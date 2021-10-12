Призываем Россию взять на себя ответственность как сторону конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен
Руководство Евросоюза поддерживает действия властей Украины по урегулированию конфликта на Донбассе.
Об этом сегодня по итогам саммита Украина-ЕС заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Украина должна быть уверена в нашей твердой поддержке суверенитета и террориториальной целостности. Мы полностью поддерживаем позицию вашего правительства. Мы призываем Россию взять на себя ответственность как сторону конфликта. Что касается "Крымской платформы" - мы направили наших сотрудников на юго-восток Украины, чтобы они сами увидели, какая помощь нужна", - сказала она.
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+5 Мистер Икс #492862
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+4 Eugen Konovalenko #487671
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+3 barrakud2
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гиену грызть хрен
Мона закликать голодать, а самому в той же час жерти чорну ікру!
С нетерпением ждем памперсы, мыло и продукты. Ведь именно это поможет нам "поддержать суверенитет и территориальную целостность"