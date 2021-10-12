С завтрашнего дня заработают еще 23 комплекса автофиксации нарушений ПДД, - МВД. СПИСОК

Завтра заработают еще 23 комплекса автофиксации нарушений ПДД. Они будут работать в четырех городах и семи областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"На автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ривненской , Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook опубликовал данные о местоположении комплексов:



- г. Кременчуг - 274 квартал, 4 (направление прибора просп. Полтавский),

- г. Черкассы - ул. Химиков, 50 (направление прибора ул. Чорновола),

- г. Луцк - ул. Вячеслава Чорновола, 17 (направление прибора ул. Петра Маха), ул. Ковельская, 144 (направление прибора ул. Старицкого), ул. - Ковельская, 147 (направление прибора ул. Лескова), ул. Конякина, 18-А (направление прибора ул. Киверцовская),

- г. Львов, ул. Стрыйская, 292 (направление прибора ул. Иоанна Павла II), ул. Василия Стуса, 39 (направление прибора просп. Красной Калины), ул. Шевченко, 313 (направление прибора ул. Ивана Величковского),

- Винницкая область - на 376 км+261 автодороги М-30 (направление прибора г. Хмельницкий),

- Волынская область - на 19 км+098 автодороги Н-22 (направление прибора г. Владимир-Волынский),

- Донецкая область - на 651 км+922 автодороги М-03 (направление прибора г. Славянск), на 621 км+111 автодороги М-14 (направление прибора с. Камышеватое), на 681 км+488 автодороги Н-08 (направление прибора г. Мариуполь), на 6 км+817 автодороги Н-20 (направление прибора г. Краматорск), на 183 км+107 автодороги Н-20 (направление прибора г. Мариуполь),

- Запорожская область - на 279 км+345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье, на 276 км+252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков, на 263 км+637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье,

- Николаевская область - на 191 км+346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев,

- Ривненская область - на 340 км+202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия, на 371 км+971 автодороги М-06 в направлении г. Львов,

- Черниговская область - на 11 км+903 автодороги Н-27 в направлении г. Мена.

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