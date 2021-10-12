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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Россия создает условия для самодепортации крымских татар с оккупированного полуострова, - Полозов

Россия создает условия для самодепортации крымских татар с оккупированного полуострова, - Полозов

На пути интеграции Крыма в Российскую Федерацию стоят крымские татары, которые до сих пор противятся оккупации полуострова, поэтому Кремль усиливает давление на них.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил адвокат Николай Полозов.

По его словам, происходит плановое воплощение колониальной политики, которую кремлевские власти сознательно и последовательно проводят на протяжении последних семи лет.

"И в этом уравнении крымские татары совершенно в него не вписываются, поскольку это наиболее значимая социальная группа в Крыму, которая не приняла оккупацию, не приняла ее последствия. И интеграция Крыма в российскую реальность из-за крымских татар достаточно сильно тормозит. Раз тот уровень репрессий, который на текущий момент существовал, не дает необходимых результатов для российской власти, соответственно, нужно этот уровень репрессий усилить и, фактически, создать такие невыносимые условия, при которых крымские татары будут самодепортироваться из Крыма на территорию Украины", - отметил адвокат.

Полозов напомнил, что на сегодня по надуманным обвинениям в оккупированном Крыму задержаны около 125 человек, большинство из них - крымские татары.

"Сейчас только пятая часть политзаключенных Кремля находится в оккупированном Крыму. Остальные - в колониях на территории РФ или в Ростове-на-Дону, где военным судом слушаются дела Хизб ут-Тахрир", - добавил правозащитник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полозов объяснил, зачем оккупанты отправили замглавы Меджлиса Джеляла в психбольницу: Прячут от общественности - он планировал выступить на "суде"

Автор: 

Крым (26411) россия (95660) крымские татары (2718) Полозов Николай (459)


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Топ комментарии
+1
туди зараз масово заїжджають чеченці та інші жителі північного кавказу
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12.10.2021 15:54
+1
Росія готується до масової втечі "російськомовних" з Сибіру до початку анексії його Китаєм Тому пробує поступово переміщувать їх у європейську зону Воювать з Китаєм вона не збирається - просто мовчки погодиться з анексією!
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12.10.2021 15:58
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туди зараз масово заїжджають чеченці та інші жителі північного кавказу
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12.10.2021 15:54 Ответить
Росія готується до масової втечі "російськомовних" з Сибіру до початку анексії його Китаєм Тому пробує поступово переміщувать їх у європейську зону Воювать з Китаєм вона не збирається - просто мовчки погодиться з анексією!
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12.10.2021 15:58 Ответить
добробаты таврические мотематике йих научат...
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12.10.2021 16:01 Ответить
300 лет платили дань крымским ханам
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12.10.2021 16:08 Ответить
https://islam.in.ua/sites/default/files/styles/large/public/field/image/voysko_krymskyh_tatar.jpeg?itok=A0jYSM8G
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12.10.2021 16:11 Ответить
В Росії 11 жовтня зафіксовано рекордну смертність від COVID-19 від початку пандемії - померли 973 людини.
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12.10.2021 16:24 Ответить
Расова чистка по нациському зразку.
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12.10.2021 17:28 Ответить
геноцид чистой воды
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12.10.2021 19:11 Ответить
крымская хатынь
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12.10.2021 19:12 Ответить
крымская Сребреница
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12.10.2021 19:17 Ответить
кстати, где кадыров
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12.10.2021 19:22 Ответить
гордый дурик куплен за лям в день
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12.10.2021 19:37 Ответить
Так раша й для кацапів зробила умови, що не можливо жити, просто кацап звик до лайна, й його все влаштовує.
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12.10.2021 19:37 Ответить
 
 