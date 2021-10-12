Призываем Россию взять на себя ответственность как сторону конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен

Руководство Евросоюза поддерживает действия властей Украины по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сегодня по итогам саммита Украина-ЕС заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина должна быть уверена в нашей твердой поддержке суверенитета и террориториальной целостности. Мы полностью поддерживаем позицию вашего правительства. Мы призываем Россию взять на себя ответственность как сторону конфликта. Что касается "Крымской платформы" - мы направили наших сотрудников на юго-восток Украины, чтобы они сами увидели, какая помощь нужна", - сказала она.

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