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Новости ДТП
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Пьяный водитель насмерть сбил 14-летнего парня на Житомирщине и сбежал, - полиция. ФОТОрепортаж

ДТП со смертельным исходом произошло 11 октября около с. Веприн (Житомирская область). Водитель легковушки совершил наезд на подростка и скрылся с места ДТП. За несколько часов правоохранители разыскали виновника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Около 20:10 в отделение полиции №3 (г. Радомышль) Житомирского районного управления полиции поступило сообщение о том, что вблизи с. Веприн произошло ДТП с пострадавшим. На момент прибытия следственно-оперативной группы на месте происшествия находился 14-летний парень, местный житель, который рассказал полицейским, что вместе с другом-одноклассником шел в соседнее село, когда на друга наехал автомобиль. Его водитель, не останавливаясь, уехал.

От полученных травм 14-летний парень погиб на месте.

Полицейские провели первоочередные меры для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Непосредственно на месте наезда правоохранители изъяли обломки автомобиля, вероятно причастного к происшествию.

Пьяный водитель насмерть сбил 14-летнего парня на Житомирщине и сбежал, - полиция 01

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Для розыска транспортного средства и задержания водителя на территориях Житомирского и Коростенского районов проводились специальные оперативные мероприятия.

Уже через час сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Радомышльского отделения обнаружили разыскиваемый автомобиль с характерными повреждениями в с. Веприн, а также установили личность 41-летнеговодителя. При обследовании было засвидетельствовано состояние алкогольного опьянения водителя (2,5 промилле).

Пьяный водитель насмерть сбил 14-летнего парня на Житомирщине и сбежал, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Сейчас собранные материалы переданы в территориальное управление Государственного бюро расследований в Хмельницкой области, поскольку водитель является сотрудником местного лесного хозяйства.

ДТП (7677) пьянство (867) Житомирская область (1396)


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где вскрытие,офис?
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12.10.2021 15:02 Ответить
Вот и привел алкоголь к концу счастливой жизни, а хлопцу к жизни вообще. Был бы трезв и не сбежал, то возможно отделался бы легким испугом, с правовой стороны, а не моральной....а возможно вообще ничего бы не случилось, но все же ходить ночью по неосвещенной трассе,- не к добру.
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12.10.2021 15:06 Ответить
он и так отделается легким испугом + некоторые финансовые затраты. Максимум дадут несколько лет условно
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12.10.2021 15:34 Ответить
Носите светоотражающие жилеты, повязки,хоть что-нибудь. Там места для пешехода даже нет и шли не по правилам.
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12.10.2021 15:24 Ответить
В новости о ДТП "водитель-пешеход" всегда найдутся те кто напишут - погибший сам виноват.
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12.10.2021 16:05 Ответить
А есть большая разница кто виноват, когда есть погибший? Жизнь одна, ее не вернуть и соблюдая элементарные правила есть шанс прожить дольше. По факту не был бы водитель бухой( а тут уже раследования не надо, он уже виноват по факту), то возможно он, водитель, был бы не виновен, а пацан сам нарушил пдд. Возможно.
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12.10.2021 16:21 Ответить
Нічого не вчить цих паскудників, жодного дня не обходится без жахливих ДТП і головні причини ,п'яний за кермом і перевищення швидкості ,хто б там не казав за дороги ,але головне це безвідповідальність водіів.
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12.10.2021 15:47 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!! РНБО , ВЕРХОВНА РАДА МАЮТЬ ПРИЙНЯТИ ВИЧЕРПНІ РІШЕННЯ !!!!
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12.10.2021 20:01 Ответить
Ну, во-первых, пора бы уже знать, что в 14 лет, это ещё не парень, а вот годиков через четыре, был бы уже парень. Но к большому сожалению, это уже не случится. Царство небесное мальчишке, соболезнование родителям и близким.
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15.10.2021 23:18 Ответить
 
 