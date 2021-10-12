Из-за банкротства поставщиков свыше 600 тыс. бытовых потребителей вынуждены платить за газ 16,5 грн / куб м вместо 8 грн, - журналист Винничук

В Украине банкротятся поставщики газа населению, а их потребители переходят к поставщику "последней надежды" (ППН), у которого тарифы выше фиксированной цены на газ.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук журналист БизнесЦензор Юрий Винничук, информирует Цензор.НЕТ.

Он объясняет, что поставщик "последней надежды" - это механизм страхования потребителей, потерявших поставщика в результате банкротства компании, или в случае отсутствия у него газа. В таких случаях потребитель автоматически переходит на ППН и имеет 60 дней, чтобы подписать договор с новым поставщиком газа. Все это время он будет платить за газ по более высокому тарифу.

"Тариф для населения, если газ поставляет поставщик, колеблется в пределах 8 грн / куб. В то же время тариф поставщика "последней надежды" - 16,5 грн / куб. Функции поставщика "последней надежды" выполняет газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины". Она параллельно является обычным поставщиком газа и имеет тариф -7,96 грн / куб. Ее клиентами являются около 1,2 млн домохозяйств. То есть у газоснабжающей компании "Нафтогаз" - две функции: обычные поставки газа по 7,96 грн и ППН - где тариф составляет 16,5 грн / куб", - подчеркивает журналист.

По его словам, абонент, который перешел на ППН, не может автоматически перейти к поставщику "Нафтогазу", ведь ему нужно подать заявку и подписать договор. Сейчас из-за отказа поставщиков продавать газ населению на поставщика "последней надежды" перешли 600 тыс. бытовых потребителей. В октябре тариф ППН вырос на более чем на 4 грн, в результате чего они будут платить 16,95 грн / куб.

Наиболее свежий случай произошел в октябре в Одесской области. Здесь компания ООО "Газ Технолоджи" прекратила поставки газа населению. В результате, 126 тыс. бытовых клиентов компании перешли на обслуживание к ППН. Компанию связывают с "Одессагаз" Игоря Учителя.

В сентябре прекратило поставки ООО "Полтавагаз сбыт", связанное с Полтавагаз Алексея Лелюка. Компания обеспечивала газом 213 тыс. домохозяйств в Полтавской области.

В июле аналогичная история произошла и в Донецкой области. Там ушел поставщик газа "Азовгаз", принадлежавший МАРИУПОЛЬГАЗ Олега Иванющенко (родственник Юры Иванющенко). На ППН было переведено 154 тыс. бытовых клиентов в Мариуполе, а также в Мангушском и Никольском районах Донецкой области.

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В марте без поставщика газа остались жители н.п. Горишни Плавни, Кременчуг и Кременчугского района. Там газ продавали поставщики группы "Содружество" херсонского бизнесмена Виктора Попова. 138 тыс. бытовых клиентов перешли на ППН.

"В целом ППН поставляет газ населению в Донецкой, Херсонской, Одесской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, городе Шепетовка Хмельницкой области. Это 600 тыс домохозяйств, которые будут вынуждены платить за газ в два раза дороже", - отметил журналист.

Он также дает подробную инструкцию относительно того, как перейти с ППН на поставщика газа. Более подробно о данном механизме смотрите по ссылке.