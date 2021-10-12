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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Восьмерых задержанных накануне в оккупированном Симферополе крымских татар оштрафовали на общую сумму 85 тыс. рублей, - правозащитники

Восьмерых задержанных накануне в оккупированном Симферополе крымских татар оштрафовали на общую сумму 85 тыс. рублей, - правозащитники

Подконтрольный Кремлю суд оштрафовал задержанных накануне возле здания "Крымского гарнизонного военного суда" крымских татар на разные суммы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Крымской солидарности".

Так, на 20 тысяч рублей оштрафованы 56-летний Рустем Шихбадинов и Дилявер Меметов.

Садыка Уринбаева, 63-летнего Гафура Мингафарова, 67-летнего Энвера Мустафаева, Решата Параламова суд оштрафовал на 10 тысяч рублей.

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Отцу политзаключенного Рустема Эмирусеинова, 71-летнему Решату Эмирусеинову вынесен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Сегодня Центральным районным судом города Симферополя рассматриваются протоколы об административных правонарушениях, составленные сотрудниками полиции 11 октября на крымских татар собравшихся у здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе на апелляционное заседание по делу красногвардейской группы "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, утром 11 октября российские силовики разогнали десятки людей, собравшихся у здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе на апелляционное заседание по делу красногвардейской группы "Хизб ут-Тахрир". 20 человек задержали и отпустили ночью, кроме Дилявера Меметова и Решата Параламова, которых вывезли в СИЗО на основании "административного ареста".

Участников красногвардейской группы задержали 14 февраля 2019 года по подозрению в терроризме. 3 ноября 2020 года Южный окружной военный суд приговорил фигурантов дела "Красногвардейской группы" Рустема Эмирусеинова к 17 годам лишения свободы, Эскендера Абдулганиева - к 12 годам и Арсена Абхаирова - к 13. Решение было вынесено судебной коллегией в составе - Плиско Романа, Костина Игоря, Звягина Евгения.

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Всех их обвиняют в принадлежности к запрещенной в России политической исламской партии "Хизб-ут Тахрир", которая решением Верховного суда РФ в 2003 году была внесена в список террористических. В Украине и других странах мира организация действует без ограничения на уровне национальных законодательств. Защита и сами подсудимые называют процесс сфабрикованным. Обвинение мотивируется материалами прослушек, найденными у фигурантов дела книгами и показаниями скрытых свидетелей.

Автор: 

Крым (26411) Симферополь (658) крымские татары (2718) штраф (1285)


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12.10.2021 16:15 Ответить
 
 