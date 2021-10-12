Пьяный водитель насмерть сбил 14-летнего парня на Житомирщине и сбежал, - полиция. ФОТОрепортаж

ДТП со смертельным исходом произошло 11 октября около с. Веприн (Житомирская область). Водитель легковушки совершил наезд на подростка и скрылся с места ДТП. За несколько часов правоохранители разыскали виновника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Около 20:10 в отделение полиции №3 (г. Радомышль) Житомирского районного управления полиции поступило сообщение о том, что вблизи с. Веприн произошло ДТП с пострадавшим. На момент прибытия следственно-оперативной группы на месте происшествия находился 14-летний парень, местный житель, который рассказал полицейским, что вместе с другом-одноклассником шел в соседнее село, когда на друга наехал автомобиль. Его водитель, не останавливаясь, уехал.

От полученных травм 14-летний парень погиб на месте.

Полицейские провели первоочередные меры для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Непосредственно на месте наезда правоохранители изъяли обломки автомобиля, вероятно причастного к происшествию.

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Для розыска транспортного средства и задержания водителя на территориях Житомирского и Коростенского районов проводились специальные оперативные мероприятия.

Уже через час сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Радомышльского отделения обнаружили разыскиваемый автомобиль с характерными повреждениями в с. Веприн, а также установили личность 41-летнеговодителя. При обследовании было засвидетельствовано состояние алкогольного опьянения водителя (2,5 промилле).



Фото: сайт полиции

Сейчас собранные материалы переданы в территориальное управление Государственного бюро расследований в Хмельницкой области, поскольку водитель является сотрудником местного лесного хозяйства.