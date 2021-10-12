Евросоюз должен применить новый санкционный механизм против нарушителей прав человека в оккупированном Крыму, - Кулеба

Украина настаивает на жестких санкциях против государства-агрессора - России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем на полях 23-го саммита Украина-ЕС.

Кулеба сообщил Боррелю об активной дипломатической работе Украины, Германии и Франции над организацией министерской встречи и саммита Нормандского формата.

Глава украинской дипломатии отдельно затронул тему санкций ЕС против России.

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Министр выразил благодарность за решение Совета ЕС ввести дополнительные санкции против восьми представителей российской оккупационной "администрации" в Крыму. Он акцентировал внимание на важности очередного продолжения экономических и секторальных санкций ЕС против РФ в декабре 2021 года.

Глава МИД обратился к руководителю внешнеполитического ведомства ЕС с призывом применить к нарушителям прав человека в оккупированном Крыму новый Глобальный правозащитный механизм санкций ЕС. Он также призвал уделить приоритетное внимание ЕС в сфере защиты прав человека именно ситуации на оккупированном полуострове.

"Мы настаиваем на жестких санкциях против государства-агрессора. Россия уже более семи лет систематически нарушает международное право и международное гуманитарное право, права человека, разрушает жизни и судьбы людей. Миллионы потеряли родной дом, десятки тысяч - человек, тысячи - свободу. Это достаточные основания для сохранения и укрепления имеющегося санкционного режима, введение новых ограничительных мер", - подчеркнул министр.

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