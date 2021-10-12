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Тенизация табачного рынка в Украине связана с низкими доходами граждан и стремительным повышением акцизов, - Growford Institute

Высокие налоги не только приводят к тенизации рынка, но и ставят под сомнение перспективу легального производства табачных изделий.

Независимая неправительственная организация Growford Institute считает, что высокий уровень тенизации табачного рынка в Украине связан с тремя основными факторами: низким доходами граждан, стремительным повышением акцизов и слабой способностью государства бороться с контрафактом.

Об этом на круглом столе, организованном Growford Institute, Институт Горшенина, сказал эксперты организации Константин Швабий. Он является одним из соавторов исследования "Совершенствование политики в сфере акцизного налогообложения табачных изделий и противодействия их незаконному производству и обороту в Украине".

Тенизация табачного рынка в Украине связана с низкими доходами граждан и стремительным повышением акцизов, - Growford Institute 01

Константин Швабий

Фото: Макс Требухов

"Основные выводы, к которым мы пришли в нашей работе, можно сформулировать так: до тех объемов тенизации, которые мы наблюдаем на рынке табачной продукции, приводят два основных фактора: недостаточная покупательная способность и резкое повышение ставок налога. А главное - это недостаточная институциональная способность контролирующих органов, которые не способны адекватными образом противостоять распространению контрафактной контрабандной продукции ", - сказал Швабий.

По данным "Kantar Украина", в 2021 году размер теневого рынка табачной продукции достиг максимального значения за последнее десятилетие (15,9%) и продолжает увеличиваться.

Швабий заявил, что высокие налоги не только приводят к тенизации рынка, но и ставят под сомнение перспективу легального производства табачных изделий.

"Табачная отрасль представлена крупнейшими налогоплательщиками, которые обеспечивают в целом поступления в государственный бюджет - не только акциза, но и НДС, НДФЛ, налога на прибыль - в размере 7% государственного бюджета. Сегодня встал вопрос стремительного роста ставок налога на табачную продукцию, встал вопрос о том, что табачная отрасль может перестать развиваться тем динамичным образом, как она развивалась последние 20% лет. Это 50 тысяч рабочих мест, это почти 30 лет работы на украинском рынке, это почти 2 млрд инвестиций в украинскую экономику. В связи со стремительным повышением налоговой нагрузки существует угроза того, что международные инвесторы перестанут рассматривать наш рынок как перспективный ", - сказал Швабий.

По его словам, в целом государственная налоговая политика характеризуется желанием переложить налоги на рядовых и добросовестных плательщиков.

"Рядовой в том смысле, что с 2001 по 2021 год подоходный налог в доходах ВВП вырос почти вдвое, а налог на прибыль предприятий уменьшается с 4,6% до 2,8% ВВП. Налог на добавленную стоимость, который платят все потребители товаров и услуг и обеспечивающий почти половину доходов государственного бюджета, в относительном измерении вырос с 7% в начале 2000-х годов до 10% в 2021 году. Согласно расчетам в законопроекте на 2022 год и пояснительной записке к нему, доля НДС в ВВП будет больше 10,5%. За это же время доля акцизного налога возрастает с 1,3% ВВП до 3% в бюджете следующего года", - сказал Швабий.

Автор: 

акциз (385) табак (302) тенизация (9)


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Топ комментарии
+5
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12.10.2021 15:47
+4
Цим почав займатися ще вельмишановний Арсеній Петрович з весни 2014 року. Він та його наступники досягли вражаючих успіхів. Перед втечею Зєка пачка сигарет з фільтром коштувала 7 гр. 50 коп., пачка без фільтра 4 гривні. Скільки вони зараз коштують я чесно не знаю, тому що курю конрабанду.
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12.10.2021 15:41
+4
я 50 лет курю.. и если рвать криворогих за курево - я готов...
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12.10.2021 15:41
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Правила форума Совет форумчан
и обычный вывод: надо повысить цены на сигареты, тогда и контрабанды не будет, и рынок из тени выползет.
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12.10.2021 15:30 Ответить
Цим почав займатися ще вельмишановний Арсеній Петрович з весни 2014 року. Він та його наступники досягли вражаючих успіхів. Перед втечею Зєка пачка сигарет з фільтром коштувала 7 гр. 50 коп., пачка без фільтра 4 гривні. Скільки вони зараз коштують я чесно не знаю, тому що курю конрабанду.
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12.10.2021 15:41 Ответить
А контрабанда, дякуючи ЗЕ, відкрито продається в кожному місті в спеціальних магазинах. У нас так просто через дорогу від мусарні і за два будинки від податкової ларьок стоїть. Сам Макс Гузенко кришує.
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12.10.2021 15:45 Ответить
У Кропивницькому я особисто 7, 5 років купую ліві сигарети у тих самих місцях. Років 5 тому були перебої на пару днів.
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12.10.2021 15:55 Ответить
Відверто скажу- контрабас той- реально кізяки. Блювати тягне як затягнешся.
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12.10.2021 15:56 Ответить
ааа, ось воно що! напевно в країнах де вирощують табак з більш низьким рівнем доходів ніж в Україні тіні ще більше?
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12.10.2021 15:31 Ответить
А багато таких країн ще з нижчим рівнем доходів і такими високими акцизами як в Україні, в яких ще й тютюнові вироби виготовляють?
А, до речі, зебуїнів торік попереджали: не задирайте акцизи, бо хреново буде, але ж на то вони й ідіоти, щоб ідіотські рішення приймати.
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12.10.2021 15:36 Ответить
наприклад в світі багато країн де ціни на авто вищі ніж в Україні, але такого масового явища як "євро/амеро/афробляхери" немає ніде...може справа просто в слабкості української держави, яка не здатна забезпечити належний рівень збирання податків?
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12.10.2021 15:41 Ответить
А рівень доходів? Є проста закономірність - вартість товару визначається спроможністю покупця її оплатити. Або так - покупець купляє лише той товар, за який може заплатити, тобто, на який йому вистачить грошей. А от лише ідіоти типу Уманцева думають інакше. І ще, пропозицію визначає попит, знову ж, а не навпаки. Є попит на фальсифікат, значить буде й пропозиція, бо дорожчий товар покупець тупо не здатен оплатити. І то не лише тютюнові вироби.
До речі, тютюнопаліня то зло, але такі ідіоти, як Гетьманцев, ще більше.
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12.10.2021 15:49 Ответить
На жаль вони чесно виконують закон 2017 року про ріст тютюних акцизів до європейського рівня.
До їхньої честі вони падли не відмінили жоден з законів попередників, що погіршували становище народу.
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12.10.2021 15:44 Ответить
Блін, і знову папєрєднікі! Та що ж то таке?! Порошенко, астанавісь!
До речі, а закон про індексацію пенсій вони виконувати не збираються? Чи то також папєрєднікі? А економіку валити їм також папєрєднікі законом наказали? Чи бардак в країні творити?
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12.10.2021 15:52 Ответить
НУ та зайди в Гугл та знайди дату прийняття закону. Прямо не дебіл, а олігофрен.
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12.10.2021 15:57 Ответить
Дебіле, чого ж ти таке бідне й убоге? Погані папєрєніки прийняли, ну то, суки, відмініть! Ну і можна посилання на той закон про акцизи? Чи то так, по своїй зебільній звичці, як завжди аби звізданути? А от питання про пенсії - не індексують, тобто не виконують. То як? То можна? До речі. а коли Закон про Регламент ВР прийнятий? Його також зебуїнам чомусь виконувати якось не вдається. Чи то якийсь не такий закон?
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12.10.2021 16:08 Ответить
Азовское побережье Украиньі идеально для вьіращивания табака сорта "Вирджиния" - из исследований компании ВАТ в 90-х годах
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12.10.2021 15:43 Ответить
мені здається там замало опадів і забагато морозів...але якщо кажуть, то може й так!
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12.10.2021 15:52 Ответить
Даешь льготы на сигареты и водку
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12.10.2021 15:33 Ответить
Грантоеды разбушевались.
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12.10.2021 15:35 Ответить
Это еще не во всех городах прошли исполкомы горсоветов. Скоро сами граждане уйдут в тень от отсутствия тепла из-за невозможности оплачивать тепло в квартирах, а что еще хуже - в садиках и школах. Выход один: поднимать цены на подакцизные товары, а часть акциза передавать на места, чтобы компенсировать неплатежи. А потом опять собраться исполкомом, чтобы утвердить уже новые тарифы, которые естественно, надо хоть какт-то компенсировать ростом цен на подакцизные товары. Круг замкнулся, господа веселые зебобики, дело - табак
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12.10.2021 15:36 Ответить
Да хватит уже, дай людям посмеяться
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12.10.2021 15:42 Ответить
Это да, от посмеяться хуже не будет
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12.10.2021 15:44 Ответить
Спортом надо заниматься и бросить вредные привычки как делает Президент показывая это личным примером
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12.10.2021 15:37 Ответить
президент нехай краще на сцені блазнює ніж державою керує...заведе нас усіх в таку дупу, з якої немає вороття
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12.10.2021 15:42 Ответить
Как раз он выводит а не заводит
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12.10.2021 15:43 Ответить
Простому народу кокс тем более не по карману будет
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12.10.2021 15:43 Ответить
Кокосы в магазине 30 грн.. Это недорого
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12.10.2021 15:45 Ответить
завязывайте с онанизмом на зеленского, у вас уже село зрение.
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12.10.2021 15:47 Ответить
И делать это, желательно, в Омане.
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12.10.2021 15:46 Ответить
Тенизация рьінка сигарет в Украине сегодня гораздо ниже уровня 2014г , времен Януковича. Контрабандьі и контрафакта стало в разьі меньше . Єто факт.
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12.10.2021 15:40 Ответить
Ти прикалуєшся?
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12.10.2021 15:47 Ответить
я 50 лет курю.. и если рвать криворогих за курево - я готов...
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12.10.2021 15:41 Ответить
Да менты везде крышуют нелегальную продажу сигарет, о какой борьбе идёт речь?
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12.10.2021 15:42 Ответить
А де продають лєві цигарки? Табак на ринках бачив з лотків продають, а от цигарок ні. Пам'ятаю в 90-ті з лотків в переходах та метро продавали, а зараз де?
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12.10.2021 15:43 Ответить
Там же. Місця треба знати,що б платити менше.
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12.10.2021 15:47 Ответить
І скільки зараз пачка, скажімо Камеля коштує?
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12.10.2021 15:56 Ответить
35 грн.
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12.10.2021 17:13 Ответить
У нас ларьок стоїть. Контрабасні цигарки, водка-пальонка по 30 гривень за пляшку.
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12.10.2021 15:48 Ответить
Коштував я той контрабас- на фіг. Продукція Філіп Моріс- оце воно.
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12.10.2021 15:50 Ответить
хе. уже года 3 сам покупаю табак и забиваю гильзы. стоимость пачки примерно 10-12 грн. в зависимости от наличия мусора в табаке (палочки, пяточки). купил как-то Мальбуру от ФМ - курить не смог. ощущение, что жгу бурьян и дышу клубами дыма от костра (душит).
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12.10.2021 16:14 Ответить
Курю контрабас. Покупаю за 22 грн, то что в легально стоит 64 грн.

42 грн разница. Повышайте цены дальше. Правильной дорогой идете стая зеленых обезьянок!
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12.10.2021 16:05 Ответить
Я давно курю сигареты Camel. В Сільпо пачка стоит 63.50 (или около того). Недавно в микрорайоне появился киоск, в котором пачка Camel продаётся по 33 грн. Выкурил сигарету - очень злая и долго курилась, потом целый тошнило.
Правда пачка без срезанных углов (кто курит такие, тот поймёт).
Больше я на дешевизну не клюю.
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12.10.2021 16:18 Ответить
Так, то з Білорусії, з кізяка. Алкашня й бомжі курять.
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12.10.2021 16:32 Ответить
Ну, пока пачка контрабанного Марлборо в три раза дешевле магазинного и в десять раз больше себестоимости, возникает резонный вопрос - курящие обязаны содержать всю экономику?
Да пошли вы в жопу!
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12.10.2021 16:26 Ответить
Якщо на куриво знаходяться гроші, значить, доходи не низькі.
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12.10.2021 16:30 Ответить
Курю исключительно контрабас уже лет пять - качество терпимое,а вот по цене раза в 3-4 дешевле получается. Продается открыто на рынке уже лет десять - перебои были только два раза ( из того что лично заметил) но в течении недели все налаживалось. Пробовал курить табак - тоже норм и пачка сигарет выходит до 20 грн по ценам на сегодня...Так что могут повышать цены сколько угодно - в перспективе это приведет к обратному эффекту - денежек получат гораздо меньше
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12.10.2021 16:45 Ответить
Який саме контрабас терпимої якості?
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12.10.2021 17:19 Ответить
Меня удовлетворяет соотношение вкусовых качеств,крепости,аромата и цены - преимущественно производитель это Львовская фабрика (дюти фри типа),белорусское уступает,есть контрабас даже не знаю откуда (на пачке пишет что Швейцария - ха-ха) вот он самый норм и стоят плюс/минус все из вышеперечисленных 20 грн/пачка - блоками дешевле...
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12.10.2021 19:11 Ответить
 
 