МИД о смерти украинки в Польше: Все обстоятельства устанавливаются, консулы разыскивают родственников
В хостеле польского города Стараховице 11 октября была найдена умершей гражданка Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины во вторник.
"Полиция г.Стараховице в Свентокшиском воеводстве в Польше сообщила об обнаружении 11 октября в одном из хостелов города умершей гражданки Украины. Генеральное консульство Украины в Кракове уже установило связь с польскими следственными органами для установления причины и обстоятельств смерти", - сказали в МИД.
По информации МИД Украины, украинка находилась на территории Польши на законных основаниях.
"Консулы сейчас разыскивают родственников умершей. Родные могут обратиться за консульской помощью в Генеральное консульство Украины по телефону "горячей линии": +48 669 352 962 или по электронной почте [email protected]", - рассказали в пресс-службе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль