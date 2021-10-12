Зеленский о соглашении об открытом небе с ЕС: Это новые возможности и более широкая география путешествий
Президент Украины Владимир Зеленский назвал подписание Соглашения о свободном авиационном пространстве с Европейским Союзом новыми возможностями для граждан и бизнеса.
"Наконец-то, подписано соглашение о свободном авиационном пространстве … Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее число рейсов и более широкая география путешествий", - заявил Зеленский на брифинге во вторник в Киеве по итогам 23-го саммита Украина–ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он добавил, что для достижения этой цели Украина старательно работала со всеми партнерами и государствами Европейского Союза.
Президент также отметил, что такой шаг со стороны ЕС является логичным и ожидаемым.
Ранее Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.
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Зеленскому надо все это рассказать врачам и учителям Ивано-Франковщины. Думаю оценят.
https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/igor-kolomoyskiy-nazval-svoyu-dolyu-v-mau
Ну что ни сделает благодарный зеленый внучок бородатой бабушки в ее пользу, то и на пользу Украине автоматически записывается.
Тут очень интересно.
Вопрос не в том, что Зеленский и его окружение финансируют ДНР. Вопрос в том КАК они это делают.
А делают они это так - дают сепарам деньги, чтобы они скупали бизнес в Украине.
Тот знаменитый эстонский актив передали сепарам, за который говорила президент Эстонии, когда приезжала.
Думаю на Западе об этом хорошо известно, особенно благодаря президенту Эстонии у которой личная ненависть к Зеле.
https://www.facebook.com/vitaly.rojdaev/posts/10159625354608834 Виталий Рождаев
Украинским авиакомпаниям конец...