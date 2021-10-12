Дата встречи глав МИД стран "нормандской четверки" еще не согласована, - Песков

Сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" еще не определены.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с Меркель и Макроном. Они условились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они условились провести консультации в рамках "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время", - отметил он.

По словам Пескова, перспективы проведения саммита в "нормандском формате" на высшем уровне будут ясны после встречи глав МИД.

"Сейчас с высокой степенью вероятности нам нужно будет ждать встречи министров иностранных дел. А уже по итогам этой встречи мы с вами увидим возможные контуры эвентуального саммита "нормандской четверки", - добавил он.

Также Песков заявил, что работа в рамках "нормандской четверки" продолжается, в том числе по вопросу подготовки саммита, хотя прогресса ни по самим минским соглашениям, ни по достигнутым на саммите в Париже договоренностям якобы нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель и Макрон призвали Путина продвинуть переговоры в нормандском формате, - Зайберт