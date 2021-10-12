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С завтрашнего дня заработают еще 23 комплекса автофиксации нарушений ПДД, - МВД. СПИСОК

С завтрашнего дня заработают еще 23 комплекса автофиксации нарушений ПДД, - МВД. СПИСОК

Завтра заработают еще 23 комплекса автофиксации нарушений ПДД. Они будут работать в четырех городах и семи областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"На автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ривненской , Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook опубликовал данные о местоположении комплексов:

- г. Кременчуг - 274 квартал, 4 (направление прибора просп. Полтавский),
- г. Черкассы - ул. Химиков, 50 (направление прибора ул. Чорновола),
- г. Луцк - ул. Вячеслава Чорновола, 17 (направление прибора ул. Петра Маха), ул. Ковельская, 144 (направление прибора ул. Старицкого), ул. - Ковельская, 147 (направление прибора ул. Лескова), ул. Конякина, 18-А (направление прибора ул. Киверцовская),
- г. Львов, ул. Стрыйская, 292 (направление прибора ул. Иоанна Павла II), ул. Василия Стуса, 39 (направление прибора просп. Красной Калины), ул. Шевченко, 313 (направление прибора ул. Ивана Величковского),
- Винницкая область - на 376 км+261 автодороги М-30 (направление прибора г. Хмельницкий),
- Волынская область - на 19 км+098 автодороги Н-22 (направление прибора г. Владимир-Волынский),
- Донецкая область - на 651 км+922 автодороги М-03 (направление прибора г. Славянск), на 621 км+111 автодороги М-14 (направление прибора с. Камышеватое), на 681 км+488 автодороги Н-08 (направление прибора г. Мариуполь), на 6 км+817 автодороги Н-20 (направление прибора г. Краматорск), на 183 км+107 автодороги Н-20 (направление прибора г. Мариуполь),
- Запорожская область - на 279 км+345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье, на 276 км+252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков, на 263 км+637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье,
- Николаевская область - на 191 км+346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев,
- Ривненская область - на 340 км+202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия, на 371 км+971 автодороги М-06 в направлении г. Львов,
- Черниговская область - на 11 км+903 автодороги Н-27 в направлении г. Мена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Геращенко на заседании КС: Цель автофиксации нарушений ПДД - не сбор штрафов, а уменьшение смертности и травм на дорогах

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видеофиксация (140) МВД (9320) ПДД (532)


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Шо делать, будем соблюдать. Всласть погоняли. Надорогах ежегодно как в хорошей войне людей теряем. пора этой вольнице и закончиться.
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12.10.2021 16:19 Ответить
лучше бы пара-тройка дополнительных газодобывающих скважин у вас заработала... )))
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12.10.2021 16:24 Ответить
Головне, в цьому ділі, "правильне" налаштування.
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12.10.2021 16:32 Ответить
Вот это дело. Заживём! Правда практически у всех чиновников "левые" номера, поэтому их это не касается.
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12.10.2021 16:33 Ответить
Лучше больше весового контроля
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12.10.2021 17:26 Ответить
На ул. красной каліньі у Львові😵🤣 дбльі бл....
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12.10.2021 18:23 Ответить
Водители в восторге! Теперь можно ехать по дороге, сразу получать штрафы в приложении Дия, и сразу их оплачивать со смартфона! Пэрэмога!
А если какой-то враг захочет посягнуть на богом избранное правительство, то его легко можно будет найти!
Добро пожаловать в цифровое гетто!
Мазлтов!
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13.10.2021 09:03 Ответить
 
 