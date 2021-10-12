Суркис всегда шел в пророссийском формате развития футбола, - президент ФК
Экс-глава ФФУ, а ныне нардеп от пророссийской партии ОПЗЖ не оставляет попыток мести действующему президенту УАФ Андрею Павелко.
Об этом свидетельствуют периодические заявления политика, хоть они и не подкреплены фактами, отметил президент ФК "Днепр-1" Юрий Береза в ответ на слова Суркиса о якобы оставлении на счетах ФФУ (при увольнении) миллионов долларов, передает Цензор.НЕТ.
"У меня вообще на счет деятельности любого деятеля всеукраинского уровня мнение, что перед тем, как комментировать, - они должны оперировать некоторыми европейскими нормами. Например, знал господин Суркис что он покидает пост? Он должен был заказать аудит, провести его и показать: вот в таком состоянии я оставляю должность. Говорить было ли это или нет - это гадать на кофейной гуще ", - говорит Береза, ставя под сомнение озвученные Суркисом суммы.
Подобные комментарии от бывшего футбольного функционера президент днепровского клуба объясняет постоянными попытками Суркиса чем-то упрекнуть Павелко.
"Может он заявляет такое просто чтобы чем-то упрекнуть Павелко? Конечно. Однако господин Суркис, когда представлял футбол на украинской арене, он больше шел в формате РФ. Сегодняшний же председатель УАФ точно не идет в фарватере России, он популяризирует и делает все, чтобы знали украинский футбол. Для меня это понятно ", - сказал Береза.
Он добавил, что во времена Суркиса, еще не был президентом футбольного клуба, но все равно хорошо помнит ангажированность экс-главы ФФУ.
"Я тогда просто знал и любил футбол. Но я помню многое. Есть две большие команды, "Динамо" и "Шахтер". Так кто из них контролировал ФФУ? И это противостояние было постоянно. А вот Павелко он равноудален от обеих команд. Он к обеим командам относится как к украинским командам в первую очередь, и не более. И обе команды он защищает достойно на международном уровне ", - отметил Береза.
Напомним, недавно германское издание KICKER опубликовало статью о том, как Суркисы уклоняются от уплаты налогов в Украине, образовав кипрский клон "Динамо".
Ранее также стало известно о преследовании экс-руководства ФФУ по факту присвоения около 380 млн евро средств УЕФА, которые вместо того чтобы идти украинским клубам оседали на оффшоре Суркисов Newport Management Limited.
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Але факти говорять про інше: ГМС за два роки свого чинного нардепства ніде не помічений в публічній площині в прокасапських закидонах (акціях) штибу рабновича-ківи... Інший очевидний факт: ГМС надав аудит конференції ФФУ, яка переобирала його з посади голови і обрала Конькова (це був 2012рік): там справді на рахунках і в активах були ті заявлені кошти. Ще факт: саме з допомогою ГМС Коньков (аналог нинішнього Зе в Україні) був знятий і був обраний Павелко. Те, що Павелко потім злигався з рінахом і почав з-за допомогою суддівського корпусу щемити Суркіса (аж до того, що відібрав в нього звання "почесного президента ФФУ", чим вивів його з керівництва УЄФА) - то вже інша розмова...
Як футбол може бути "в форматі РФ"?
Ви його іще в троцькізмі звинуватьте?
Чи раз не партіїї "Слуга наролу", то ворог?
Совдеп 30-х