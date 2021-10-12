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Данилюк о втором президентском сроке Зеленского: "Хочешь остаться, так и скажи: мне нравится командовать олухами и играть президента"

Данилюк о втором президентском сроке Зеленского:

Президент Зеленский пытается удержаться у руля путем концентрации власти, притеснений конкурентов и политических игр с переносом выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Зеленский подбирает способы объяснить обществу, почему ему надо на второй срок. С виду это очень неуклюже. Мол, и семья против, и друзья .., но "если не успею выполнить все предвыборные обещания"? Если говорить об обещаниях, одним из главных было именно не идти на второй срок. Люди не любят, когда политики цепляются за власть, в частности потому и готовы были поддержать молодого парня не из власти, а из народа. Такого, как сами они, который не пойдет проторенной дорогой предшественников", - подчеркнул он.

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По словам Данилюка, Зеленский так же пытается удержаться у руля путем концентрации власти, притеснений конкурентов и политических игр с переносом выборов.

"В этом контексте и попытки переиграть избирательный процесс так, чтобы парламентские произошли после президентских, это в частности, объясняет и попытки получить для этого контроль над Конституционным Судом. Но главное - это то, что президент объясняет отказ от одного предвыборного обещания, манипулятивно ссылаясь на необходимость выполнения других - мол, пойду на второй срок, если не выполнил все свои обещания за первый", - объяснил экс-секретарь СНБО.

"Во-первых, не выполнил обещания - значит, уже их нарушил. Имея неограниченную власть (на которую даже не надеялся во время президентской кампании), не смог реализовать обещанные реформы. Во-вторых, обещал не хвататься за власть и не идти на второй срок - и снова пытается нарушить", - добавил Данилюк.

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Экс-секретарь СНБО заявил, что снятие депутатской недоторкансти расценивается Зеленским как "сделано", на самом же деле - нет: Потому что санкцию парламента заменили санкцией Генерального прокурора - а она со всеми "в доле", - и как не было ответственности, так и не будет. Все зависит от воли президента: скажет Генеральному - будет снята неприкосновенность, нет - так нет. Это о зависимости от президента, а не о неприкосновенности".

Среди прочего Данилюк назвал проваленный запуск БЭБ, отказ от "кумовства", посадку коррупционеров, мир на Донбассе, а также отказ от офшоров.

"Если так выполнять обещания, то лучше не надо - потом все придется переделывать. Поэтому здесь не о реформах. Хочешь остаться у власти, так и скажи: мне нравится командовать олухами, рассказывать сказки о реформах и играть президента - я получаю от этого удовольствие как актер", - подытожил экс-секретарь СНБО.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Данилюк Александр (469)


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Топ комментарии
+32
А какой у него выбор. Либо второй президентский, либо первый тюремный.
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12.10.2021 13:28
+26
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12.10.2021 13:25
+21
у ЗЕленского без вариантов -
или президент,
или тюрма

ему и бежать некуда
единственная страна, которая не выдаст - Поднебесная
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12.10.2021 13:28
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Данилюк абиженка что кресло не дали
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12.10.2021 13:24 Ответить
а у него все обиженки по ходу - остался один баканов - хотя для вас это не так - кормчий ведь зеленый))
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12.10.2021 13:27 Ответить
восемь негритят пошли купаться с ЗЕлей....

продолжение вы знаете сами
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12.10.2021 13:29 Ответить
- Граждане! Уважайте пружинный матрац в голубых цветочках! Это - семейный очаг, альфа и омега меблировки, общее и целое домашнего уюта, любовная база, отец примуса. Человек, лишенный матраца, - жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не занимают ему денег до среды, шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним - они не любят идеалистов.(с)
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12.10.2021 13:30 Ответить
Данилюк че корытце забрали и зюхрюкал так жалостьно. Пушок пшол вон.
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12.10.2021 13:32 Ответить
А по делу?Какие предвыборные обещания выполнены?Может вы пойдете уже вон,зелебобы?
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12.10.2021 14:22 Ответить
Тва ні просто навіть Данилюк зрозумів - що зеленський імбецил, як і всі поголівно хто за нього голосував.
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12.10.2021 14:55 Ответить
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12.10.2021 13:25 Ответить
Тюрма , Мотузка, Розстріл Нецікаво! Звернемся до "креативності" - кілок! В теорії я все знаю Надивився по життю крові та "іншого" - тому не боюсь Олію принесу з собою (кілок змазать)
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12.10.2021 14:03 Ответить
Олії не варто, дорого коштує. Візьміть скипідар з вазеліном.
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12.10.2021 14:45 Ответить
Скипідар - натуральна речовина що добувається з соснової живиці Зараз в Україні сосну не підсочують і живицю не добувають - по лісі валяються одні іржаві "лійки" для "підсочки" Так що ******** - проблема
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12.10.2021 16:22 Ответить
Если не смогу закончить войну, уйду в отставку, - Зеленский



10:40, 12 Октября 2020
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12.10.2021 13:25 Ответить
надо настаивать
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12.10.2021 13:26 Ответить
Чтобы уходил в оставку ?
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12.10.2021 13:32 Ответить
так
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12.10.2021 13:37 Ответить
зеленський галімий клоун він не приймає рішення, йому господар(і то через ще одну піда.російсько жидівську голову) скаже йти на другий срок то піде, скаже сосать - відсосе! Що тут не зрозуміло!
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12.10.2021 13:26 Ответить




Спецпроект Сюрреалізму@Njyuschka

·https://mobile.twitter.com/Njyuschka/status/1447812725795659784 3 ч



Двірники у дворі викопують покришки.
В дитячому садочку вже викопали.
Мій дворовий двірник (щира зєлєбоба) командує всією компанією. Кричить комусь у слухавку, що після нашого двору ідуть у інші.
У дворах не має залишитися жодної покришки.

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12.10.2021 13:26 Ответить
Какой на#уй другой срок, на основе чего?, на основе его безудержного п#здежа...
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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12.10.2021 13:27 Ответить
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12.10.2021 14:05 Ответить
А какой у него выбор. Либо второй президентский, либо первый тюремный.
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12.10.2021 13:28 Ответить
по сути да, ему только по дороге автократии идти дальше... ну или сесть лет на 15 и искупить
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12.10.2021 13:48 Ответить
вирно миркуеш
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12.10.2021 13:50 Ответить
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12.10.2021 13:59 Ответить
у ЗЕленского без вариантов -
или президент,
или тюрма

ему и бежать некуда
единственная страна, которая не выдаст - Поднебесная
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12.10.2021 13:28 Ответить
я бы не надеялся на друга Си)
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12.10.2021 13:49 Ответить
Бігти Зе є куди - це Оман !

Там його бабло
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12.10.2021 14:17 Ответить
Конечно пойдет на второй срок и опять станет Президентом. В Украине начали происходить положительные изменения. Молодец!
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12.10.2021 13:29 Ответить
круто ты троллишь хозяина.....
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12.10.2021 13:30 Ответить
ні, не тролить. Це просто реінкарнація Ваньки в образі чистопородного зебіла. Доказ: придивися, кому за що він лайкає. Троль зебілів за таке би не лайкав.
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12.10.2021 13:35 Ответить
ты хоть скажи где тебя найти,когда зекрысу порешат -самоубьешься же,а мы тебя в психушку сдадим от греха подальше...
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12.10.2021 13:32 Ответить
А гражданам Украины это надо? Ему уже пора нах с поля. офшорное гундосое карликовое.
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12.10.2021 13:29 Ответить
Напомню, что этот деятель сильно поспособствовал первому сроку Зе. И очень сильно много последнее время говорит. А раньше молчал.
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12.10.2021 13:29 Ответить
Видать на метадон зарабатывает.
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12.10.2021 14:26 Ответить
Судя по ранним заслугам, Данилюк и есть тем олухом
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12.10.2021 13:32 Ответить
а в тебе "ранні" хіба не такі?
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12.10.2021 13:36 Ответить
Ми з тобою знайомі, що ти коментуєш мої заслуги? Чи ти думаєш, що я зелених жаб до влади привів?
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12.10.2021 16:54 Ответить
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12.10.2021 13:35 Ответить
как бы теперь и данилюк не подсел на метадон
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12.10.2021 13:42 Ответить
Нравится постить сопли и слюни оторванных от кормушки

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12.10.2021 13:43 Ответить
Зенелох ничего не решает, не принимает решения, за него беня всё решает, вот беня его на второй срок и отправит ибо не все деньги ещё выдоил из Украины
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12.10.2021 13:43 Ответить
Хочется.. не хочется... Дело десятое. Он просто теперь не понимает , а как ему жить после ухода.. куда деваться.. Возврата к старой жизни то уже нет. Мосты сожжены. Ну разве что Хайфа или Майями... Поэтому страх перед будущим толкает оттянуть это время как можно дальше.. ну еще на срок и т.д. ( как говорится легче было стать президентом чем выйти из этой истории) Плюс к этому его окружение " партийная тусовка", " соратники" понимают что они мыльный пузырь и стоит Зеле уйти, они вынуждены будут идти кто куда в обычную жизнь. Поэтому и они будут его запугивать уходом ( дополнительно) и толкать его на второй срок.. Ну как минимум еще 4 года поиметь жизни небожителей.. а там уж дальше как карта ляжет, авось нахапанного хватит на оставшуюся жизнь. Так что тут страхи Зели и желания его окружения сходятся на 100%. Вот и вся история. Но я думаю что те кто за него голосовали на прежних выборах не должны забывать его клятв что он идет на ОДИН срок, отговорки, типа я еще не закончил, не катят. Есть такие вещи что на их выполнения и жизни не хватит.
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12.10.2021 13:49 Ответить
"Зеленский подбирает способы объяснить обществу, почему ему надо на второй срок. С виду это очень неуклюже. Мол, и семья против, и друзья..."
Я вот в сентябре ДОМА был и спросил родительского кота- а стОит ли мне на второй срок Контракт. Кот на меня посмотрел как на зебила и даже ничего не ответил.
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12.10.2021 13:50 Ответить
Всё в точку...Олухи бояться признаться таковыми , поэтому и пускают слюни на Данилюка...
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12.10.2021 13:50 Ответить
Уволят, заскриньте
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12.10.2021 13:53 Ответить
))) Откуда увлят?
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12.10.2021 14:51 Ответить
Честно говоря, не совсем понял к чему этот пост Данилюка?
Если он пытается сделать аналитику действий Зеленского, то эта попытка жалкая, т.к. зашкваров у Зе столько, что вот это "Хочешь остаться у власти, так и скажи ..." - просто детские шалости.
Я думаю, что у власти хочет остаться не столько Зеленский, сколько Игорь Валерьевич и Ермак.
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12.10.2021 13:53 Ответить
https://ukranews.com/ua/news/806790-vypovnyvsya-rik-obitsyantsi-zelenskogo-pity-z-posady-prezydenta-yakshho-ne-prypynytsya-vijna-na Виповнився рік обіцянці Зеленського піти з посади Президента, якщо не припиниться війна на Донбасі

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12.10.2021 13:54 Ответить
соплю не выберут на второй срок, Украина не даст
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12.10.2021 13:58 Ответить
довыборы в Раду по Иванофранковску имени Васи Гантели показали, что не так и важно кого там выберут украинцы. Главное как Вовины тимуровцы считать будут эти голоса)
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12.10.2021 14:00 Ответить
а шо, нету методов против кости сопрыкина?
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12.10.2021 14:23 Ответить
так у кости везде свои и все схвачено, какие приемы против лома?
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12.10.2021 14:40 Ответить
нехер было обрезанного выбирать на всю Украину
Харьков уже третий десяток лет никак не отмоется
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12.10.2021 14:44 Ответить
тоже так говорю многим. И толку? стоят лыпают глазюками и типа "Веталь, та задрал ты уже с этим Зелей. Кто ж знал?" ну или вообще бронированное "Зато дороги делает"
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12.10.2021 14:48 Ответить
Есть еще вариант - "та припорошенко было бы тожесамое"
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12.10.2021 14:56 Ответить
это вообще отбитые, слава богу в моем окружении совсем мало таких...они не способны даже сравнить свои 200грн в АТБ 3 года назад и щас... те хоть 2+2 плюсовать могут и давно доперли что пакетик 750грам сахара за 26грн "это жужу не спроста"
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12.10.2021 15:20 Ответить
в моем детстве горобців називали жидами
тоді я ще не розумів чому
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12.10.2021 14:58 Ответить
В 2019 г прошли последние в Украине выборы.
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12.10.2021 17:26 Ответить
в плюс Данылюку можно разве добавить то что он первым из зеленой камарильи просек чем пахнет эта "история успеха" и тихонько свалил в самом начале...
но я бы не топил бы за него с Рябошапкой... ребята мутят свой бизнес проект, Климкина в компанию взяли третьим...
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12.10.2021 13:59 Ответить
Тупой и хитрый мальчик этот зЕлох, блин удивляюсь такой маленький а насрал за 2 с лишним года, больше табуна слонов! зЕлох 2 срок будешь проводить на нарах, кроме предательства (план *********), (вагнеровцев), уже и убийство! От деревянной табуретки больше пользы чем козЕла (коломокша-зЕлох)! Выполняй своё обещание: "Если нарушу закон, то подаю в отставку!", немедленно! Вижу решил как ***** или таракан - вечно беспредельничать...
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12.10.2021 14:06 Ответить
Данилюк-ты сейчас никто и звать тебя никак Научи лучше жену щи варить -Клоун-неудачник Иди лучше в партию ЕСсесс
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12.10.2021 14:19 Ответить
Питання не тільки в зеБені, питання в Бені, якому особливо немає куди тікати. У кукловода Бені є два варіанти -- другий термін зеБені або інший клоун.
Звісно зеБеня демонструватиме Бені, що йому немає альтернативи по-перше тому, що теж світить термін, по-друге тому що "царювати" сподобалось.
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12.10.2021 15:05 Ответить
а беня українець? його можна послать?
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12.10.2021 15:22 Ответить
Беня -- громадянин світу

А якщо серйозно, в нього, як писали, є декілька паспортів різних держав.
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12.10.2021 18:00 Ответить
У парашенки новая шавка появилась...
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12.10.2021 15:54 Ответить
Навіть дурні та пацюки повтікали, зосталися в зешмарклі тільки зелені проплачені боти та кацапські тролі , бо і ти та другі бояться Пороха як чорт ладана.
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12.10.2021 16:31 Ответить
Лилочка, шла бы ты побираться к кому нибудь другому, я тебе больше не подаю!
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12.10.2021 16:38 Ответить
Ну оно так и есть 😁😁😁
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12.10.2021 16:41 Ответить
данилюк сильно обидывся.
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12.10.2021 18:15 Ответить
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12.10.2021 23:03 Ответить
 
 