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Порошенко о результатах саммита Украина-ЕС: Надеюсь, это мотивирует Зеленского к реальной борьбе с коррупцией, а не к фейковым инициативам

Порошенко о результатах саммита Украина-ЕС: Надеюсь, это мотивирует Зеленского к реальной борьбе с коррупцией, а не к фейковым инициативам

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приветствует результаты саммита Украина-ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Положительно оцениваю результаты 23-го саммита Украина-ЕС - саммита солидарности безопасности и секторальной интеграции. Искренне благодарен лидерам евроинституций за неизменную поддержку европейских стремлений украинских граждан и евроинтеграционного курса нашего государства, по инициативе нашей команды закрепленного в Конституции Украины", - отметил пятый президент.

Кроме того, Порошенко приветствует долгожданное подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, что позволит вывести на новый уровень возможности безвиза для граждан Украины.

"Надеюсь, что публичный аванс поддержки со стороны лидеров ЕС предоставит Зеленскому мотивации в укреплении верховенства права и демократических институтов, реализации настоящей судебной реформы, обеспечении независимой антикоррупционной инфраструктуры и корпоративного управления, эффективной неполитизированной борьбы с коррупцией, действенных, а не фейковых законодательных инициатив по так называемой "деолигархизации", которые будут основываться на лучших европейских практиках и ценностях", - отметил Порошенко.

"Рад услышать сигналы о признании Евросоюзом исключительной ответственности России как стороны конфликта за восстановление мира на Донбассе, важность сохранения энергетической независимости Украины и готовность ЕС помогать в противостоянии энергетическим вызовам со стороны России, чтобы предотвратить возможный зимний реванш Кремля", - добавил лидер "Европейской Солидарности".

По словам Порошенко, "ЕС" всегда будет способствовать осуществлению эффективных шагов в направлении обретения Украиной членства в Евросоюзе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко призвал Зеленского объяснить украинцам ситуацию с офшорами и "вагнергейтом"

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Порошенко Петр (19606) саммит (1171) Евросоюз (17145)


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Топ комментарии
+28
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12.10.2021 15:11
+25
ЗЕлохторат если не погавкает на Порошенко, то ходит потом, как оплеванный ...
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12.10.2021 15:11
+14
Армия Мова Вера.....пррноактриса и колени перед куйло...дрЫщи выбрали дрЫща
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12.10.2021 15:13
Комментировать
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Без одобрения Порошенко и саммит не саммит!
Интересно а они об этом хоть знают?!!
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12.10.2021 15:08 Ответить
ЗЕлохторат если не погавкает на Порошенко, то ходит потом, как оплеванный ...
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12.10.2021 15:11 Ответить
Виталя, ты просто Виталя. До Виталия тебе далеко...
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12.10.2021 15:24 Ответить
Педалік він.
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12.10.2021 16:08 Ответить
Простите ,уважаемые, но Пётр Алексеевич всё время всё постоянно комментирует. Везде он успевает.
Такое ощущение, что он полагает - без него уж ничего не посвятится.
Это уже бросается в глаза. Перебор.
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12.10.2021 16:48 Ответить
А зеледент везде облажается. Это не перебор? Почему за что он не берется везде провал?
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12.10.2021 17:31 Ответить
Уважаемая, пусть хоть кто-то вразумительно комментирует.
А то некторые язык кое-куда засунули и комментитруют только то что касается их друзей и... и конечно Порошенко, куда ж без него.
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12.10.2021 19:55 Ответить
мотивирует ссыклобородька?петруха таки мычтатель...
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12.10.2021 15:09 Ответить
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12.10.2021 15:11 Ответить
Армия Мова Вера.....пррноактриса и колени перед куйло...дрЫщи выбрали дрЫща
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12.10.2021 15:13 Ответить
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приветствует результаты саммита Украина-ЕС.

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12.10.2021 15:15 Ответить
, дуже дякую !
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12.10.2021 15:19 Ответить
що примушувало петю і гонтареву возити у лугандон московським найманцям готівку по 10 млн у валізах ?

що примушувало петю фінансувати терористів ?

якби не робив таких дурниць, то був би далі президентом..

а зеля за свої дурниці теж отримає відповідне покарання..
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12.10.2021 15:42 Ответить
окрім диркачових фейків - є якійсь свідчення тобою висраного?
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12.10.2021 15:51 Ответить
блин, "борец с коррупцией" порошенко петя. новый анекдот))))))))
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12.10.2021 15:17 Ответить
У вас, шестірок подолякових, на цій гілці перекличка? Злізлися сюди, мов мухи на гівно.
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12.10.2021 16:11 Ответить
Даже не знаю как это комментировать, ничего плохого не вижу чтоб нагнуть Зеленского, но особого желания борьбы с коррупцией у Пети, когда он был у корыта я не замечал...
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12.10.2021 15:18 Ответить
Кононенко, Грановский, Свинарчук подтвердят. Эпопею с Антикоррупционным судом, ГБР , НАБУ и проверками деклараций тоже помним. Поэтому кто бы кукарекал
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12.10.2021 15:24 Ответить
Ну то,что он налоги платит,в отличии от твоего "зевыбора" хоть заметил или решил свой кретинизм на выборах на кого то перевалить?хотя к кому обращаться....к ....,который ,в воюющую страну с кризисной экономикой ,главнокомандующим комика ,стучащего хреном по пианино ,выбрал...
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12.10.2021 15:33 Ответить
Я знаю одного типа, который, как вы утверждаете, в футболке был на Хеллоуин.
Правда там надпись расия, но это точно под образ, в котором ты хочешь быть.
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12.10.2021 15:37 Ответить
Рашотролли и подоляшавки! ФАС! На вас, убогих, посмотреть хочется. На неисчерпаемые залежи интеллекта и эрудированности. Смелее проявляйте свое убогое скудоумие из методичек из кремля.
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12.10.2021 15:22 Ответить
Хто?зекрыса,которая даже налоги не платит?конечно поймет...
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12.10.2021 15:28 Ответить
и тут петра понесло...
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12.10.2021 15:29 Ответить
А тебе бачу - пронесло ,, жидєньким . С облегченієм . Йди штани простірай .. .
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12.10.2021 15:47 Ответить
А где же ты раньше был, болезный???
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12.10.2021 15:35 Ответить
Він раньшє був на посаді президента ,, а ти де , якщо цього не пам'ятаєш . !? В анабіозі ??
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12.10.2021 15:42 Ответить
Это да... Раньше.... А щас красть стало сложнее, вот и блеет без устали.
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12.10.2021 15:45 Ответить
Та не волнуйся так,зесрань)он ещё всю твою семейку бомжами оставит))?
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12.10.2021 16:08 Ответить
)))без знака вопроса
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12.10.2021 16:10 Ответить
а раньше оно с кононенками гонтаревыми грановскими свинарчуками у корыта жрали - им с коррупцией бороться некогда было))))))))
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12.10.2021 16:40 Ответить
К стати, этот кодлячёк всё понял и притих.... Токо Сывочёлый не нажрался!
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12.10.2021 16:53 Ответить
у этого другая задача. оно раздуванием щек и визгом из подворотни пытается о себе напомнить - ну шо б не забыли)))))))))
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12.10.2021 17:02 Ответить
Пусть не переживает, никто ему ничего не забудет, всё припомним!
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12.10.2021 17:03 Ответить
Опять этот циркач -петя на манеже))
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12.10.2021 15:51 Ответить
так с рейтингом беда
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12.10.2021 15:57 Ответить
Порошенко, как всегда, прав! Коррупционерам - бой!!! И в бой этот нас поведёт лично Пётр Алексеевич! Друзья! "Мы смело в бой пойдём!" (с.) Слышите - труба зовёт!
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12.10.2021 15:56 Ответить
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12.10.2021 15:57 Ответить
Ти, падло, краще розкажи як ти з нею боровся.
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12.10.2021 15:58 Ответить
точно-усилит борьбу с Порошенко
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12.10.2021 16:01 Ответить
Заназачем??? Парашенка это билет Зе на второй президенский срок!
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12.10.2021 16:30 Ответить
Знову воно щось там скиглить. Противно дивитись.
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12.10.2021 16:34 Ответить
классика жанра. кто громче всех кричит - "держи вора"?!
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12.10.2021 16:46 Ответить
що примушувало петю і гонтареву возити у лугандон московським найманцям готівку по 10 млн у валізах ?

що примушувало петю фінансувати терористів ?

якби не робив таких дурниць, то був би далі президентом..

а зеля за свої дурниці теж отримає відповідне покарання..

петяботи не мають відповіді, тому можуть тільки відправляти як спам
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12.10.2021 17:23 Ответить
вдруге: окрім диркачових фейків - є якійсь документальні свідчення тобою висраного?
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12.10.2021 20:53 Ответить
Как он уже заколебал. В каждую дырку затычка.
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12.10.2021 17:33 Ответить
Петя, ты смешён! Объясните кто-нибудь ему, что он уже не президент и никогда не будет, как бы не стерали пальцы порохоботы 😂
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12.10.2021 18:06 Ответить
Манія величі плюс нарцисизм самі собою не проходять.
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12.10.2021 18:59 Ответить
Барига 5 років нещадно боровся із собою)))
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13.10.2021 08:03 Ответить
Великий рукоруб.
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13.10.2021 16:08 Ответить
 
 