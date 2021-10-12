За 100 дней рынка земли стоимость 1 га выросла на 11,4%, - министр Лещенко

Цена 1 га земли сельскохозяйственного назначения в Украине ежегодно будет расти на 7-10%, считает министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

"Стоимость украинской земли будет расти, в этом вопросе я базируюсь на успешность реализации земельной реформы в странах Евросоюза. Стоимость одного гектара сельхозземли в Польше, которая провела земельную реформу 20 лет назад, составляет около EUR10 тыс.", - заявил Лещенко на пресс-конференции "100 дней рынка земли" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-УКраина.

По словам министра, средняя цена 1 га земли сельскохозяйственного назначения на 9 октября составляла 43,879 тыс. грн, однако она учитывает цены столичного региона, где средняя цена 1 га составляет 240 тыс. грн, и эта земля не планируется в дальнейшем использоваться для сельскохозяйственных нужд, подчеркнул министр.

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"Если мы говорим о средневзвешенной цене для товарно-сельскохозяйственного производства, то речь идет о цене 32,86 тыс. грн, а для ведения личного крестьянского хозяйства (ОСГ. – Укр.) – 33 тыс. грн за га. За 100 дней видим увеличение ценообразования в среднем на 11,4%", - отметил Лещенко.

Он уточнил, что доля таких сделок составляет 95%.

По данным Минагрополитики, на сегодняшний день в Украине заключено 28,288 тыс. сделок на 70,569 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения. Наибольшее количество сделок зарегистрировано в Харьковской (2 332), Киевской (2 318), Полтавской областях (2 314), наибольшее количество земли продано в Кировоградской (9938 га), Харьковской (9141,2) и Полтавской (6294 га) областях.

Лещенко сообщил, что со следующей недели Минагрополитики перейдет от ежедневного анализа сделок по рынку земли к еженедельному.

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В то же время на сайте министерства в статистике за 8 октября, когда общее число транзакций составляло 27,57 тыс. на 68,54 тыс. га, средняя цена 1 га по стране была 18,11 тыс. грн. Самая высокая была в Киевской области – 115,2 тыс. грн. За ней шли Львовская – 95,9 тыс. грн и Ивано-Франковская – 44 тыс. грн. Замыкали пятерку Ривненская и Черновицкая области – соответственно 29,7 тыс. грн и 29 тыс. грн, за которыми следовали Одесская и Хмельницкая области – соответственно 27,4 тыс. грн и 25,1 тыс. грн.

Самая дешевая земля, по данным министерства, на тот момент была в Закарпатской и Кировоградской областях – 3,7 тыс. грн и 4,2 тыс. грн соответственно, а также Луганской – 5,6 тыс. грн,

Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.