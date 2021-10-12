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Суркис всегда шел в пророссийском формате развития футбола, - президент ФК

Суркис всегда шел в пророссийском формате развития футбола, - президент ФК

Экс-глава ФФУ, а ныне нардеп от пророссийской партии ОПЗЖ не оставляет попыток мести действующему президенту УАФ Андрею Павелко.

Об этом свидетельствуют периодические заявления политика, хоть они и не подкреплены фактами, отметил президент ФК "Днепр-1" Юрий Береза ​​в ответ на слова Суркиса о якобы оставлении на счетах ФФУ (при увольнении) миллионов долларов, передает Цензор.НЕТ.

"У меня вообще на счет деятельности любого деятеля всеукраинского уровня мнение, что перед тем, как комментировать, - они должны оперировать некоторыми европейскими нормами. Например, знал господин Суркис что он покидает пост? Он должен был заказать аудит, провести его и показать: вот в таком состоянии я оставляю должность. Говорить было ли это или нет - это гадать на кофейной гуще ", - говорит Береза, ставя под сомнение озвученные Суркисом суммы.

Подобные комментарии от бывшего футбольного функционера президент днепровского клуба объясняет постоянными попытками Суркиса чем-то упрекнуть Павелко.

"Может он заявляет такое просто чтобы чем-то упрекнуть Павелко? Конечно. Однако господин Суркис, когда представлял футбол на украинской арене, он больше шел в формате РФ. Сегодняшний же председатель УАФ точно не идет в фарватере России, он популяризирует и делает все, чтобы знали украинский футбол. Для меня это понятно ", - сказал Береза.

Он добавил, что во времена Суркиса, еще не был президентом футбольного клуба, но все равно хорошо помнит ангажированность экс-главы ФФУ.

"Я тогда просто знал и любил футбол. Но я помню многое. Есть две большие команды, "Динамо" и "Шахтер". Так кто из них контролировал ФФУ? И это противостояние было постоянно. А вот Павелко он равноудален от обеих команд. Он к обеим командам относится как к украинским командам в первую очередь, и не более. И обе команды он защищает достойно на международном уровне ", - отметил Береза.

Напомним, недавно германское издание KICKER опубликовало статью о том, как Суркисы уклоняются от уплаты налогов в Украине, образовав кипрский клон "Динамо". 

Ранее также стало известно о преследовании экс-руководства ФФУ по факту присвоения около 380 млн евро средств УЕФА, которые вместо того чтобы идти украинским клубам оседали на оффшоре Суркисов Newport Management Limited

Автор: 

Суркис (338) футбол (3586)


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Топ комментарии
+4
Суркисня-подонки.
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12.10.2021 16:20
+2
Хотел совместный чемпионат проводить, шеф кравчука
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12.10.2021 16:23
+2
Там и Суркисы и Павелко. Жабогадюкинг за деньги.
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12.10.2021 16:29
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Суркисня-подонки.
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12.10.2021 16:20 Ответить
Там и Суркисы и Павелко. Жабогадюкинг за деньги.
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12.10.2021 16:29 Ответить
за неуплату налогов - тюрячка
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12.10.2021 16:23 Ответить
Хотел совместный чемпионат проводить, шеф кравчука
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12.10.2021 16:23 Ответить
брехня. Якраз ГМС цим не займався. Він просто в 2007-му відповідав на запитання так, щоб його касапи в УЄФА підтримали
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12.10.2021 16:40 Ответить
...бо російськомовний.
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12.10.2021 16:25 Ответить
він державною чеше не гірше нас з тобою. Може, ти плутаєш його з джуніором?
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12.10.2021 16:41 Ответить
Україномовні це ті, хто з росіянами у Росії українською говорять.
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12.10.2021 17:40 Ответить
суркис и колосков еще с ссср друзяки
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12.10.2021 16:25 Ответить
брехня. До 1994-го вони були навіть не знайомі.
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12.10.2021 16:42 Ответить
Взагалі-то до Суркіса-старшого можна по різному ставитися, в т.ч. негативно, як члена зажопів... кста, і до самого Юрія Берези, як свого часу шестьорки бені, - і таке було... і навіть нині він за бабло бені керує футбольним клубом... Хоча Ю.Береза свого часу був далеко не останнім героїчним командиром добробату... Але ж навіть і нині він ні слова не скаже про те, що беня повинен віддати порядка сотні вічнозелених лимонів колишнім тренерам та гравцям того футбольного клубу "Дніпро", який був фіналістом Ліги Європи... Що беня своїми руками знищив той клуб, і не тільки його, а й Кривбас Максимова, Волинь Кварцяного...
Але факти говорять про інше: ГМС за два роки свого чинного нардепства ніде не помічений в публічній площині в прокасапських закидонах (акціях) штибу рабновича-ківи... Інший очевидний факт: ГМС надав аудит конференції ФФУ, яка переобирала його з посади голови і обрала Конькова (це був 2012рік): там справді на рахунках і в активах були ті заявлені кошти. Ще факт: саме з допомогою ГМС Коньков (аналог нинішнього Зе в Україні) був знятий і був обраний Павелко. Те, що Павелко потім злигався з рінахом і почав з-за допомогою суддівського корпусу щемити Суркіса (аж до того, що відібрав в нього звання "почесного президента ФФУ", чим вивів його з керівництва УЄФА) - то вже інша розмова...
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12.10.2021 16:38 Ответить
Так это Суркис а не Ахметов(террорист) пригласил Путина и сдал Донбасс а потом вместе с Порошенко(основатель Партии Регионов) и Медведчуком)кум Путина) грабил Украину и стал Миллиардером Так это Суркис а не Павелко стал зятем днепровского криминального авториритета по кличке Нарик Так это Суркис сделал донецких футболистов БОМЖАМИ которые на коленях приползли в Киев временно пожить на мусорниках
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12.10.2021 16:58 Ответить
суцільна каша
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13.10.2021 13:17 Ответить
Сурок судился с государством Украина по иску на 350 млн.$ украденных Беней из Привата денег. По мнению этого великого деятеля, все, что украл Беня - ему должна вернуть Украина.
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12.10.2021 17:21 Ответить
Що за маячня: "... Однак пан Суркіс, коли представляв футбол на українській арені, він більше йшов у форматі РФ. Сьогоднішній же голова УАФ точно не йде у фарватері Росії ..."
Як футбол може бути "в форматі РФ"?
Ви його іще в троцькізмі звинуватьте?

Чи раз не партіїї "Слуга наролу", то ворог?
Совдеп 30-х
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12.10.2021 17:42 Ответить
То, что Павелко - вор, может отрицать только слепоглухонемой. И не стоит уважаемому господину Березе пытаться отмазывать своего ворюгу-земляка.
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12.10.2021 17:48 Ответить
 
 