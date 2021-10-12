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Подозреваемый в убийстве ветерана АТО Василия Попадича на Прикарпатье задержан: подробности от полиции. ВИДЕО

Подозреваемый в убийстве ветерана АТО Василия Попадича на Прикарпатье задержан: подробности от полиции. ВИДЕО

В Ивано-Франковской области от ранения в грудь ножом погиб местный житель. Подозреваемого в убийстве задержала полиция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

"9 октября около 3:00 ночи в полицию Надвирнянщины поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине. На место вызова немедленно прибыл наряд полиции, который обнаружил пострадавшего с телесными повреждениями и сразу же отправил его в больницу", - говорится в сообщении.

Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители выяснили, что этой же ночью у одного из местных предприятий торговли между 24-летним надвирнянцем и злоумышленником возник внезапный словесный конфликт.

В ходе инцидента последний ударил ножом прикарпатца в область груди и скрылся с места происшествия. Товарищ пострадавшего вызвал медиков и полицию.

Правоохранители провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Полицейские задержали правонарушителя через час после совершения преступления по месту жительства. Речь идет о 41-летнем местном жителе. Задержанный в прошлом судимый за совершение ряда преступлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатье от ножевого ранения в грудь погиб ветеран АТО/ООС Василий Попадич, ему было всего 25 лет. ФОТО

Полицейские задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полицейские будут ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.

В полиции не называют имя погибшего, однако речь, судя по всему, идет об участнике боевых действий Василие Попадиче, о чем ранее сообщало "Суспильне".

Так, по словам заместителя генерального директора Надворнянской центральной районной больницы Ивана Меланюка, ветеран в медучреждение поступил в очень тяжелом состоянии.

Сначала медики провели реанимацию, затем - операцию. Однако молодого человека спасти не удалось.

25-летний Василий Попадич служил в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне, который в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. У бойца остались брат, мама и бабушка.

ветераны (1107) убийство (6490) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+24
Отакої, воював на фронті, вижив, а тут якась сволота в мирній частині України позбавила його життя... Вічна пам'ять воїну.
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12.10.2021 13:43
+7
я глубоко сочувствую гибели солдата, патриота и мужика, но человек который ночью тусуется возле "наливайки", ищет на свою задницу приключения..
RIP
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12.10.2021 13:56
+7
Тусоваться возле наливайки - не преступление. Мне, например, глубоко подозрительны люди тусящие в Охфисе ***********.
Другое интересно, у нападавшего было разрешение на холодное оружие, и почему полиция не предотвратила вооружонное нападение? Ведь запрет на короткоствол прямо объясняют тем, что он не нужен, т.к. защита граждан - функция полиции?
Погибшему RIP.
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12.10.2021 14:21
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Отакої, воював на фронті, вижив, а тут якась сволота в мирній частині України позбавила його життя... Вічна пам'ять воїну.
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12.10.2021 13:43 Ответить
Такої сволоти, на жаль, дуже багато по Україні ходить...
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12.10.2021 15:21 Ответить
Пора увеличить сроки до 50 лет и пожизненного!
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12.10.2021 13:56 Ответить
я глубоко сочувствую гибели солдата, патриота и мужика, но человек который ночью тусуется возле "наливайки", ищет на свою задницу приключения..
RIP
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12.10.2021 13:56 Ответить
Тусоваться возле наливайки - не преступление. Мне, например, глубоко подозрительны люди тусящие в Охфисе ***********.
Другое интересно, у нападавшего было разрешение на холодное оружие, и почему полиция не предотвратила вооружонное нападение? Ведь запрет на короткоствол прямо объясняют тем, что он не нужен, т.к. защита граждан - функция полиции?
Погибшему RIP.
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12.10.2021 14:21 Ответить
Не преступление, но приключения можно найти, как в этом случае.
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12.10.2021 14:26 Ответить
Тем не менее, приключения можно найти возле любого бара/ресторана, выделять тут наливайки не стоит.
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12.10.2021 14:32 Ответить
Как показала практика одного танцора с одним УДОшником, приключения можно найти на ровном месте в самом центре Киева просто на улице. Без всяких наливаек.
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12.10.2021 14:42 Ответить
Как бы и да, но нет... Как у нас лечат ПТС пришедшие с войны? С помощью государственных программ? Ага, щаз...
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12.10.2021 14:25 Ответить
Сейчас вы неправы, это долг государства позаботиться о тех, кто его защищал, в т. ч. и оказать психологическую поддержку.
https://www.youtube.com/watch?v=Ysnd0bsrb8Q
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12.10.2021 14:34 Ответить
К сожалению Шрек, найти свою смерть можно и в супермаркете. Как недавно в Чернигове в АТБ толпа подростков-отморозков забила до смерти двух ментов в штатском. Правда так же ночью. Один в тяжелом состоянии в больнице. Второго похоронили уже.
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12.10.2021 14:50 Ответить
Опять срочно. Вам денег не хватает от прошлого срочна?
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12.10.2021 15:37 Ответить
Якщо наявні 100 відсоткові дані, а саме відео з камер спостереження, то вбивця має сісти на довічно, адже і раніше скоював злочини
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12.10.2021 14:16 Ответить
Речь идет о 41-летнем местном жителе. Задержанный в прошлом судимый за совершение ряда преступлений...

Полюбому был отпущен на свободу по широкой амнистии ПЕти или ЗЕ из-за закрытия тюрем так как многие считают что преступников кормить дорого и нужно их отпускать на вольные хлеба. По нашим законам отсидит еще лет 10 и выйдет успеет еще убить пару человек
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12.10.2021 14:31 Ответить
"возник внезапный словесный конфликт" = до 15 лет.
все такие резкие, а потом на суде плачут.
думайте сначала
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12.10.2021 16:07 Ответить
Про наличие алкоголя в крови у обоих, инфы нет. Все прекрасно знают, что синька ЧМО. Не припомню ни одной поножовщины или избиения полицейских в штатском, под воздействием марихуаны, а вот под алкоголем, от которого гибнет больше людей, чем от ковида, каждый день.
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12.10.2021 18:58 Ответить
 
 