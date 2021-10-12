Россия создает условия для самодепортации крымских татар с оккупированного полуострова, - Полозов

На пути интеграции Крыма в Российскую Федерацию стоят крымские татары, которые до сих пор противятся оккупации полуострова, поэтому Кремль усиливает давление на них.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил адвокат Николай Полозов.

По его словам, происходит плановое воплощение колониальной политики, которую кремлевские власти сознательно и последовательно проводят на протяжении последних семи лет.

"И в этом уравнении крымские татары совершенно в него не вписываются, поскольку это наиболее значимая социальная группа в Крыму, которая не приняла оккупацию, не приняла ее последствия. И интеграция Крыма в российскую реальность из-за крымских татар достаточно сильно тормозит. Раз тот уровень репрессий, который на текущий момент существовал, не дает необходимых результатов для российской власти, соответственно, нужно этот уровень репрессий усилить и, фактически, создать такие невыносимые условия, при которых крымские татары будут самодепортироваться из Крыма на территорию Украины", - отметил адвокат.

Полозов напомнил, что на сегодня по надуманным обвинениям в оккупированном Крыму задержаны около 125 человек, большинство из них - крымские татары.

"Сейчас только пятая часть политзаключенных Кремля находится в оккупированном Крыму. Остальные - в колониях на территории РФ или в Ростове-на-Дону, где военным судом слушаются дела Хизб ут-Тахрир", - добавил правозащитник.

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