В Раде планируют создать ВСК для расследования попыток фальсификации во время голосования за закон об олигархах

Народный депутат Валентин Наливайченко сообщил о планах создания в Верховной Раде временной следственной комиссии для расследования попыток фальсификации проголосованного в сессионном зале законопроекта об олигархах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в Facebook.

"Вчера коллеги-народные депутаты сообщили о попытках нагло сфальсифицировать в комитете проголосованный Верховной радой текст закона об олигархах. То есть - подать на подпись другой проект закона, чем тот, что был проголосован в зале парламента. С коллегами-депутатами будем инициировать создание временной следственной комиссии для расследования попыток фальсификации текста законопроекта", - сообщил нардеп.

Экс-глава СБУ сообщил, что в комитете пытаются вычеркнуть из текста закона упоминания о Национальном агентстве по предотвращению коррупции и Антимонопольный комитет как органы, уполномоченные вести реестры олигархов. И оставить в тексте лишь СНБО, как того требует Офис президента.

"Таким незаконным способом нынешняя власть хочет выйти из правовой коллизии, возникшей во время их же голосования. Это уголовное преступление! Никто не имеет права задним числом менять то, за что уже проголосовано в парламенте. Однозначно - фальсификация текста законопроекта подрывает основы парламентаризма. Призываю коллег в комитете по нацбезопасности остановиться и не идти на откровенное и грубое нарушение закона", - добавил нардеп.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада поддержала законопроект об олигархах.

24 сентября стало известно, что законопроект был проголосован с правовой коллизией. Одновременно были поддержаны взаимоисключающие правки относительно органа, который получит полномочия назначать олигархов.

Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента.

Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.