Данилюк о втором президентском сроке Зеленского: "Хочешь остаться, так и скажи: мне нравится командовать олухами и играть президента"
Президент Зеленский пытается удержаться у руля путем концентрации власти, притеснений конкурентов и политических игр с переносом выборов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.
"Зеленский подбирает способы объяснить обществу, почему ему надо на второй срок. С виду это очень неуклюже. Мол, и семья против, и друзья .., но "если не успею выполнить все предвыборные обещания"? Если говорить об обещаниях, одним из главных было именно не идти на второй срок. Люди не любят, когда политики цепляются за власть, в частности потому и готовы были поддержать молодого парня не из власти, а из народа. Такого, как сами они, который не пойдет проторенной дорогой предшественников", - подчеркнул он.
По словам Данилюка, Зеленский так же пытается удержаться у руля путем концентрации власти, притеснений конкурентов и политических игр с переносом выборов.
"В этом контексте и попытки переиграть избирательный процесс так, чтобы парламентские произошли после президентских, это в частности, объясняет и попытки получить для этого контроль над Конституционным Судом. Но главное - это то, что президент объясняет отказ от одного предвыборного обещания, манипулятивно ссылаясь на необходимость выполнения других - мол, пойду на второй срок, если не выполнил все свои обещания за первый", - объяснил экс-секретарь СНБО.
"Во-первых, не выполнил обещания - значит, уже их нарушил. Имея неограниченную власть (на которую даже не надеялся во время президентской кампании), не смог реализовать обещанные реформы. Во-вторых, обещал не хвататься за власть и не идти на второй срок - и снова пытается нарушить", - добавил Данилюк.
Экс-секретарь СНБО заявил, что снятие депутатской недоторкансти расценивается Зеленским как "сделано", на самом же деле - нет: Потому что санкцию парламента заменили санкцией Генерального прокурора - а она со всеми "в доле", - и как не было ответственности, так и не будет. Все зависит от воли президента: скажет Генеральному - будет снята неприкосновенность, нет - так нет. Это о зависимости от президента, а не о неприкосновенности".
Среди прочего Данилюк назвал проваленный запуск БЭБ, отказ от "кумовства", посадку коррупционеров, мир на Донбассе, а также отказ от офшоров.
"Если так выполнять обещания, то лучше не надо - потом все придется переделывать. Поэтому здесь не о реформах. Хочешь остаться у власти, так и скажи: мне нравится командовать олухами, рассказывать сказки о реформах и играть президента - я получаю от этого удовольствие как актер", - подытожил экс-секретарь СНБО.
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10:40, 12 Октября 2020
Спецпроект Сюрреалізму@Njyuschka
·https://mobile.twitter.com/Njyuschka/status/1447812725795659784 3 ч
Двірники у дворі викопують покришки.
В дитячому садочку вже викопали.
Мій дворовий двірник (щира зєлєбоба) командує всією компанією. Кричить комусь у слухавку, що після нашого двору ідуть у інші.
У дворах не має залишитися жодної покришки.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
или президент,
или тюрма
ему и бежать некуда
единственная страна, которая не выдаст - Поднебесная
Там його бабло
Я вот в сентябре ДОМА был и спросил родительского кота- а стОит ли мне на второй
срокКонтракт. Кот на меня посмотрел как на зебила и даже ничего не ответил.
Если он пытается сделать аналитику действий Зеленского, то эта попытка жалкая, т.к. зашкваров у Зе столько, что вот это "Хочешь остаться у власти, так и скажи ..." - просто детские шалости.
Я думаю, что у власти хочет остаться не столько Зеленский, сколько Игорь Валерьевич и Ермак.
Харьков уже третий десяток лет никак не отмоется
тоді я ще не розумів чому
но я бы не топил бы за него с Рябошапкой... ребята мутят свой бизнес проект, Климкина в компанию взяли третьим...
Звісно зеБеня демонструватиме Бені, що йому немає альтернативи по-перше тому, що теж світить термін, по-друге тому що "царювати" сподобалось.
А якщо серйозно, в нього, як писали, є декілька паспортів різних держав.