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Новости Умер нардеп Поляков
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Первые результаты экспертиз по делу об убийстве нардепа Полякова появятся минимум через неделю, - Монастырский

Первые результаты экспертиз по делу об убийстве нардепа Полякова появятся минимум через неделю, - Монастырский

Минимум через неделю появятся первые результаты экспертиз по делу об убийстве народного депутата Украины Антона Полякова. Это связано с тем, что вскоре следствие получит точные результаты экспертиз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД в Telegram, об этом сегодня сообщил представителям СМИ министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Продолжается расследование. Назначено большое количество экспертиз. Я думаю, что потом уже будут точные результаты экспертиз, в том числе и гистологической - это еще где-то минимум неделя. Тогда уже можно будет сказать об определенной версии, которая будет основной", - отметил глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляков не был случайным пассажиром в такси. Подозрений пока нет, - МВД

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Монастырский Денис (335) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+8
Не може бути. Янченко, ще три дні тому, вже озвучила їх. Не могла ж "слуга" наріду збрехать?
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12.10.2021 14:01
+7
Нужна дать соратникам успеть замести следы Если бы не добрые люди с их записями камер наблюдения -- то нам до сих пор бы вешали лапшу о такси, подобравшем пьяного Полякова на остановке. А так срочно пришлось на ходу менять показания и версии.
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12.10.2021 14:08
+5
И именно поэтому все камеры на Бориспольской трассе "случайно" ослепли? Включая камеры контроля системы "безопасный город". Это я про Трухина.
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12.10.2021 14:13
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Через неделю, как минимум. А как максимум ?
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12.10.2021 14:00 Ответить
Что ты предлагаешь?
Закончить к дню ... Казачества?
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12.10.2021 14:03 Ответить
Максимум- это бесконечность во времени. Скоро, через год через 2 все забудут, кто кого отравил в этой истории. А кто убил Сашко Музычко ? Или он сам покончил с собой ?
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12.10.2021 14:40 Ответить
Не може бути. Янченко, ще три дні тому, вже озвучила їх. Не могла ж "слуга" наріду збрехать?
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12.10.2021 14:01 Ответить
Нужна дать соратникам успеть замести следы Если бы не добрые люди с их записями камер наблюдения -- то нам до сих пор бы вешали лапшу о такси, подобравшем пьяного Полякова на остановке. А так срочно пришлось на ходу менять показания и версии.
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12.10.2021 14:08 Ответить
или не появится... с Трухином вон вообще крайне запутанное дело, по сей день разобрать не могут как пассажир вывалился с водительского сиденья после аварии и кто был водителем
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12.10.2021 14:03 Ответить
Такое, кстати, часто бывает.
При аварии клинит двери.
Это не про Трухина. Это про - "вывалился".
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12.10.2021 14:06 Ответить
И именно поэтому все камеры на Бориспольской трассе "случайно" ослепли? Включая камеры контроля системы "безопасный город". Это я про Трухина.
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12.10.2021 14:13 Ответить
Я по-свинячьему не понимаю.
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12.10.2021 14:17 Ответить
Ну да, ты только хрюкать и срать здесь приучен.
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12.10.2021 14:19 Ответить
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12.10.2021 14:30 Ответить
Я и так знаю что ты свинья. Подтверждать не обязательно. Хрюкай дальше.
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12.10.2021 14:43 Ответить
заболтать не выйдет...
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12.10.2021 14:45 Ответить
та хоть через рік -все -одно як завжди- обісруцця і зашкваряцця
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12.10.2021 14:05 Ответить
шо ж так со вскрытием спешили?
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12.10.2021 14:06 Ответить
Некоторые вещества можно обнаружить только сразу после ...
Потом, их можно и не найти.
"По горячим следам" всегда лучше.
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12.10.2021 14:08 Ответить
И именно поэтому уже закопали тело не дожидаясь окончания следствия? Это тоже лучше для проведения всех экспертиз.
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12.10.2021 14:11 Ответить
та да,расчленять офис надо было вчера...
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12.10.2021 14:13 Ответить
ОБ УБИЙСТВЕ?
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12.10.2021 14:09 Ответить
этот ментенок наверное читать не умеет:
"эксперты" из прокуратуры сразу провели вскрытие и сказали-ишемическая болезнь сердца
Что еще надо??
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12.10.2021 14:13 Ответить
Странно, а слуги уродов уже все знают и без экспертизы.
Уроды и мрази.
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12.10.2021 14:15 Ответить
Неделя затянется на годы, а годы на десятилетия.
Хоть одно политическое убийство раскрыто в Украине? Может я забыл, напомните. Вердикт будет или никакой, или такой какой выгоден власти. Небыло, нет и нескоро будет у нас правосудия и справедливости.
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12.10.2021 14:18 Ответить
Походу, все следы ведут к Киве...
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12.10.2021 14:26 Ответить
На углеродный анализ наверное проверяют! НЕДЕЛЮ! ЗЕбизяны схавают!
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12.10.2021 14:32 Ответить
мусора отмудохают таксиста и будут новые доказательства
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12.10.2021 14:53 Ответить
Господин министр уже говорит об убийстве? Версия, что молодой здоровый и не употребляющий наркотики Антон сам напился, накололся и поэтому умер так и не удалось втюхать гражданам?
Вот ведь граждане, не верят самым честным слугам, кто бы мог подумать.
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12.10.2021 17:35 Ответить
рано захоронили. как бы эксгумировать не пришлось.
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12.10.2021 18:12 Ответить
Всі ми прекрасно знаємо яка в нас експертиза,напишуть в заключені все те,що комусь потрібно.
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12.10.2021 20:17 Ответить
 
 