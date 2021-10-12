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Новости Коронавирус и карантин
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Во время локдауна Кабмин, скорее всего, не будет ограничивать движение общественного транспорта, - главный санврач Кузин

Во время локдауна Кабмин, скорее всего, не будет ограничивать движение общественного транспорта, - главный санврач Кузин

В Украине во время нового возможного локдауна, скорее всего, правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование городского общественного транспорта.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

По словам Кузина, прекращение функционирования общественного транспорта "довольно сильно влияет и на экономику, и на мобильность людей, и в частности, не дает дополнительного какого-то эпидемиологического влияния".

В качестве примера он привел опыт других стран, где прекращали работу общественного транспорта, но в итоге все же возобновляли его работу и возвращались к более слабым карантинным мерам.

"Поэтому основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований при перевозке, ограничение количества людей, которые пользуются общественным транспортом, и наоборот вывод дополнительного, резервного количества самого подвижного состава, чем прекращение его функционирования. Поэтому, скорее всего, в пределах возможных локдаунов или "красных" зон правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование именно местного или общественного транспорта", - подчеркнул Кузин.

Главный санврач напомнил, что вопрос остановки или функционирования общественного транспорта рассматривает местная комиссия ТЭБ и ЧС.

Также читайте: С 1 ноября в Киеве и еще одном городе запустят спецкамеры, фиксирующие нарушителей карантина, - Кузин

Автор: 

карантин (16729) транспорт (1758) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+3
можно какой-то небольшой значек выжигать железом на шее ,чтоб было видно.
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12.10.2021 14:54
+1
--не дает дополнительного какого-то эпидемиологического влияния

если люди которые едут вместе в закрытом пространстве часами, в том числе приезжие из других регионов, не дают никакого влияния, то и все ваши маски это фуфло
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12.10.2021 14:50
+1
тогда уколотым уже метку на ухо надо вешать
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12.10.2021 14:51
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Та отлавливайте уже не вакцинированных, крутите их и колите, вы ж этого хотите
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12.10.2021 14:50 Ответить
тогда уколотым уже метку на ухо надо вешать
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12.10.2021 14:51 Ответить
можно какой-то небольшой значек выжигать железом на шее ,чтоб было видно.
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12.10.2021 14:54 Ответить
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12.10.2021 15:07 Ответить
можно нашивочку
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12.10.2021 17:11 Ответить
--не дает дополнительного какого-то эпидемиологического влияния

если люди которые едут вместе в закрытом пространстве часами, в том числе приезжие из других регионов, не дают никакого влияния, то и все ваши маски это фуфло
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12.10.2021 14:50 Ответить
где буба на ровере в маске?кобмин,скорее всего,блин...
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12.10.2021 14:54 Ответить
А что вообще будет? фопов кашмарить?
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12.10.2021 15:06 Ответить
То есть, с "локдауном" - вопрос уже решон...
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12.10.2021 15:22 Ответить
якщо не вводити транспортних обмежень, то все це фікція
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12.10.2021 15:24 Ответить
 
 