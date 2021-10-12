Львовщина уверенно движется к "красному" уровню эпидопасности: карантин могут усилить в ближайшие дни, - ОГА
Львовская область движется к "красной" зоне карантина. Ограничения могут ужесточить в ближайшие дни.
Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 032.ua.
"К сожалению, в очередной раз констатируем, что эпидситуация на территории области ежедневно ухудшается. Мы мониторим ключевые показатели и наблюдаем то, что при большом количестве поступления биоматериала на исследование фактически у каждого второго лица положительный ПЦР-тест", - отметил он.
Кроме того, в области вырос уровень госпитализации пациентов.
"Мы уже третий день подряд как пересекли отметку в 60, речь идет о количестве госпитализированных лиц на 100 тысяч населения. Соответственно, к сожалению, область уже уверенно движется к "красному" уровню эпидопасности", - сказал он.
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Садовые и прочее дерьмо что-то сделали для предотвращения?
Ну, типо, полили улицы, розместили автоматы продаже масок, увеличили количество коммунального транспорта?
Дык, о чем я.
Ворюги об этом думать не способны, по определению.