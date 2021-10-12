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Шмыгаль объяснил, что изменится после подписания соглашения об открытом небе с ЕС: "Это конец монополий на авиационном рынке". ИНФОГРАФИКА

Шмыгаль объяснил, что изменится после подписания соглашения об открытом небе с ЕС:

"Авиационный безвиз" с ЕС - подписан.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Соглашение "об открытом небе" с ЕС непосредственно приближает украинцев к доступным авиаперелетам. Такое соглашение - это конец ценовых монополий на авиационном рынке, это увеличение количества маршрутов, это новый уровень защиты прав потребителей и новые возможности для развития туризма в Украине", - пояснил премьер.

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"У нас будут действовать такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза. Такие же правила будут и в авиационной безопасности, организации воздушного движения. ЕС признает украинские сертификаты, выданные самолетам украинского производства. Сегодня Украина стала еще на шаг ближе к Европе", - добавил политик.

"Авиационный безвиз" - это первый из пяти "безвизов", которые мы планируем подписать с ЕС в следующие 2 года. Другие четыре: энергетический, таможенный, промышленный и цифровой. Все они так же устанавливают "европейские правила игры" в соответствующих секторах. На пути в Европейский Союз мы вводим лучшие правила и практики", - резюмировал Шмыгаль.

Шмыгаль объяснил, что изменится после подписания соглашения об открытом небе с ЕС: Это конец монополий на авиационном рынке 01
Шмыгаль объяснил, что изменится после подписания соглашения об открытом небе с ЕС: Это конец монополий на авиационном рынке 02
Шмыгаль объяснил, что изменится после подписания соглашения об открытом небе с ЕС: Это конец монополий на авиационном рынке 03

Автор: 

авиация (2832) евроинтеграция (2124) авиасообщение (793) Евросоюз (17145) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+6
готов признать - это реально - большой плюс - для потребителей
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12.10.2021 14:11
+3
тут ты не прав...всё нажитое непомерным "трудом" должно упасть в бюджет...
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12.10.2021 14:16
+3
беня полюбому своё жало всунит, он в клоуна сильно вложился, поэтому пока шут рулит нужно снимать сливки.
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12.10.2021 14:18
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12.10.2021 14:09 Ответить
Ну и скатертью дорога. Мы ж не совок, а свободная страна - никто никого не держит
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12.10.2021 14:13 Ответить
тут ты не прав...всё нажитое непомерным "трудом" должно упасть в бюджет...
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12.10.2021 14:16 Ответить
готов признать - это реально - большой плюс - для потребителей
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12.10.2021 14:11 Ответить
зебилам просьба - не лайкать))
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12.10.2021 14:12 Ответить
Это хорошо ,но этого крайне МАЛО !!!
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12.10.2021 14:12 Ответить
это план Пороха - Кролика - по факту - но они в этом молодцы шо не похерили как многое
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12.10.2021 14:14 Ответить
Это вообще-то план Януковича.) Документ об открытом небе для Украины согласовали во время саммита Восточного партнерства в Вильнюсе в 2013-м.
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12.10.2021 14:20 Ответить
Евроассоциация между прочим тоже план Януковича. Который вышел ему боком.)
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12.10.2021 14:21 Ответить
ой я вас умоляю)) уже конец монополии на рынке газа наступил, цены снижены! вот же тупые!
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12.10.2021 14:15 Ответить
Скоро будем продавать свой газ Венгрии.
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12.10.2021 14:23 Ответить
накуя им наш газ? когда у них южный поток напроямую!? и да какой газ?)))))))))))
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12.10.2021 14:27 Ответить
напрямую, бугага
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12.10.2021 20:27 Ответить
Авиационный безвиз? Это лучше или хуже безвиза Порошенко?
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12.10.2021 14:16 Ответить
Фиг его знает,но то шо это не твое дело-100%😂🌷
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12.10.2021 14:20 Ответить
Зеленские безвизы лучше-они вертуальные !
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12.10.2021 14:22 Ответить
Козломордый, здесь водки нет)
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12.10.2021 14:25 Ответить
беня полюбому своё жало всунит, он в клоуна сильно вложился, поэтому пока шут рулит нужно снимать сливки.
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12.10.2021 14:18 Ответить
это не последний зашквар офиса на мендельштрассе...
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12.10.2021 14:21 Ответить
Этим концом на рынке вы поразите каломойского в самую МАУ! Прям вот закроется на второй день. Монопольно.
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12.10.2021 14:26 Ответить
Наконец. Будет невероятное достижение и у Зеленского.
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12.10.2021 14:30 Ответить
Настало время слить МАУ (как и пиратбанк) налогоплательщикам, тобищ всем нам...
Деньги из компании уже вынули, наполнят очередную дыру бюджетом... И! Государство (мы все) будем должны бене... Млять! Какие уже по счету грабли?))))!!!
Но, в целом, идея конкурентного рынка хороша! Боюсь, что зелёная плесень все похерет...
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12.10.2021 14:32 Ответить
Убыток МАУ в прошлом году 4,5 миллиарда гривен. Украинцев до сих пор заставляли платить дорого чтобы поддержать компанию-инвалид Коломойского.
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12.10.2021 14:38 Ответить
"Авиационный безвиз" - это первый из пяти "безвизов", которые мы планируем подписать с ЕС в следующие 2 года.
Еще 2 года Украина не выдержит затягивания в зеленую плесень.
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12.10.2021 14:36 Ответить
Шота опять спам не открывается😭😭😭
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12.10.2021 14:42 Ответить
Учтите, что это говорит то же туловище, которое из бюджета (наших с вами налогов) компенсирует авиакомпании Коломойского убытки.
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12.10.2021 15:08 Ответить
так зеленые борются с монополией МАУ) платят им дань)
все это в рамках борьбы с олигархами, эти возможности стали доступны сразу же после принятия архиважного, "доленосного" закона про олигархов)))
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12.10.2021 15:34 Ответить
Если вдруг кто забыл. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги!
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12.10.2021 15:27 Ответить
Ну и как , это отразиться на монополию в Днепре
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12.10.2021 15:32 Ответить
У Слуг Урода есть удивительнейшая способность похерить любое полезное дело. Так случится и с авиационным безвизом
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12.10.2021 15:33 Ответить
крайне сомнительно, что на рынок авиаперевозок Украины пустят новые компании, лоукостеры. Которые безсомнений сольют бенин МАУ. Коломойский быстрее поотбивает им лично "шары" чем такую кормуху отдаст
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12.10.2021 15:43 Ответить
Видно, Америка вставила бенины яйца в слесарные тиски,
если он на такое согласился.
Небось, сидит перед бутылкой и жалобно МАУкает.
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12.10.2021 23:10 Ответить
 
 