Еврокомиссия изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины: это тема не только на эту зиму, но и на последующие, - фон дер Ляйен
Еврокомиссия вместе с украинскими экспертами изучает разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки газа для Украины, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Другая тема, в которой мы поддерживаем Украину полностью - это энергетическая безопасность. Я понимаю обеспокоенность Украины относительно поставок газа, учитывая намного меньшие поставки газа от "Газпрома". Это тема не только на эту зиму, но также на последующие зимы, и поэтому Комиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она заверила, что ЕС также будет тесно сотрудничать с Украиной для того, чтобы увеличить мощность газоснабжения из стран-членов ЕС, что включает возможность работы над договоренностью для реверсирования потока дополнительного газопровода из Словакии.
"И мы также изучаем вместе возможности общего хранилища", - указала фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина остается и должна оставаться надежной транзитной страной.
Она отметила, что лидеры также обсудили, как Украина может улучшить свою энергетическую независимость, а именно энергоэффективность.
"Если мы будем успешными в этом, Украине более не понадобится импортировать никакой газ. Она будет независимой и самостоятельной", - пояснила фон дер Ляйен
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но информация закинута
- меркель своим словам не хозяйка,
- транзита не будет,
- украина становится частью энергосистемы европы /не виртуальный реверс,...
в этом ключе и переподключение линий электропередачи в европейскую энергосистему, о котором напоминали вчера
гтс,кроме того,что она перекачивает транзитный газ еще и является распределительной сетью к поставщикам.не будет транзита-меньше перекачивающих станций надо,меньше расхода газа.
а страшилки нагонять-то дело последнее.и никто кроме кацакпов с страшилках не заинтересован
еще раз,страшилки нужны только рахе,шоб держать в узде.все это от лукавого
а кацапня нам при яныке ваще насчитывала 50 млрд кубов потребности.теперь уже 30...на самом деле наверняка не больше 20 .
так шо ваш спич ниачом,собственные мысли вслух
все решаемо,труба уже имеется,а отрегулмровать-это уже работа персонала.
Расход топлива Mercedes Maybach S-class / Мерседес - от 11.9 до 16.9 л. на 100 км.
украинская гтс строилась давно,при совке,без особых наворотов.и ремонт ее обходится гораздо дешевле,чем морской тркбопровод.
и еше раз для непонятливых. нам не надо конкурировать с прёмгазом,продавая чавой газ...нам достаточно обеспечить себя газом собственной добычи.
значит все таки проще эксплуатировать старый?
вот потому в европе еще живы здания тысячелетней старины.а нарасее все панельные пятиэтажки ,насквозь прогнившие.потому что пролетарская самоуверенность "мы наш мы новый..."
поспрошай гугл,он расскажет,как греться электричеством