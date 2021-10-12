Порошенко о результатах саммита Украина-ЕС: Надеюсь, это мотивирует Зеленского к реальной борьбе с коррупцией, а не к фейковым инициативам
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приветствует результаты саммита Украина-ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Положительно оцениваю результаты 23-го саммита Украина-ЕС - саммита солидарности безопасности и секторальной интеграции. Искренне благодарен лидерам евроинституций за неизменную поддержку европейских стремлений украинских граждан и евроинтеграционного курса нашего государства, по инициативе нашей команды закрепленного в Конституции Украины", - отметил пятый президент.
Кроме того, Порошенко приветствует долгожданное подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, что позволит вывести на новый уровень возможности безвиза для граждан Украины.
"Надеюсь, что публичный аванс поддержки со стороны лидеров ЕС предоставит Зеленскому мотивации в укреплении верховенства права и демократических институтов, реализации настоящей судебной реформы, обеспечении независимой антикоррупционной инфраструктуры и корпоративного управления, эффективной неполитизированной борьбы с коррупцией, действенных, а не фейковых законодательных инициатив по так называемой "деолигархизации", которые будут основываться на лучших европейских практиках и ценностях", - отметил Порошенко.
"Рад услышать сигналы о признании Евросоюзом исключительной ответственности России как стороны конфликта за восстановление мира на Донбассе, важность сохранения энергетической независимости Украины и готовность ЕС помогать в противостоянии энергетическим вызовам со стороны России, чтобы предотвратить возможный зимний реванш Кремля", - добавил лидер "Европейской Солидарности".
По словам Порошенко, "ЕС" всегда будет способствовать осуществлению эффективных шагов в направлении обретения Украиной членства в Евросоюзе.
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Интересно а они об этом хоть знают?!!
Такое ощущение, что он полагает - без него уж ничего не посвятится.
Это уже бросается в глаза. Перебор.
А то некторые язык кое-куда засунули и комментитруют только то что касается их друзей и... и конечно Порошенко, куда ж без него.
що примушувало петю фінансувати терористів ?
якби не робив таких дурниць, то був би далі президентом..
а зеля за свої дурниці теж отримає відповідне покарання..
Правда там надпись расия, но это точно под образ, в котором ты хочешь быть.
що примушувало петю фінансувати терористів ?
якби не робив таких дурниць, то був би далі президентом..
а зеля за свої дурниці теж отримає відповідне покарання..
петяботи не мають відповіді, тому можуть тільки відправляти як спам