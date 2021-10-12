Зеленский о соглашении об открытом небе с ЕС: Это новые возможности и более широкая география путешествий

Президент Украины Владимир Зеленский назвал подписание Соглашения о свободном авиационном пространстве с Европейским Союзом новыми возможностями для граждан и бизнеса.

"Наконец-то, подписано соглашение о свободном авиационном пространстве … Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее число рейсов и более широкая география путешествий", - заявил Зеленский на брифинге во вторник в Киеве по итогам 23-го саммита Украина–ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил, что для достижения этой цели Украина старательно работала со всеми партнерами и государствами Европейского Союза.

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Президент также отметил, что такой шаг со стороны ЕС является логичным и ожидаемым.

Ранее Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.