Шмыгаль объяснил, что изменится после подписания соглашения об открытом небе с ЕС: "Это конец монополий на авиационном рынке". ИНФОГРАФИКА

"Авиационный безвиз" с ЕС - подписан.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Соглашение "об открытом небе" с ЕС непосредственно приближает украинцев к доступным авиаперелетам. Такое соглашение - это конец ценовых монополий на авиационном рынке, это увеличение количества маршрутов, это новый уровень защиты прав потребителей и новые возможности для развития туризма в Украине", - пояснил премьер.

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"У нас будут действовать такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза. Такие же правила будут и в авиационной безопасности, организации воздушного движения. ЕС признает украинские сертификаты, выданные самолетам украинского производства. Сегодня Украина стала еще на шаг ближе к Европе", - добавил политик.

"Авиационный безвиз" - это первый из пяти "безвизов", которые мы планируем подписать с ЕС в следующие 2 года. Другие четыре: энергетический, таможенный, промышленный и цифровой. Все они так же устанавливают "европейские правила игры" в соответствующих секторах. На пути в Европейский Союз мы вводим лучшие правила и практики", - резюмировал Шмыгаль.





