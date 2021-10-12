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Новости Коронавирус и карантин
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С 1 ноября в Киеве и еще одном городе запустят спецкамеры, фиксирующие нарушителей карантина, - Кузин

С 1 ноября в Киеве и еще одном городе запустят спецкамеры, фиксирующие нарушителей карантина, - Кузин

В Украине в ноябре в двух крупнейших городах в рамках пилотного проекта заработают первые видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин.

Появятся такие камеры в Киеве и Харькове или Днепре.

Речь идет о проведении пилотного исследования, которое было инициировано ВОЗ и поддержано Минздравом.

По словам главного санитарного врача, "благодаря установлению видеокамер будет происходить деперсонализированная оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм".

"То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько соблюдают дистанцию. Сейчас уже разработаны полные комплекты документов для проведения биоэтической экспертизы и установления таких камер. Пилот планируется сделать в двух больших городах - Киев и в Харькове или Днепре. Мы ожидаем, что этот пилот будет запущено не ранее чем 1 ноября этого года. И первые результаты уже сможем получить через две недели", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав ожидает пиковую нагрузку на медсистему с середины ноября, - главный санврач Кузин

Главный санврач подчеркнул, что при использовании такой системы не будет проводится любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись.

"Эта система и это программное обеспечение позволяет нам в автоматическом режиме показывать соблюдение или несоблюдение или типа несоблюдение противоэпидемиологических требований", - объяснил Кузин.

На уточняющий вопрос, какое наказание ждет нарушителей, Кузин ответил: "Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ряде областей будут установлены камеры для контроля за соблюдением карантина, - главный санврач Кузин

Автор: 

карантин (16729) видеонаблюдение (176) камера (73) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+10
Очередная бестолковая трата денег
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12.10.2021 14:32
+8
Ну почему же "бестолковая". Думаю придворная IT компания очень даже не бестолково подняла на этом денег. Известная формула: 20/30/50. 20% - реальная стоимость, 30% - прибыль компании, 50% - нужным людям. Ты же понимаешь, главный санврач, за "просто так" не будет пиарить этот бред.
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12.10.2021 14:46
+5
С зелёным режимом и сопутствующим ему ковидобесием у Украины шансы на сохранение государственности абсолютно минимальны.
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12.10.2021 14:34
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Очередная бестолковая трата денег
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12.10.2021 14:32 Ответить
- Над городом явственно послышался канифольный скрип колеса Фортуны.(c)
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12.10.2021 14:44 Ответить
Ну почему же "бестолковая". Думаю придворная IT компания очень даже не бестолково подняла на этом денег. Известная формула: 20/30/50. 20% - реальная стоимость, 30% - прибыль компании, 50% - нужным людям. Ты же понимаешь, главный санврач, за "просто так" не будет пиарить этот бред.
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12.10.2021 14:46 Ответить
ещё одна ит контора приближенная к зелохам попилила бабло
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12.10.2021 14:34 Ответить
тю,я уж подумал ,шо гидроматрасы с перинами крокують по стране,як молюська завещало..
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12.10.2021 14:34 Ответить
С зелёным режимом и сопутствующим ему ковидобесием у Украины шансы на сохранение государственности абсолютно минимальны.
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12.10.2021 14:34 Ответить
Та да...
У нас уже все президенты поумирали.
Одни двойники и тройники остались.
Всегда уважал твоё мнение.
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12.10.2021 14:37 Ответить
Taк у вас по конституции президент, в общем, просто кукла. Реальной властью обладает глава Администрации ("офиса"). Порох попытался эту традицию сломать, за что и был беспощадно сметён с помощью галабаротьки.
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12.10.2021 14:40 Ответить
Ты мне зубы не заговаривай.
Шо делать будем с двойниками?
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12.10.2021 14:56 Ответить
В расход.
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12.10.2021 14:56 Ответить
Нет такой возможности по Конституции.
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12.10.2021 14:58 Ответить
Tю. А по какой конституции Чечетова из окна выкинули ?
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12.10.2021 15:04 Ответить
Вопросов больше нет.
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12.10.2021 15:05 Ответить
имитация бурной деятельности
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12.10.2021 14:36 Ответить
Осталось в туалетах и квартирах камер наставить
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12.10.2021 14:37 Ответить
Узнают сколько ещё не вымерло.
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12.10.2021 14:38 Ответить
сохранение персональных или конфиденциальных данных

Это они о чем? Техника до такого ещё не доросла.

Это чтобы напугать нерадивых что ли?
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12.10.2021 14:40 Ответить
может ещё камеры и отпечатки пальцев снимать будут?

да и пусть камеры и анализы на ковид сразу делают....
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12.10.2021 14:41 Ответить
Это потому что кретины, засевшие на Банковой, выполняют приказы кретинов, засевших в Брюсселе.
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12.10.2021 14:41 Ответить
Здравствуй Оруэл?......
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12.10.2021 14:42 Ответить
Абсурдність рішень і дій цих аморальних ЗЕбільних шкодливих лайнюків вже зашкалює. І якщо їх терміново зараз не зупинити, Україна дійсно зникне з політичної карти світу.
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12.10.2021 14:43 Ответить
А Малюська відкриє спецкамери, в які тих порушників будуть саджати. А, може, відразу спец-газові-камери і спецкрематорії. Гулять, так гулять...
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12.10.2021 14:43 Ответить
Главный санврач подчеркнул, что при использовании такой системы не будет проводится любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись.

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12.10.2021 14:45 Ответить
Запис буде проводитись на плівку? Круто! Думаю, 8мм відеокамери на ОЛХ ще можна знайти. З плівкою, правда, можуть виникнути проблеми. "Свема" вже не працює...
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12.10.2021 14:54 Ответить
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12.10.2021 19:36 Ответить
А коли будуть ловити бидло що сце, сре, п'є і все ламає в містах?
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12.10.2021 14:48 Ответить
Пакет на голову и короткими перебежками.
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12.10.2021 14:58 Ответить
Начинать надо было с Трускавца, где толпа секты святага Владимира свою слет тусовку-молебен проводила. С песнями, плясками, с боем в барабаны и бубны, как Арахамия. Какие маски, какая социальная дистанция. Я вас умоляю.
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12.10.2021 14:59 Ответить
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12.10.2021 14:59 Ответить
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12.10.2021 15:00 Ответить
Я так регился в зе группах, для исследования . На все все вопросы отвечаешь " боле- лемене"и ты принят
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12.10.2021 15:09 Ответить
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12.10.2021 15:04 Ответить
Идея замечательная , ещё бы автоматические штрафы для добрых людей без масок сразу на выходе из общественных мест не хватает. Единственный фактор - идея в зе- леном исполнении никогда не заработает
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12.10.2021 15:07 Ответить
А, може, відразу в газенваген пакувать? Це ще краща ідея. Залишиться тільки слухняне бездумне бидло, що й треба властьімущим...
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12.10.2021 15:41 Ответить
А заражать окружающих , не надевая маску и не отвечать за последствия, особенно финансово - это хорошо ?
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12.10.2021 19:21 Ответить
Вакцинуйся і буде тобі щастя. Ніхто тебе не заразить.
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12.10.2021 19:27 Ответить
Вакциновані особи також зобов'язані носити маску в місцях скупчення людей .
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12.10.2021 19:29 Ответить
Навіщо?
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12.10.2021 19:37 Ответить
Мм, ви тупий? Якщо так, то пясню. Вакциновані особа так само є носієм вірусу и розповсюджує її. Тому ті, хто вакцинцвався та не надягають маску у скупченні людей - бидло і бидло повинно оплатити за це штраф. Бажано в геометричній прогресії при повторному зашкварі.
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12.10.2021 19:42 Ответить
Сотни раз уже сказано ,что вакцинация не защищает от заражения ,она ,
возможно ,облегчит течение болезни и только .
А чтобы не заразиться надо соблюдать масочный режим ,дистанцию
и пользоваться антисептиком .
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12.10.2021 19:36 Ответить
Ключове слово твого опусу: "возможно"...
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12.10.2021 19:38 Ответить
100% гарантию даёт только ....
Читай классику .
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12.10.2021 19:44 Ответить
Хорошо, вот зафиксировпди идет человек без маски, а дальше что? Корд вызывать) или в метро будет тетя нажимать конпку с громкоговорителем и непонятно к кому обращаяь требовать маску надеть. Бесмысленная трата денег, а веонее осмысленное усиление контроля перед почти неизбежным Майданом 3.
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12.10.2021 15:21 Ответить
Проще и эффективней тех ,кто не соблюдает масочный режим в
закрытых помещениях штрафовать . Это вменить в обязанности полицейским . В магазинах ,в транспорте ,метро по громкоговорителю периодически напоминать о масочном режиме .
А то ,что анонсируется ,это просто констатация того ,что все и так видят .
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12.10.2021 19:42 Ответить
Хорошо когда в бюджете полно денег, можно баловаться любыми игрушками.
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12.10.2021 15:39 Ответить
"сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись."
Это о какой такой пленке идёт речь?
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12.10.2021 16:11 Ответить
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12.10.2021 19:24 Ответить
давайте уже звезду Давида невакцинированным а злостных нарушителей карантина в газенваген
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12.10.2021 17:21 Ответить
Оффшор-95 разгорается не на шутку - контроль за биомассой приходится усиливать.
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13.10.2021 01:59 Ответить
 
 