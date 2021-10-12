Во время локдауна Кабмин, скорее всего, не будет ограничивать движение общественного транспорта, - главный санврач Кузин

В Украине во время нового возможного локдауна, скорее всего, правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование городского общественного транспорта.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

По словам Кузина, прекращение функционирования общественного транспорта "довольно сильно влияет и на экономику, и на мобильность людей, и в частности, не дает дополнительного какого-то эпидемиологического влияния".

В качестве примера он привел опыт других стран, где прекращали работу общественного транспорта, но в итоге все же возобновляли его работу и возвращались к более слабым карантинным мерам.

"Поэтому основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований при перевозке, ограничение количества людей, которые пользуются общественным транспортом, и наоборот вывод дополнительного, резервного количества самого подвижного состава, чем прекращение его функционирования. Поэтому, скорее всего, в пределах возможных локдаунов или "красных" зон правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование именно местного или общественного транспорта", - подчеркнул Кузин.

Главный санврач напомнил, что вопрос остановки или функционирования общественного транспорта рассматривает местная комиссия ТЭБ и ЧС.

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