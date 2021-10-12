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Новости Отопительный сезон
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Нардеп "ЕС" Сюмар о срыве отопительного сезона: Люди стоят в очереди за дровами по 2-3 недели

Нардеп

Власть не думает о том, что сейчас реально беспокоит людей. В частности, об угрозах энергетического коллапса накануне отопительного сезона.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Люди сегодня говорят, где купить дрова. Очередь за дровами стоит по 2-3 недели. Если министр не готов в начале отопительного сезона отчитываться сколько у нас угля - его в 4 раза меньше, чем нужно сегодня. Что у нас с запасами газа? У нас нет достаточно запасов газа. Для одного сезона нам нужно 21 млрд куб. м газа, а у нас есть сегодня 18. Но там 4 млрд куб. м технического газа, и еще 6 млрд куб. м частного газа. Что Украина будет делать, чтобы выжить?" - возмущается Сюмар.

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"Мы себе наплодили врагов. После конфликтов в "Нафтогазе", который стал убыточной структурой, где уволился Наблюдательный совет. После других "успехов" во внешней политике, операция России по возврату газовой удавки на Украину может быть успешной. Мы сегодня, кроме газового и энергетического кризиса, на пороге газового реванша РФ. Украина за 7 лет получила действительно энергетическую независимость. Это далось очень тяжело. И сегодня мы можем вернуться в полную зависимость от РФ. А зависимость закончится требованиями о воде в Крым, о проведении выборов и политическими требованиями. Давайте подумаем, что мы можем общего сделать, чтобы помешать этому российскому сценарию", - призвала Сюмар.

Она подчеркнула что нужно модернизировать систему энергоэффективности. "В это надо вкладывать деньги, эти деньги объективно у государства были. Потому что при предыдущей власти вам достался выигранный иск у "Газпрома" и более 4 млрд долл. от "Газпрома", на который в принципе раньше можно было купить газ дешевле, по 200-300 долл. Сейчас есть деньги от МВФ, подарочные, здесь стоит подумать о стратегических вещах, которые нужны для страны", - убеждена Виктория Сюмар.

"Кроме энергоэффективности, еще защита людей. Раньше были 7 млн ​​украинцев, получавших субсидии, сегодня - 2 млн украинцев, потому что людям срезали все критерии в ноль. Цена на электричество выросла, если это было 90 коп, то сейчас это 1,44 грн. Люди, которые топили электрокотлами для того, чтобы экономить на газе, они думают, смогут ли они себе это позволить. Сегодня надо поддержать нашу инициативу, законопроект №6006, который предлагает распределить эти деньги на обеспечение субсидий, на противодействие COVID-19, на выплату долга перед военнослужащими", - напомнила представительница фракции "Европейская Солидарность".

Автор: 

Газ (10230) уголь (1001) Сюмар Виктория (421) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91)


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Топ комментарии
+21
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12.10.2021 16:30
+19
нехай людям нарубают дров из тех трёх миллиардов деревьев,что ЗЕ высадил)))))))))))))))
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12.10.2021 16:31
+17
Пфф. Продавайте собак
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12.10.2021 16:35
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12.10.2021 16:30 Ответить
А як же в часи порошенка цієї кількості вистачало для опалювального сезону, а тепер раптом виявилось що це замало? А хто призвів до такої ситуації? Хто дозволив приватним компанія зберігати газ в українських підземних сховищах і цим підірвав енергобезпеку України - пан порошенко!
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12.10.2021 16:32 Ответить
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12.10.2021 16:35 Ответить
Тепер у випадку відключення російського газу нам прийдеться качати газ в ЄС і газ в реверсному режимі на схід, центр та південь України, а технічно це неможливо! Самі себе загнали в глухий кут. Потрібно переходити на альтернативні види пального на випадок відсутності газу. Біопаливо - лушпиння соняшника та відходи деревини в десятки разів дешевше а дають ту саму енергію і переведення газових котлів на біопаливо нескладне, достатньо тільки змонтувати поруч з котлом біопаливний пальник і підвести до нього транспортер який буде подавати біопаливо.
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12.10.2021 18:16 Ответить
нехай людям нарубают дров из тех трёх миллиардов деревьев,что ЗЕ высадил)))))))))))))))
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12.10.2021 16:31 Ответить
https://i.pinimg.com/236x/f2/06/be/f206be5322b7d1a17d5dfb67ffcbec34.jpg
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12.10.2021 16:31 Ответить
Угля нет, газ есть но цены запредельные для местных бюджетов. Но зато наш премьер бодро говорит о готовности к зиме на 99%. Твари зеленые.
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12.10.2021 16:33 Ответить
Да ладно вам, хуже не будет!
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12.10.2021 16:33 Ответить
Энергоатом искусственно банкротят, чтобы за три копейки Бене слить. Вы там в своей полоумной ВР проголосуйте эту хрень, так у нас киловатт будет дороже, чем кубометр газа. И у кацапсин разрешите Бене по желанию покупать э/э. А чё? Он вас туда для того и втюхивал, чтобы вы ему всех нас в виде готового блюда преподнесли. А Беня уже давно салфеточку повязал, ждет.
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12.10.2021 16:34 Ответить
Пфф. Продавайте собак
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12.10.2021 16:35 Ответить
тры тыжни?мож криворогие бригады лесорубов с маяками от ермака выправлят ситуйовину?
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12.10.2021 16:35 Ответить
Это еще мадо месяц два или по черному в два раза дороже
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12.10.2021 16:36 Ответить
На холоде и думается лучше. Только вот что будут думать детки о своих глупых родителях, когда подрастут и узнают, что всего этого вполне можно было избежать. Для этого было достаточно подумать, чуть-чуть, немного, просто остановиться на минуту по дороге к избирательному участку. Но разуму не хватило, жадность обуяла, халява разъела мозги. Теперь надо стоять в очередях и платить по безумным тарифам. Что, в общем, справедливо и логично.

PS: Для этого Б-г создал холод, чтобы разум пробуждать.
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12.10.2021 16:37 Ответить
Привирает, большую часть субсидий срезали еще при Порошенко, да и электричество 90коп было только до 100 кВт а свыше уже 1,68.
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12.10.2021 16:37 Ответить
Скільки в грн. виділялось з бюджету на субсидії за минулої влади і скільки виділяють зараз?
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12.10.2021 16:42 Ответить
Какаяразніца? ВАвсьомвінАвАтПорошенко.
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12.10.2021 16:46 Ответить
Ага, почти

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12.10.2021 16:52 Ответить
Лесорубы не успевают лес валить.
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12.10.2021 16:38 Ответить
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12.10.2021 16:40 Ответить
Ба, бубочуин дружбан вылез. Следующая серия - как полезно не есть.
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12.10.2021 16:49 Ответить
Зелемойські вже підпрягли свого ручного дохтура Комаровського для обробки лохторату.

ТСН ( від Г+Г )

"Холодні батареї можуть бути корисними:
Комаровський назвав перевагу відсутності опалення у квартирі."

https://tsn.ua/********/holodni-batareyi-mozhut-buti-korisnimi-komarovskiy-nazvav-perevagu-vidsutnosti-opalennya-u-kvartiri-1886251.html

P.S.
Скільки градусів зараз в будинках Зєлі, Бєні та дохтура Комаровського?
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12.10.2021 16:40 Ответить
ну что тут непонятного у этого богоизбранного народа думаю дома тепло а нам как раз холодные батареи то что надо
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12.10.2021 16:50 Ответить
Досить скиглити. Позакривали на зиму хати й чкурнули на теплі курорти! Адже епоха бідності скінчилась. Хто не вірить - той кацап!
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12.10.2021 16:41 Ответить
Не, не. Всі, хто не вірить в Бубочкину святість- аХент фсб. Як CNN.
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12.10.2021 16:50 Ответить
За два с половиной года многие так и не поняли, что делать с концом эпохи бедности: то ли грызть его, то ли сосать.
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12.10.2021 16:51 Ответить
Нет угля , нет газа , нет электроэнергии . Предлагаемое решение - давайте распределим субсидии и поборемся с ковидом . И тогда всё появится , откуда ?
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12.10.2021 16:43 Ответить
Сюмарилло, твой вошьдь придумал эту удавку, а ты, подстилка шЫколадная, пасть заткни!
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12.10.2021 16:46 Ответить
К стати, Сюмаррилло, кто врагов наплодил? Не твой ли вошьдь?
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12.10.2021 16:48 Ответить
Яких ворогів і хто наплодив? Що з вами тоФаріщь?
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12.10.2021 16:51 Ответить
"Мы себе наплодили врагов......" Источник:
Учитесь читать тоФаріщь!!!!
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12.10.2021 16:59 Ответить
На відміну від вас, я- вмію.

" ... После конфликтов в "Нафтогазе", который стал убыточной структурой, где уволился Наблюдательный совет. После других "успехов" во внешней политике, операция России по возврату газовой удавки на Украину может быть успешной. Мы сегодня, кроме газового и энергетического кризиса, на пороге газового реванша РФ. Украина за 7 лет получила действительно энергетическую независимость. Это далось очень тяжело. И сегодня мы можем вернуться в полную зависимость от РФ. А зависимость закончится требованиями о воде в Крым, о проведении выборов и политическими требованиями. Давайте подумаем, что мы можем общего сделать, чтобы помешать этому российскому сценарию", - призвала Сюмар."
Источник:
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12.10.2021 17:04 Ответить
Начнем с просмотра хороших фильмов...
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12.10.2021 17:24 Ответить
А врагов кто наплодил?
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12.10.2021 17:32 Ответить
Яких? Хто для вас ворог? Захід чи фуйло?
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12.10.2021 17:46 Ответить
Тут Сюмар трохи перегнула...Які черги на дрова?..В усякому випадку тут,на Галичині легко можна купити машину дров а ще легше заїхати в ліс і накидати сушняку...Ціна,правда...В першому випадку чотири-п"ять тисяч,в другому вже як повезе...
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12.10.2021 16:51 Ответить
Ничего не загнула. Хочешь подороже - хоть сейчас, по нормальной цене сказали - 2 недели. Каменец-Подольский.
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12.10.2021 17:45 Ответить
а вспоминаем КТО и КОГДА ввел "рыночные цены" на газ? вспоминаем "Роттердам +" и "газовый хабб", цены на коммуналку и газ взлетевшие в 8(!) раз! а теперь припомните ЧТО это и ей подобные тогда нам втирали?!!!!
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12.10.2021 16:52 Ответить
А если бы не было рыночных цен на газ,то его бы сейчас в хранилищах стало больше.
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12.10.2021 22:05 Ответить
вчора стояв в черзі за дровами. нічого так стояв, на 8 день уже з усіма перезнайомився, домовилися після зими разом на шашлики виїхати. аж тут дивлюся на касі бабуся стоїть, в руках 3 щіпочки держить і плаче. каже, що на дрова пенсії не вистачає, так хоч половинку щіпочки в пічку вкину, та й зігріюся. но я взяв заплатив за неї за цілий мішок дров, ось до чого довела ця зелена влада!!! поширте!!!!!!!!!
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12.10.2021 16:52 Ответить
звиздит как троцкий дров полно . на любой кошелек.
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12.10.2021 16:56 Ответить
"звиздит как троцкий дров полно . на любой кошелек. "

В отношении "полно"-в наших краях, села около Новой Каховки, по списку. Хорошо еще ,что не живая очередь. А Вы говорите ПОЛНО. Да,и очень скверно,что начали посадки вырубать....а менты СПЯТ.
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12.10.2021 17:14 Ответить
они не спят ,они в доле
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12.10.2021 17:46 Ответить
Где? На заправках в сеточках?
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12.10.2021 17:47 Ответить
забейте в гугл "купить дрова " предложения наперебой ,люди за рекламу деньги полатят что бі дрова продать а ві про сеточки
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12.10.2021 17:55 Ответить
Ты на каком этаже живешь, советчик? Ты ж дрова только на шашлыки покупаешь. Объясняю разницу, по 1200 за куб - хоть сейчас. По 850 ждать 2 недели.
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12.10.2021 18:33 Ответить
то не скиглите берите в руки топоры и идите в лес сухостой собитрать. если серьезно, то 1200 гр это колотый дуб или аккация бревна 40-50 см высушенный до влажности 25-30% . покупал на днях машину. тот кто работает поверьте, это вполне нормальная цена. обрезки всякие можно и по 250 гр приобрести . так что не делайте из мухи слона
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12.10.2021 21:08 Ответить
Ну да, где то, от кого то я уже слышал, году так в 11-12, что после работы надо на приусадебный участок бежать, чтобы жилось хорошо.
Ну а для тех кто "работает" видимо все хорошо, и цена на газ и на электричество и на бензин. Значит правильно вам цены поднимают, так и должно быть, и не хрен скиглить и делать из мухи слона.
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13.10.2021 11:06 Ответить
Бедолага Сюмар перепутала цифры. 3.5 трейдеров и 6 технического. Ну а про 21 млрд кубов необходимого газа на зиму это откровенное бабское вранье. Уже были года когда Украина входила в сезон с 14 млрд ( и там тоже было 6 млрд технического). Более того, у трейдеров было больше газа в начале сезона 2021, но они часть газа продали именно в Украине. Внизу диаграмма на 1 сентября по разным годам. А в октябре Украина дополнила хранилища до 18.7 млрд.куб.
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12.10.2021 17:01 Ответить
Сюмар отрабатывает дерективу своего боса, подпеавалы *****. Что тут не понятно.
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12.10.2021 18:29 Ответить
И сколько обошлось дополнение хранилищ, почему летом газ не покупали
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12.10.2021 22:10 Ответить
Короче надо выпускать Медведука.Он порешает и с газом и с углём и с военнопленными.Иначе, всё ж пропало!Три магнитофона,три куртки замшевых..........
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12.10.2021 17:03 Ответить
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12.10.2021 18:18 Ответить
Отапливались электричеством? Это газ такой дорогой или электричество такое дешевое? Что за бред.
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12.10.2021 17:12 Ответить
И газ дорогой и "ночной" тариф на электричество.
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12.10.2021 17:49 Ответить
А чого всі гіпермаркети, типу "Епіцентр", "Метро" і супермакети продуктові опалюються електричними тепловими насосами, простіше, кондиціонерами? Я думаю вони вміють рахувати гроші.
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12.10.2021 19:26 Ответить
Я искренне не хочу, чтобы сейчас начался отопительный сезон.
В квартире плюс 24 (в Киеве), на кой он (сезон) мне. Понимаю, что часть народа дубеет, у кого окна не в ту сторону света ориентированы, не утеплены стены, и не поставлены стеклопакеты.
А у них есть младенцы, дети. Им (семьям с маленькими детьми) таки очень нужно подогреваться обогревателями, и да, это дополнительные киловатты за электроэнергию, кто не может позволить, пусть дают адресную помощь, но включать поголовно отопление в доме, когда спекулятивно нагнали на европейском рынке цену более тысячи баксов за 1000 кубов газа, на кой он мне? Кто заплатит за этот банкет? Явно не козлы и их крыши, которые за наш счет получают миллионные зарплаты.
В общем, очень не хотелось бы, чтобы в октябре затопили, но, знаю, у нас боксер-мэр растопчет эти надежды уже в ближайшую пятницу.
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12.10.2021 17:47 Ответить
У меня тоже в Киеве + 24 в квартире, я не вижу смысла включать отопление в ближайшее время.
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12.10.2021 23:16 Ответить
та да, прям блокадный ленинград.
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12.10.2021 18:06 Ответить
А осень наступила прям вчера ?
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12.10.2021 18:21 Ответить
ой. замёрзнем, знакомая песня. Кацапы кричат что газа нет, замёрзнут украинцы.. и Сюмар кричит что замёрзнем.. что нужно 21 млрд кубов.. хотя при пети и с 12.49 млрд перезимували и с 14.63 млрд. перезимували, да и вообще при пете больше 16-ти млрд на начало отопительного небыло. И не замёрзли. Всё больше петя и его подпевалы палятся.
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12.10.2021 18:27 Ответить
Цю с...а вже п..ла з трибуни при попередніках, поширюючи в наглу отримані на депутатський запит персональні дані. С..ка... Знову гавкає???
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12.10.2021 19:50 Ответить
Сюмар -брехло ! давай конкретно -где нельзя купить дрова ? у нас в области от 500 гр-обрезки акация -800-850 гр. твердые породы дуб ясень- 1100 гр никаких очередей машинм от 5- 6 куб
пи-да брехливая
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12.10.2021 19:51 Ответить
Давай конкретно! Про яку область ти пишеш? Київська область - дуб по ціні червоної ікри. І його немає. Обабіч дороги стоять машини з дровами. Ціни дійсно трохи нижче. Насипом. Кажуть 5 складометрів, Після складання насправді виходить 3.
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12.10.2021 20:42 Ответить
днепр область
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12.10.2021 21:13 Ответить
Замовляв в середині серпня. Дров немає. Сказали дзвонити на початку вересня. На початку вересня: дуба немає, буде, мінімум 1500 грн за складометр. Повезло, взяв березу (хороші дрова, не обрізки) за 900. Так що не бреше Сюмар. В залежності від регіону.
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12.10.2021 21:55 Ответить
 
 