гопные...кто бы ни был президентом Украины,вы всида будете Недоимперия Шариковых...
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12.10.2021 13:11 Ответить
Если президентом Украины станет Алексей Гончаренко...крысы Путлерские....я вам не завидую...
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12.10.2021 13:14 Ответить
Сказав чувак, який знищив атомну енегретику, "нафтогаз", всю українську енергетичну безпеку.

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12.10.2021 13:17 Ответить
Президент Польши Анджей Дуда и будущая глава МИД Германии Анналена Бербок закроют Северный потоп Путлера навсегда...,срочно стройте Северный потоп №3...,Генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрит очередное дерьмо пУТЛЕРА...ЗУБ даю...
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12.10.2021 13:25 Ответить
Улыбайтесь Панове...
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12.10.2021 13:29 Ответить
Отлично , в ЕС , наконец поняли , что только сохранение в работе украинской ГТС с ее подземньіми хранилищами газа на 30+млрд.кубов обеспечит єнер6обезопасность Европьі. Вместе с Украиной...
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12.10.2021 13:30 Ответить
охметовский клован лошит лохов
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12.10.2021 15:00 Ответить
 
 