Первые результаты экспертиз по делу об убийстве нардепа Полякова появятся минимум через неделю, - Монастырский
Минимум через неделю появятся первые результаты экспертиз по делу об убийстве народного депутата Украины Антона Полякова. Это связано с тем, что вскоре следствие получит точные результаты экспертиз.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД в Telegram, об этом сегодня сообщил представителям СМИ министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
"Продолжается расследование. Назначено большое количество экспертиз. Я думаю, что потом уже будут точные результаты экспертиз, в том числе и гистологической - это еще где-то минимум неделя. Тогда уже можно будет сказать об определенной версии, которая будет основной", - отметил глава МВД.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Закончить к дню ... Казачества?
При аварии клинит двери.
Это не про Трухина. Это про - "вывалился".
Потом, их можно и не найти.
"По горячим следам" всегда лучше.
"эксперты" из прокуратуры сразу провели вскрытие и сказали-ишемическая болезнь сердца
Что еще надо??
Уроды и мрази.
Хоть одно политическое убийство раскрыто в Украине? Может я забыл, напомните. Вердикт будет или никакой, или такой какой выгоден власти. Небыло, нет и нескоро будет у нас правосудия и справедливости.
Вот ведь граждане, не верят самым честным слугам, кто бы мог подумать.