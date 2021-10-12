Нардеп "ЕС" Сюмар о срыве отопительного сезона: Люди стоят в очереди за дровами по 2-3 недели

Власть не думает о том, что сейчас реально беспокоит людей. В частности, об угрозах энергетического коллапса накануне отопительного сезона.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Люди сегодня говорят, где купить дрова. Очередь за дровами стоит по 2-3 недели. Если министр не готов в начале отопительного сезона отчитываться сколько у нас угля - его в 4 раза меньше, чем нужно сегодня. Что у нас с запасами газа? У нас нет достаточно запасов газа. Для одного сезона нам нужно 21 млрд куб. м газа, а у нас есть сегодня 18. Но там 4 млрд куб. м технического газа, и еще 6 млрд куб. м частного газа. Что Украина будет делать, чтобы выжить?" - возмущается Сюмар.

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"Мы себе наплодили врагов. После конфликтов в "Нафтогазе", который стал убыточной структурой, где уволился Наблюдательный совет. После других "успехов" во внешней политике, операция России по возврату газовой удавки на Украину может быть успешной. Мы сегодня, кроме газового и энергетического кризиса, на пороге газового реванша РФ. Украина за 7 лет получила действительно энергетическую независимость. Это далось очень тяжело. И сегодня мы можем вернуться в полную зависимость от РФ. А зависимость закончится требованиями о воде в Крым, о проведении выборов и политическими требованиями. Давайте подумаем, что мы можем общего сделать, чтобы помешать этому российскому сценарию", - призвала Сюмар.

Она подчеркнула что нужно модернизировать систему энергоэффективности. "В это надо вкладывать деньги, эти деньги объективно у государства были. Потому что при предыдущей власти вам достался выигранный иск у "Газпрома" и более 4 млрд долл. от "Газпрома", на который в принципе раньше можно было купить газ дешевле, по 200-300 долл. Сейчас есть деньги от МВФ, подарочные, здесь стоит подумать о стратегических вещах, которые нужны для страны", - убеждена Виктория Сюмар.

"Кроме энергоэффективности, еще защита людей. Раньше были 7 млн ​​украинцев, получавших субсидии, сегодня - 2 млн украинцев, потому что людям срезали все критерии в ноль. Цена на электричество выросла, если это было 90 коп, то сейчас это 1,44 грн. Люди, которые топили электрокотлами для того, чтобы экономить на газе, они думают, смогут ли они себе это позволить. Сегодня надо поддержать нашу инициативу, законопроект №6006, который предлагает распределить эти деньги на обеспечение субсидий, на противодействие COVID-19, на выплату долга перед военнослужащими", - напомнила представительница фракции "Европейская Солидарность".