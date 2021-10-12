РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5990 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 055 4

Львовщина уверенно движется к "красному" уровню эпидопасности: карантин могут усилить в ближайшие дни, - ОГА

Львовщина уверенно движется к

Львовская область движется к "красной" зоне карантина. Ограничения могут ужесточить в ближайшие дни.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 032.ua.

"К сожалению, в очередной раз констатируем, что эпидситуация на территории области ежедневно ухудшается. Мы мониторим ключевые показатели и наблюдаем то, что при большом количестве поступления биоматериала на исследование фактически у каждого второго лица положительный ПЦР-тест", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время локдауна Кабмин, скорее всего, не будет ограничивать движение общественного транспорта, - главный санврач Кузин

Кроме того, в области вырос уровень госпитализации пациентов.

"Мы уже третий день подряд как пересекли отметку в 60, речь идет о количестве госпитализированных лиц на 100 тысяч населения. Соответственно, к сожалению, область уже уверенно движется к "красному" уровню эпидопасности", - сказал он.

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2392) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2910)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а я думав то доля лише Сходу і Півдня уражених московською пропагандою...але мабуть до Львова вона теж достає
показать весь комментарий
12.10.2021 15:56 Ответить
знаємо ще місяць назад, що з 14 червона
показать весь комментарий
12.10.2021 16:06 Ответить
Оно и понятно.
Садовые и прочее дерьмо что-то сделали для предотвращения?
Ну, типо, полили улицы, розместили автоматы продаже масок, увеличили количество коммунального транспорта?
Дык, о чем я.
Ворюги об этом думать не способны, по определению.
показать весь комментарий
12.10.2021 16:16 Ответить
После сегодняшнего матча сборной Украины, на который проданы все билеты, Львовщина точно окажется в красной зоне!
показать весь комментарий
12.10.2021 17:45 Ответить
 
 