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Из-за банкротства поставщиков свыше 600 тыс. бытовых потребителей вынуждены платить за газ 16,5 грн / куб м вместо 8 грн, - журналист Винничук

Из-за банкротства поставщиков свыше 600 тыс. бытовых потребителей вынуждены платить за газ 16,5 грн / куб м вместо 8 грн, - журналист Винничук

В Украине банкротятся поставщики газа населению, а их потребители переходят к поставщику "последней надежды" (ППН), у которого тарифы выше фиксированной цены на газ.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук журналист БизнесЦензор Юрий Винничук, информирует Цензор.НЕТ.

Он объясняет, что поставщик "последней надежды" - это механизм страхования потребителей, потерявших поставщика в результате банкротства компании, или в случае отсутствия у него газа. В таких случаях потребитель автоматически переходит на ППН и имеет 60 дней, чтобы подписать договор с новым поставщиком газа. Все это время он будет платить за газ по более высокому тарифу.

"Тариф для населения, если газ поставляет поставщик, колеблется в пределах 8 грн / куб. В то же время тариф поставщика "последней надежды" - 16,5 грн / куб. Функции поставщика "последней надежды" выполняет газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины". Она параллельно является обычным поставщиком газа и имеет тариф -7,96 грн / куб. Ее клиентами являются около 1,2 млн домохозяйств. То есть у газоснабжающей компании "Нафтогаз" - две функции: обычные поставки газа по 7,96 грн и ППН - где тариф составляет 16,5 грн / куб", - подчеркивает журналист. 

По его словам, абонент, который перешел на ППН, не может автоматически перейти к поставщику "Нафтогазу", ведь ему нужно подать заявку и подписать договор. Сейчас из-за отказа поставщиков продавать газ населению на поставщика "последней надежды" перешли 600 тыс. бытовых потребителей. В октябре тариф ППН вырос на более чем на 4 грн, в результате чего они будут платить 16,95 грн / куб.

Наиболее свежий случай произошел в октябре в Одесской области. Здесь компания ООО "Газ Технолоджи" прекратила поставки газа населению. В результате, 126 тыс. бытовых клиентов компании перешли на обслуживание к ППН. Компанию связывают с "Одессагаз" Игоря Учителя.

В сентябре прекратило поставки ООО "Полтавагаз сбыт", связанное с Полтавагаз Алексея Лелюка. Компания обеспечивала газом 213 тыс. домохозяйств в Полтавской области.

В июле аналогичная история произошла и в Донецкой области. Там ушел поставщик газа "Азовгаз", принадлежавший МАРИУПОЛЬГАЗ Олега Иванющенко (родственник Юры Иванющенко). На ППН было переведено 154 тыс. бытовых клиентов в Мариуполе, а также в Мангушском и Никольском районах Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморандум с "Нафтогазом" не работает: школы и детсады покупают газ по 35-45 грн/куб., а части населения придется платить 16,5 грн/куб.

В марте без поставщика газа остались жители н.п. Горишни Плавни, Кременчуг и Кременчугского района. Там газ продавали поставщики группы "Содружество" херсонского бизнесмена Виктора Попова. 138 тыс. бытовых клиентов перешли на ППН.

"В целом ППН поставляет газ населению в Донецкой, Херсонской, Одесской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, городе Шепетовка Хмельницкой области. Это 600 тыс домохозяйств, которые будут вынуждены платить за газ в два раза дороже", - отметил журналист.

Он также дает подробную инструкцию относительно того, как перейти с ППН на поставщика газа. Более подробно о данном механизме смотрите по ссылке. 

Из-за банкротства поставщиков свыше 600 тыс. бытовых потребителей вынуждены платить за газ 16,5 грн / куб м вместо 8 грн, - журналист Винничук 01

Автор: 

Газ (10230) Нафтогаз (3114) Юрий Винничук (41) Горишние Плавни (22) Тарифы на газ (352)


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Топ комментарии
+20
Ахметка с Фирташем надрывают животы от смеха, списав с себя долги на 100 ярдов.
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12.10.2021 13:33
+15
зебилы должны жрать то, за что голосовали.
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12.10.2021 13:35
+14
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12.10.2021 13:50
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Ахметка с Фирташем надрывают животы от смеха, списав с себя долги на 100 ярдов.
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12.10.2021 13:33 Ответить
Неоднократно, при каждом прИзиденте, "списав с себя долги".
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12.10.2021 13:49 Ответить
Ніт, до 2019 жодного разу нічого подібного не було з українцями в незалежній Україні! У всьому винні завезені зебіли та їх депутати.
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12.10.2021 13:57 Ответить
Я мабуть трошки Вас підправлю.
https://antikor.com.ua/articles/23426-rada_spisala_dolgi_ahmetova_kolomojskogo_i_firtasha РАДА СПИСАЛА ДОЛГИ АХМЕТОВА, КОЛОМОЙСКОГО И ФИРТАША

https://petition.president.gov.ua/petition/19762 ЕСЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА СПИСАЛА ДОЛГИ НЕФТЯНЫМ КОМПАНИЯМ, ТО ОБЯЗАНА СПИСАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ И НАСЕЛЕНИЮ УКРАИНЫ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О СПИСАНИИ С ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ТЭК) БОЛЕЕ 24 МЛРД ГРН ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ГАЗ В 1997-2010!
Стаття на антикорі від 04 января 2015 г
Петиція на сайті президента від 11 січня 2016
Так що було подібне і до 2019-го року.
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12.10.2021 15:20 Ответить
Стаття на антикорі про списання боргів своїм друзям-олігархам прІзІдєнтом Януковічєм...( Май 2011 рік)
....це підтверджує, що друзі Яника-зека повернулися вже друзями Клоуна ..

Д.Ветвицкий: ВР должна списать коммунальные долги населению Украины

ПЯТНИЦА 13 МАЯ 2011 10:54

Верховная Рада Украины должна списать коммунальные долги населению Украины, после того, как приняла за основу законопроект о списании с предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) более 24 млрд грн задолженности за газ в 1997-2010 гг. Об этом заявил народный депутат, президент партии "Правда" Дмитрий Ветвицкий, комментируя вчерашнее решении парламента списать более 24 млрд грн предприятиям топливно-энергетического комплекса вне зависимости от формы собственности, сообщает пресс-служба нардепа.

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12.10.2021 15:32 Ответить
Ну, да..... Петька Параша газ пэрэсичным задарма раздавал... 🤣🤣🤣
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12.10.2021 16:45 Ответить
И вы, конечно, можете пруфануть?
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12.10.2021 13:59 Ответить
" при каждом" не катит ... Или зебилы не могут, чтобы не врать?
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12.10.2021 15:35 Ответить
Нинка, чем недовольна? ЗеУтырок верный продолжатель дела Петьки Параши..... 😉
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12.10.2021 16:49 Ответить
Я не довольна клоуном в кресле короля...

При "петьке" самолетов не хватало, что б уставшие от войны су#и погрели зады на европейских курортах ... А сегодня ''уставшим" уже денег на пожрать не хватает...(В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині. ( Які працюють!!!)



Про це йдеться на сайті Верховної Ради.)

Понад 80% пенсіонерів отримують менше фактичного прожиткового мінімуму - Мінсоц
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12.10.2021 17:21 Ответить
зебилы должны жрать то, за что голосовали.
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12.10.2021 13:35 Ответить
Не знаю в чем причина, у нас тоже поставщик обанкротился и я свободно заключил договор с Нафтогазом по 7.96, а этим что религия не позволяет?
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12.10.2021 13:37 Ответить
ГОМО СОВЕТИКУС,
привычка что бы все им что то должны делать
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12.10.2021 13:45 Ответить
ну как всегда, говорили что новая система ценообразования это снижение цен, а на практике все наоборот.. анекдот про то что нужно сделать Ельцину, что бы росс народ жил лучше, ответ НИЧЕГО нре нужно делать!! Применим и к нашим ***** тупым руководителям, разработчикам всякого рода "улучшенных" схем, и т.п.!!
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12.10.2021 13:37 Ответить
Все робиться для того, щоб людей загнати в злидні і з них дерти по три шкури...
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12.10.2021 13:39 Ответить
вот мне интересно - зебилы прозреют или даже это их не влечет
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12.10.2021 13:40 Ответить
Бараны даже находясь на бойне, думают, что все будет хорошо. Вернее думать там нечем, им кажется. Точно так же, избиратели Зе.
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12.10.2021 14:04 Ответить
Конечно, не прозреют. На то они и зебилы, у них во всем виноват Порошенко))))
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12.10.2021 15:47 Ответить
Галына, а Параша что не при делах?
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12.10.2021 16:51 Ответить
Параша при делах, но у всех бедах зелебобиков все равно виноват Порошенко)))) а зеленая хриплая крыса ни в чем не виновата))))
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12.10.2021 19:21 Ответить
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12.10.2021 13:41 Ответить
Патамушо это не сериал. Только в кино можно послать в жопу МВФ и расстрелять парламент.
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12.10.2021 13:46 Ответить
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12.10.2021 13:50 Ответить
По газу столько разной информации. Например, некоторые области объявляют режим чрезвычайной ситуации из-за цен на газ, а вчера в программе Свобода на ICTV один знаток объяснил, что так делается специально, чтобы покупать газ дешевле по закону о закупках. Другой эксперт говорит, что Украине газа не хватит, третий говорит, что хватит. Короче, голова кругом. хочется прочитать анализ доступным языком, что будет с ценами на тепло и горячую воду в этом сезоне.
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12.10.2021 13:55 Ответить
Що робить дбайливий господар влітку ? Думає про зиму , правильно ? І навпаки . Але це не про наші облгази . У нас звикли вирішувати проблеми лише тоді- коли " смажений петух клюне в одне місце " ,, тому й виникають надзвичайні ситуації і все інше .
Газ завжди треба купляти влітку , коли він найдешевший , а в нас як завичай - надіються до останнього на - авось . Облгази думають приблизно так - грошей купити дешевий газ зараз нема , кредит брати - та ну його на... , будем чекати осені ,, може ж він не дорожчатиме. А потім , коли - авось не спрацьовує , починається - а нас нема газу , а ціна зросла , а ми винуждєни теж подимать ,, а ми то , а ми сьо . В результаті -страждає населення .
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12.10.2021 15:13 Ответить
Это и есть "Нафтогаз". Это его месячный тариф. Годовой они смогут получить только через месяц-два.
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12.10.2021 14:18 Ответить
Чому ж -через місяць-два ? Тариф - фіксований ( 7.96 грн - м3) я отримав вже через 4 дні після того як подав документи на перехід до Нафтогазу . У вересні наше - Полавагаззбут припинило поставки газу по фіксованій ціні , і запропонувало тариф місячний , майже по 20 грн ,, то ж я довго не думав . .
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12.10.2021 14:49 Ответить
Они не могут сразу перейти. У них договор с предыдущим. Его нужно разорвать и заключить новый договор с "Нафтогазом. Этот месяц, как минимум, они оплатят по тарифу "последней надежды". А если будут проблемы с прошлым поставщиком -- то и два месяца.
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12.10.2021 14:58 Ответить
Договір розірвав не я ,а Полавагаззбут , відмовившись постачати газ по фіксованому тарифу ( за договором ) . Вони чесно попередили ще в кінці серпня - або купуйте газ по місячному тарифу - 20 грн , або шукайте іншого постачальника . На слідучий день , я написав заяву на приєднання до Нафтогазу , і вже через 4 дні Нафтогаз прислав мені повідомлення - поздоровляємо , тепер ви наш клієнт . А в моєму особистому кабінеті , на сайті Полтавагаззут , обнулились всі показники .
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12.10.2021 15:26 Ответить
У моей родни была проблема, подобная описанной в статье. Нафтогаз подтвердил переход только через полтора месяца. Все это время был тариф последней надежды. Договор с Нафтогазом заключали через "Приват24".
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12.10.2021 15:44 Ответить
по правилам газового рынка Вы имеете право на переход к другому поставщику день в день (даже с долгом первому)... иметь два (три и больше договоров) Вам ни кто не запрещает... и в последствии каждый месяц менять поставщиков (ЮрЛица так и делают). Другое дело, что первый поставщик может "протянуть" процесс перехода до 21 дня, а потом все равно отпустить... На услугу последней надежды надо еще умудриться попасть (разорвать отношения со всеми поставщиками)!!!
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12.10.2021 16:50 Ответить
Или как в статье -- обанкротился поставщик. Тогда услуга последней надежды автоматом. Но кровушки он все-равно еще попьет.
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12.10.2021 16:54 Ответить
Что думаю я поэтому поводу... "Банкротства" могут быть фиктивными с целью переоформления компании с последующим выходом на "выдуманный рынок" с большей ценой... но ниже чем в ППН.

Обычные шуллерские штучки...!
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12.10.2021 14:48 Ответить
гандон обещаль снизить тарифы вдвое ?
...скажиье как его зовут ? ...
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12.10.2021 14:58 Ответить
зелупа?
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12.10.2021 15:02 Ответить
Дам зебилам совет: танцуйте как морячок и не замерезните

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12.10.2021 15:02 Ответить
Наверное и надежды уже не будет.
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12.10.2021 15:29 Ответить
"Какая разница" яку суму платити, зато поржете.
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12.10.2021 15:35 Ответить
Цена за куб - это ниочем!
Если мерять кубы, то обязательно надо указывать давление и температуру.
Газовый баллон объёмом 0,05 куба, хватает газа на лето полноценной стряпни на плите. И таких объёмов в кубе 20!
Господа! В договоре, подписанном и опубликованном (при участии Тимошеноко) давление газа и его расчетная температура четко прописаны! Найдите эти данные! Сопоставьте с давлением и температурой в квартире и обнаружите, что себестоимость газа для населения - копейки, за куб.
Сам больше разжевывать не буду. Кто приложит усилие, полностью согласится со мной.
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12.10.2021 15:47 Ответить
По поводу ООО «Газ Технолоджи» . Такого поставщика не было все были на одессагаз-поставка , а в сентябре все 126 000 без предупреждения перевели к липовой компании ООО «Газ Технолоджи» , никто не переходил сам, а через пару дней обявили ООО «Газ Технолоджи» банкротом и перевели всех на ппн 17грн куб , 90 процентов из них даже не знает что тариф поменялся . это незаконно . поставка имела право просто разорвать договора , а они сделали так как-будто абоненты сами перешли в неизвестную ООО «Газ Технолоджи» с уставным капиталом 1000 а потом она через день обанкротилась
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14.10.2021 15:33 Ответить
 
 