Подозреваемый в убийстве ветерана АТО Василия Попадича на Прикарпатье задержан: подробности от полиции. ВИДЕО

В Ивано-Франковской области от ранения в грудь ножом погиб местный житель. Подозреваемого в убийстве задержала полиция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

"9 октября около 3:00 ночи в полицию Надвирнянщины поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине. На место вызова немедленно прибыл наряд полиции, который обнаружил пострадавшего с телесными повреждениями и сразу же отправил его в больницу", - говорится в сообщении.

Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители выяснили, что этой же ночью у одного из местных предприятий торговли между 24-летним надвирнянцем и злоумышленником возник внезапный словесный конфликт.

В ходе инцидента последний ударил ножом прикарпатца в область груди и скрылся с места происшествия. Товарищ пострадавшего вызвал медиков и полицию.

Правоохранители провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Полицейские задержали правонарушителя через час после совершения преступления по месту жительства. Речь идет о 41-летнем местном жителе. Задержанный в прошлом судимый за совершение ряда преступлений.

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Полицейские задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полицейские будут ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.

В полиции не называют имя погибшего, однако речь, судя по всему, идет об участнике боевых действий Василие Попадиче, о чем ранее сообщало "Суспильне".

Так, по словам заместителя генерального директора Надворнянской центральной районной больницы Ивана Меланюка, ветеран в медучреждение поступил в очень тяжелом состоянии.

Сначала медики провели реанимацию, затем - операцию. Однако молодого человека спасти не удалось.

25-летний Василий Попадич служил в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне, который в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. У бойца остались брат, мама и бабушка.