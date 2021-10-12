Украина и ЕС начнут стратегический диалог высокого уровня по вопросу энергобезопасности, - Зеленский
Завершение строительства "Северного потока-2" ставит перед Украиной новые вызовы в добавок к существующим.
Об этом сегодня по итогам саммита Украина-ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Залогом независимости и суверенитета Украины является энергетическая безопасность. Завершение строительства "Северного потока-2" ставит перед Украиной новые вызовы в добавок к существующим. Мы договорились о начале стратегического диалога высокого уровня между Украиной и ЕС, необходимо выработать общее долгосрочное видение энергетической безопасности Европы", - отметил глава государства.
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