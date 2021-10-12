Из-за банкротства поставщиков свыше 600 тыс. бытовых потребителей вынуждены платить за газ 16,5 грн / куб м вместо 8 грн, - журналист Винничук
В Украине банкротятся поставщики газа населению, а их потребители переходят к поставщику "последней надежды" (ППН), у которого тарифы выше фиксированной цены на газ.
Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук журналист БизнесЦензор Юрий Винничук, информирует Цензор.НЕТ.
Он объясняет, что поставщик "последней надежды" - это механизм страхования потребителей, потерявших поставщика в результате банкротства компании, или в случае отсутствия у него газа. В таких случаях потребитель автоматически переходит на ППН и имеет 60 дней, чтобы подписать договор с новым поставщиком газа. Все это время он будет платить за газ по более высокому тарифу.
"Тариф для населения, если газ поставляет поставщик, колеблется в пределах 8 грн / куб. В то же время тариф поставщика "последней надежды" - 16,5 грн / куб. Функции поставщика "последней надежды" выполняет газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины". Она параллельно является обычным поставщиком газа и имеет тариф -7,96 грн / куб. Ее клиентами являются около 1,2 млн домохозяйств. То есть у газоснабжающей компании "Нафтогаз" - две функции: обычные поставки газа по 7,96 грн и ППН - где тариф составляет 16,5 грн / куб", - подчеркивает журналист.
По его словам, абонент, который перешел на ППН, не может автоматически перейти к поставщику "Нафтогазу", ведь ему нужно подать заявку и подписать договор. Сейчас из-за отказа поставщиков продавать газ населению на поставщика "последней надежды" перешли 600 тыс. бытовых потребителей. В октябре тариф ППН вырос на более чем на 4 грн, в результате чего они будут платить 16,95 грн / куб.
Наиболее свежий случай произошел в октябре в Одесской области. Здесь компания ООО "Газ Технолоджи" прекратила поставки газа населению. В результате, 126 тыс. бытовых клиентов компании перешли на обслуживание к ППН. Компанию связывают с "Одессагаз" Игоря Учителя.
В сентябре прекратило поставки ООО "Полтавагаз сбыт", связанное с Полтавагаз Алексея Лелюка. Компания обеспечивала газом 213 тыс. домохозяйств в Полтавской области.
В июле аналогичная история произошла и в Донецкой области. Там ушел поставщик газа "Азовгаз", принадлежавший МАРИУПОЛЬГАЗ Олега Иванющенко (родственник Юры Иванющенко). На ППН было переведено 154 тыс. бытовых клиентов в Мариуполе, а также в Мангушском и Никольском районах Донецкой области.
В марте без поставщика газа остались жители н.п. Горишни Плавни, Кременчуг и Кременчугского района. Там газ продавали поставщики группы "Содружество" херсонского бизнесмена Виктора Попова. 138 тыс. бытовых клиентов перешли на ППН.
"В целом ППН поставляет газ населению в Донецкой, Херсонской, Одесской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, городе Шепетовка Хмельницкой области. Это 600 тыс домохозяйств, которые будут вынуждены платить за газ в два раза дороже", - отметил журналист.
Он также дает подробную инструкцию относительно того, как перейти с ППН на поставщика газа. Более подробно о данном механизме смотрите по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://antikor.com.ua/articles/23426-rada_spisala_dolgi_ahmetova_kolomojskogo_i_firtasha РАДА СПИСАЛА ДОЛГИ АХМЕТОВА, КОЛОМОЙСКОГО И ФИРТАША
https://petition.president.gov.ua/petition/19762 ЕСЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА СПИСАЛА ДОЛГИ НЕФТЯНЫМ КОМПАНИЯМ, ТО ОБЯЗАНА СПИСАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ И НАСЕЛЕНИЮ УКРАИНЫ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О СПИСАНИИ С ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ТЭК) БОЛЕЕ 24 МЛРД ГРН ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ГАЗ В 1997-2010!
Стаття на антикорі від 04 января 2015 г
Петиція на сайті президента від 11 січня 2016
Так що було подібне і до 2019-го року.
....це підтверджує, що друзі Яника-зека повернулися вже друзями Клоуна ..
Д.Ветвицкий: ВР должна списать коммунальные долги населению Украины
ПЯТНИЦА 13 МАЯ 2011 10:54
Верховная Рада Украины должна списать коммунальные долги населению Украины, после того, как приняла за основу законопроект о списании с предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) более 24 млрд грн задолженности за газ в 1997-2010 гг. Об этом заявил народный депутат, президент партии "Правда" Дмитрий Ветвицкий, комментируя вчерашнее решении парламента списать более 24 млрд грн предприятиям топливно-энергетического комплекса вне зависимости от формы собственности, сообщает пресс-служба нардепа.
При "петьке" самолетов не хватало, что б уставшие от войны су#и погрели зады на европейских курортах ... А сегодня ''уставшим" уже денег на пожрать не хватает...(В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині. ( Які працюють!!!)
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.)
Понад 80% пенсіонерів отримують менше фактичного прожиткового мінімуму - Мінсоц
привычка что бы все им что то должны делать
Газ завжди треба купляти влітку , коли він найдешевший , а в нас як завичай - надіються до останнього на - авось . Облгази думають приблизно так - грошей купити дешевий газ зараз нема , кредит брати - та ну його на... , будем чекати осені ,, може ж він не дорожчатиме. А потім , коли - авось не спрацьовує , починається - а нас нема газу , а ціна зросла , а ми винуждєни теж подимать ,, а ми то , а ми сьо . В результаті -страждає населення .
Обычные шуллерские штучки...!
...скажиье как его зовут ? ...
Если мерять кубы, то обязательно надо указывать давление и температуру.
Газовый баллон объёмом 0,05 куба, хватает газа на лето полноценной стряпни на плите. И таких объёмов в кубе 20!
Господа! В договоре, подписанном и опубликованном (при участии Тимошеноко) давление газа и его расчетная температура четко прописаны! Найдите эти данные! Сопоставьте с давлением и температурой в квартире и обнаружите, что себестоимость газа для населения - копейки, за куб.
Сам больше разжевывать не буду. Кто приложит усилие, полностью согласится со мной.