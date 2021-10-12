Прощание с известным украинским IТ-бизнесменом Алексеем Масем состоится 13 октября на Байковом кладбище

Прощание с одним из первых украинских IT-предпринимателей Алексеем Масем состоится 13 октября на Байковом кладбище.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь Диана Мась, передает Цензор.НЕТ.

"Церемония прощания с Алексеем будет проходить в эту среду 13 октября на Байковом кладбище. Собираемся у ракушки крематория на 10:30.

Просим приносить только живые цветы", - написала она.

Напомним, Алексей ушел из жизни 6 октября в возрасте 47 лет. Брат Алексея Виктор Мась отметил, что причиной смерти стала болезнь. Детали неизвестны.



Алексей Мась

Алексей Мась был одним из пионеров и первых серийных предпринимателей уанета, пишет MC Today. Он создал файлообменник Infostore, почтовый сервис Mail.ua, а тажке был одни из идейных вдохновителей и организаторов айти-форума iForum.

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Несколько лет Алексей проработал в "Киевстар" советником по IT- и digital-направлению бывшего президента компании Петра Чернышова. Его задачей был поиск стартапов для интеграции в компанию.

В 2019 году он ушел из корпорации ради собственного проекта – "крафтовых соцсетей". Это онлайн-сообщества, созданные под индивидуальные потребности заказчика. Алексей говорил, что у его проекта есть потенциал стать украинским "единорогом" – стартапом с капитализацией в миллиард долларов.