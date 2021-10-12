Первые результаты экспертиз по делу об убийстве нардепа Полякова появятся минимум через неделю, - Монастырский

Минимум через неделю появятся первые результаты экспертиз по делу об убийстве народного депутата Украины Антона Полякова. Это связано с тем, что вскоре следствие получит точные результаты экспертиз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД в Telegram, об этом сегодня сообщил представителям СМИ министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Продолжается расследование. Назначено большое количество экспертиз. Я думаю, что потом уже будут точные результаты экспертиз, в том числе и гистологической - это еще где-то минимум неделя. Тогда уже можно будет сказать об определенной версии, которая будет основной", - отметил глава МВД.

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Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.