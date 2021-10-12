Данилюк о втором президентском сроке Зеленского: "Хочешь остаться, так и скажи: мне нравится командовать олухами и играть президента"

Президент Зеленский пытается удержаться у руля путем концентрации власти, притеснений конкурентов и политических игр с переносом выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Зеленский подбирает способы объяснить обществу, почему ему надо на второй срок. С виду это очень неуклюже. Мол, и семья против, и друзья .., но "если не успею выполнить все предвыборные обещания"? Если говорить об обещаниях, одним из главных было именно не идти на второй срок. Люди не любят, когда политики цепляются за власть, в частности потому и готовы были поддержать молодого парня не из власти, а из народа. Такого, как сами они, который не пойдет проторенной дорогой предшественников", - подчеркнул он.

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По словам Данилюка, Зеленский так же пытается удержаться у руля путем концентрации власти, притеснений конкурентов и политических игр с переносом выборов.

"В этом контексте и попытки переиграть избирательный процесс так, чтобы парламентские произошли после президентских, это в частности, объясняет и попытки получить для этого контроль над Конституционным Судом. Но главное - это то, что президент объясняет отказ от одного предвыборного обещания, манипулятивно ссылаясь на необходимость выполнения других - мол, пойду на второй срок, если не выполнил все свои обещания за первый", - объяснил экс-секретарь СНБО.

"Во-первых, не выполнил обещания - значит, уже их нарушил. Имея неограниченную власть (на которую даже не надеялся во время президентской кампании), не смог реализовать обещанные реформы. Во-вторых, обещал не хвататься за власть и не идти на второй срок - и снова пытается нарушить", - добавил Данилюк.

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Экс-секретарь СНБО заявил, что снятие депутатской недоторкансти расценивается Зеленским как "сделано", на самом же деле - нет: Потому что санкцию парламента заменили санкцией Генерального прокурора - а она со всеми "в доле", - и как не было ответственности, так и не будет. Все зависит от воли президента: скажет Генеральному - будет снята неприкосновенность, нет - так нет. Это о зависимости от президента, а не о неприкосновенности".

Среди прочего Данилюк назвал проваленный запуск БЭБ, отказ от "кумовства", посадку коррупционеров, мир на Донбассе, а также отказ от офшоров.

"Если так выполнять обещания, то лучше не надо - потом все придется переделывать. Поэтому здесь не о реформах. Хочешь остаться у власти, так и скажи: мне нравится командовать олухами, рассказывать сказки о реформах и играть президента - я получаю от этого удовольствие как актер", - подытожил экс-секретарь СНБО.

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