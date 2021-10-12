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Новости Нормандские переговоры
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Дата встречи глав МИД стран "нормандской четверки" еще не согласована, - Песков

Дата встречи глав МИД стран

Сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" еще не определены.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с Меркель и Макроном. Они условились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они условились провести консультации в рамках "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время", - отметил он.

По словам Пескова, перспективы проведения саммита в "нормандском формате" на высшем уровне будут ясны после встречи глав МИД.

"Сейчас с высокой степенью вероятности нам нужно будет ждать встречи министров иностранных дел. А уже по итогам этой встречи мы с вами увидим возможные контуры эвентуального саммита "нормандской четверки", - добавил он.

Также Песков заявил, что работа в рамках "нормандской четверки" продолжается, в том числе по вопросу подготовки саммита, хотя прогресса ни по самим минским соглашениям, ни по достигнутым на саммите в Париже договоренностям якобы нет.

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Автор: 

Песков Дмитрий (1892) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+1
Нуланд привезла в Мавзолей печеньки для чЛенина...
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12.10.2021 15:18
+1
"Подарки" для Говноедов Путлера,на большее Байден жлоб,но не Джавелины...,они давно не в тренде...
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12.10.2021 15:32
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зато Нуланд уже в москве) только тссс....
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12.10.2021 15:15 Ответить
***** печеньки привезла? Надеюсь с мышьяком?
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12.10.2021 15:35 Ответить
Нуланд привезла в Мавзолей печеньки для чЛенина...
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12.10.2021 15:18 Ответить
групповуха...и буба тут не группенфюрер...
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12.10.2021 15:21 Ответить
10 октября в айропорт Борисполь прибыло 2 военных транспортника США,шо такое привезли,шо груз охранаяет спецназ Пентагона....,такого не было с 5 сентября 2014 года,когда прибыло 4 транспортника США...
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12.10.2021 15:21 Ответить
маски медицинские...стопудово...
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12.10.2021 15:28 Ответить
"Подарки" для Говноедов Путлера,на большее Байден жлоб,но не Джавелины...,они давно не в тренде...
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12.10.2021 15:32 Ответить
хорошо бы,но вериццо с трудом...
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12.10.2021 15:37 Ответить
https://newdaynews.ru/pict/arts1/73/86/738610_b.jpg 10 октября 2021 г борисполь
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12.10.2021 15:45 Ответить
ты просто нэ робыш поправки на минингиты главнокомандующего...
заскладирует даун дэсь пид тернополём... и забудет.
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12.10.2021 15:53 Ответить
Вот и доказательство , что Путин реально ссьітся Берлинского саммита в Нормандском формате, но его притащат туда "за уши". Что будет внешнеполитическим успехом Украиньі. Имхо
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12.10.2021 15:32 Ответить
президент РАБссии Димон Ведмедев каже что Зеля не договороспособен,будем ждать другого президента.... стадо баранов...вы и правда дебилы мавзолейные....
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12.10.2021 15:36 Ответить
Рюсскамирцы Путлера,ждите карман шире....президентом Украины может стать Алексей Гончаренко...,а это РАБссии кирдык..., а вы думали опять Порошенко? Напрасно.... Лексич Новороссию давно похоронил от Харькова до Одессы...,на очереди другая Мантра...Украина совсем не РАБссия от слова СОВСЕМ....
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12.10.2021 15:42 Ответить
"Сенатор" - Алексей Гончаренко редкая гнида , что понял даже Порошенко , будучи президентом .
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12.10.2021 15:48 Ответить
Гончаренко редкий негодяй,ненавидит Быдло Мавзолейное круче Пороха...
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12.10.2021 15:50 Ответить
Как по мне,президентом Украины сегодня бы назначил Айдера Муждабаева,но мое мнение не в счет...
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12.10.2021 15:52 Ответить
я би Мустафу Джемілева
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12.10.2021 15:58 Ответить
Уголовника выбирали, шута-наркомана выбирали... Думаю, в следующий раз "мудрому нариду" нужно будет выбирать фрика И. Киву или эрудита Юзика
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12.10.2021 16:03 Ответить
ніяк не здохне...
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12.10.2021 15:57 Ответить
Не лазь под ногами говноед Мавзолейный...
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12.10.2021 15:59 Ответить
 
 