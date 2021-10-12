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Новости Агрессия России против Украины Война
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Призываем Россию взять на себя ответственность как сторону конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен

Призываем Россию взять на себя ответственность как сторону конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен

Руководство Евросоюза поддерживает действия властей Украины по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сегодня по итогам саммита Украина-ЕС заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина должна быть уверена в нашей твердой поддержке суверенитета и террориториальной целостности. Мы полностью поддерживаем позицию вашего правительства. Мы призываем Россию взять на себя ответственность как сторону конфликта. Что касается "Крымской платформы" - мы направили наших сотрудников на юго-восток Украины, чтобы они сами увидели, какая помощь нужна", - сказала она.

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Автор: 

Донбасс (26956) Урсула фон дер Ляйен (520)


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Топ комментарии
+5
Призывать оно конечно можно ,но только ни фига оно не даёт ,душить надо бензоколонку ,душить ...
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12.10.2021 13:12
+4
призываем
гиену грызть хрен
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12.10.2021 13:15
+3
евроболтуны
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12.10.2021 13:17
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Призывать оно конечно можно ,но только ни фига оно не даёт ,душить надо бензоколонку ,душить ...
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12.10.2021 13:12 Ответить
Так ведь и душат...так придушили что из паРаши газ преть почти по 2000 евро....и скоро будет переть по северному потоку два...
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12.10.2021 13:14 Ответить
знову ті жеж граблі...цими закликами вони не добились визнання трагедії мн17, а визнати себе стороною конфлікту і подавно
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12.10.2021 13:16 Ответить
призываем
гиену грызть хрен
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12.10.2021 13:15 Ответить
евроболтуны
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12.10.2021 13:17 Ответить
Путлер хер ложил на призывы. С паРашей только санкциями возможно общаться, эти ватники не понимают нормального общения. Отключать от Свифт системы и развивать ольтернативные источники энергии... иначе кремлю так и будет шантажировать, это стиль с времен СССР и поныне.. цари иначе не умеют там править холопами.
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12.10.2021 13:20 Ответить
альтернативні джерела сьогодні дорогі... непідьомні для населення...
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12.10.2021 13:29 Ответить
С Кремлем начали говорить открьітьім текстом , конкретно и без политеса . Респект !
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12.10.2021 13:32 Ответить
Закликать не голодать!
Мона закликать голодать, а самому в той же час жерти чорну ікру!
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12.10.2021 13:38 Ответить
Наивная юнгфрау... где они таких берут?
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12.10.2021 13:47 Ответить
Как дети! Хороводы и цветы.
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12.10.2021 14:01 Ответить
Фуйло там щост пчихає... Закликаю фуйла здохнути!
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12.10.2021 14:06 Ответить
"Мы поддерживаем", но оружие, боеприпасы и военные технологии продавать отказываемся. "Сами посмотрим какая помощь нужна"
С нетерпением ждем памперсы, мыло и продукты. Ведь именно это поможет нам "поддержать суверенитет и территориальную целостность"
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12.10.2021 14:10 Ответить
Європрізивнікі...
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12.10.2021 14:14 Ответить
А если призыв не будет услышан, то будет выражена глубокая глотк... кхм... в смысле озабоченность
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12.10.2021 14:57 Ответить
ВРЕШТІ РЕШТ ВОНА НАЗВАЛА ВОРОГА ВОРОГОМ А НЕ "та сторона " як торочив блазень .
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12.10.2021 20:24 Ответить
 
 