Суркис всегда шел в пророссийском формате развития футбола, - президент ФК

Экс-глава ФФУ, а ныне нардеп от пророссийской партии ОПЗЖ не оставляет попыток мести действующему президенту УАФ Андрею Павелко.

Об этом свидетельствуют периодические заявления политика, хоть они и не подкреплены фактами, отметил президент ФК "Днепр-1" Юрий Береза ​​в ответ на слова Суркиса о якобы оставлении на счетах ФФУ (при увольнении) миллионов долларов, передает Цензор.НЕТ.

"У меня вообще на счет деятельности любого деятеля всеукраинского уровня мнение, что перед тем, как комментировать, - они должны оперировать некоторыми европейскими нормами. Например, знал господин Суркис что он покидает пост? Он должен был заказать аудит, провести его и показать: вот в таком состоянии я оставляю должность. Говорить было ли это или нет - это гадать на кофейной гуще ", - говорит Береза, ставя под сомнение озвученные Суркисом суммы.

Подобные комментарии от бывшего футбольного функционера президент днепровского клуба объясняет постоянными попытками Суркиса чем-то упрекнуть Павелко.

"Может он заявляет такое просто чтобы чем-то упрекнуть Павелко? Конечно. Однако господин Суркис, когда представлял футбол на украинской арене, он больше шел в формате РФ. Сегодняшний же председатель УАФ точно не идет в фарватере России, он популяризирует и делает все, чтобы знали украинский футбол. Для меня это понятно ", - сказал Береза.

Он добавил, что во времена Суркиса, еще не был президентом футбольного клуба, но все равно хорошо помнит ангажированность экс-главы ФФУ.

"Я тогда просто знал и любил футбол. Но я помню многое. Есть две большие команды, "Динамо" и "Шахтер". Так кто из них контролировал ФФУ? И это противостояние было постоянно. А вот Павелко он равноудален от обеих команд. Он к обеим командам относится как к украинским командам в первую очередь, и не более. И обе команды он защищает достойно на международном уровне ", - отметил Береза.

Напомним, недавно германское издание KICKER опубликовало статью о том, как Суркисы уклоняются от уплаты налогов в Украине, образовав кипрский клон "Динамо".

Ранее также стало известно о преследовании экс-руководства ФФУ по факту присвоения около 380 млн евро средств УЕФА, которые вместо того чтобы идти украинским клубам оседали на оффшоре Суркисов Newport Management Limited.