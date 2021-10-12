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Украина и ЕС договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации, – совместное заявление

Украина и ЕС договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации, – совместное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации Украины в ЕС и выполнять взаимные обязательства для достижения этой цели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении, которое было принято главами Украины и Евросоюза по итогам 23-го саммита Украина-ЕС во вторник, и обнародовано на сайте Офиса Президента.

"Мы признали европейские устремления Украины и приветствовали ее европейский выбор, как это закреплено в Соглашении об ассоциации и в контексте вступления в силу в сентябре 2017 года после решения глав государств и правительств ЕС в декабре 2016 года… Мы договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации и подчеркнули взаимные обязательства для достижения этой цели", - говорится в документе.

В нем отмечается, что эффективная имплементация Соглашения об ассоциации и предусмотренной им углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая связана с более широким процессом регуляторного сближения и соответствующими необходимыми реформами, будет способствовать созданию условий для углубления экономических и торговых отношений с ЕС.

Это, в свою очередь, приведет к "дальнейшей постепенной экономической интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о военной миссии ЕС в Украине: "Мы поддерживаем эту инициативу"

Автор: 

евроинтеграция (2124) Зеленский Владимир (20482) Урсула фон дер Ляйен (520) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+6
Договорились виконувати те що підписав Порошенко
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12.10.2021 13:54
+3
Украинский народ поддерживает стремления Президента Украины!
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12.10.2021 13:48
+2
Пропустил. Пятого Президента. У полщестого недоразумения ент стремлений окромя пожрать-посрать
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12.10.2021 13:57
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Украинский народ поддерживает стремления Президента Украины!
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12.10.2021 13:48 Ответить
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12.10.2021 13:52 Ответить
Пропустил. Пятого Президента. У полщестого недоразумения ент стремлений окромя пожрать-посрать
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12.10.2021 13:57 Ответить
Договорились виконувати те що підписав Порошенко
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12.10.2021 13:54 Ответить
Ну вообще понятно ,не договорились ни о чём ,как дурили Украину так и будут дурить .
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12.10.2021 13:56 Ответить
пріпіздєнт думає одне, говорить друге, а робить третє
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12.10.2021 13:57 Ответить
Жалко мне европейцев! А с другой стороны, почему только мы, украинцы, должны быть жертвами такого чудовищного обмана ?
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12.10.2021 14:02 Ответить
когда снимут квоты на готовую продукцию пищевой промышленности - тогда поверю - у нас в очередь тогда будут стоять инвесторы ,да и на многие промышленные товары -но это по моему не сильно реально ,хотя ... слава кролю - он идеолог вместе с Порохом ))
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12.10.2021 14:19 Ответить
Вот только с Пандора пейперс разберемся, по вагнеровцам виновным пистон вставим, так сразу и к потенциалам с ассоциациями приступим. Вменяемая власть нужна, чтобы серьезные дела совершать, а не бенины марионетки.
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12.10.2021 16:53 Ответить
 
 