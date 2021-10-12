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Нуланд в ходе визита в РФ может обсудить с Козаком вопросы Украины, - Песков

Нуланд в ходе визита в РФ может обсудить с Козаком вопросы Украины, - Песков

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая ранее прибыла в Москву, могут обсудить вопросы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"В рамках обмена мнениями мы не исключаем такие контакты", - сказал он.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что ранее существовал формат обмена мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, когда американские представители консультировались с коллегами из Германии, Франции и России.

При этом, по его словам, данный диалог не означает, что такой формат будет действовать на постоянной основе. "Пока, собственно, вряд ли такой формат возможен", - подчеркнул Песков.

"С другой стороны, какие-то первые робкие контакты возрождаются на двусторонней основе, это позитивно. Много разногласий, но тем не менее такие контакты только приветствуются", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нуланд едет на переговоры в Россию, - госдеп

Автор: 

Песков Дмитрий (1892) россия (95660) США (26835) Нуланд Виктория (314) Козак Дмитрий (73)


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12.10.2021 16:29 Ответить
тобто обсуждать Украину без Украины буба уже отменил?
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12.10.2021 16:30 Ответить
Таёжная дичь идёт нах.
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12.10.2021 16:48 Ответить
Даже сняли санкции с некоторых, чтобы пустили Нуланд в Россию. Байден все время пытается о чем-то договориться с Путиным.
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12.10.2021 17:23 Ответить
Нуланд приехала в Москву не "обсуждать вопросьі Украиньі" с Козаком ( приятелем Порошенко с 2005г) , а заставить Путина вьіползти из бункера и приехать в Берлин на саммит Норманди , где его будут иметь втроем именно по вопросам Украиньі.
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12.10.2021 18:01 Ответить
Сам лично будеш иметь
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12.10.2021 20:48 Ответить
 
 