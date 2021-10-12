С 1 ноября в Киеве и еще одном городе запустят спецкамеры, фиксирующие нарушителей карантина, - Кузин
В Украине в ноябре в двух крупнейших городах в рамках пилотного проекта заработают первые видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин.
Появятся такие камеры в Киеве и Харькове или Днепре.
Речь идет о проведении пилотного исследования, которое было инициировано ВОЗ и поддержано Минздравом.
По словам главного санитарного врача, "благодаря установлению видеокамер будет происходить деперсонализированная оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм".
"То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько соблюдают дистанцию. Сейчас уже разработаны полные комплекты документов для проведения биоэтической экспертизы и установления таких камер. Пилот планируется сделать в двух больших городах - Киев и в Харькове или Днепре. Мы ожидаем, что этот пилот будет запущено не ранее чем 1 ноября этого года. И первые результаты уже сможем получить через две недели", - сказал он.
Главный санврач подчеркнул, что при использовании такой системы не будет проводится любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись.
"Эта система и это программное обеспечение позволяет нам в автоматическом режиме показывать соблюдение или несоблюдение или типа несоблюдение противоэпидемиологических требований", - объяснил Кузин.
На уточняющий вопрос, какое наказание ждет нарушителей, Кузин ответил: "Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении".
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У нас уже все президенты поумирали.
Одни двойники и тройники остались.
Всегда уважал твоё мнение.
Шо делать будем с двойниками?
Это они о чем? Техника до такого ещё не доросла.
Это чтобы напугать нерадивых что ли?
да и пусть камеры и анализы на ковид сразу делают....
возможно ,облегчит течение болезни и только .
А чтобы не заразиться надо соблюдать масочный режим ,дистанцию
и пользоваться антисептиком .
Читай классику .
закрытых помещениях штрафовать . Это вменить в обязанности полицейским . В магазинах ,в транспорте ,метро по громкоговорителю периодически напоминать о масочном режиме .
А то ,что анонсируется ,это просто констатация того ,что все и так видят .
Это о какой такой пленке идёт речь?