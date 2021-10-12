МВФ ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. ИНФОГРАФИКА
Международный валютный фонд ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году и несколько улучшил этот показатель по ожиданиям в следующем году.
Об этом говорится в последнем обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", официально представленном во вторник в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так, по оценке экономистов Фонда, уровень реального ВВП Украины вырастет до 3,5% в 2021 году и до 3,6% в 2022-м. Эти данные отличаются от предыдущего прогноза МВФ, обнародованного в апреле. Тогда предполагался рост на уровне 4,0% в этом году и 3,4% в следующем.
В то же время, МВФ оценил перспективы для Украины по другим экономическим направлениям. В частности, по последним расчетам ожидается, что индекс потребительских цен в Украине вырастет до 9,5 в этом году и 7,1 - в следующем. В предыдущем прогнозе эти показатели были на уровне 7,9 и 6,8 соответственно.
Баланс текущих счетов составит "минус" 0,7 в 2021-м и "минус" 2,4 в 2022 году. Уровень безработицы в Украине в этом году увеличится до 9,7% по сравнению с 8,6% по апрельскому докладу. Кроме того, этот показатель стал выше на 0,3% и по прогнозам в 2022 году - до 8,7% против 8,4% соответственно.
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повинно взагалi бути бiльше 5 % пiсля падiння 2020 року, але сранi ЗеБiли все обвалили...
подивiться на зростання Румунii, Естонii, Угорщини, Польщi...
що маємо при Зелупi -
20 21 22
паРаша - -3,0 +4,7 +2,9
Україна - -4,0 +3,5 +3,6
а ще донедавна спiвали про зростання на 5 вiдсоткiв i бiльше....
соромлюсь спитати, ЗеБiли, сволото, зростання на 40 вiдсоткiв в порiвняннi з останнiм роком Порошенко вже вiдбулося, чи ще все попереду?
а Ви відосіки зєлєнського дивились ? а подивіться і побачите там зростання. )))))
Польща ВВП на душу 15,70 тис. USD, зростання ВВП 2021р. +5,1%, 2022р. +5,1%
Латвія ВВП на душу 17,55 тис. USD, зростання ВВП 2021р. +4,5%, 2022р. +5,2%
Україна ВВП на душу 3,74 тис. USD, зростання ВВП 2021р. +3,5, 2022р. +3,6%
Тобто, маючи за даними МВФ у 2020р. ВВП на душу усього 23,8% від польського і 21,3% від литовського, продовжуємо проти них і далі валитися:
2021р. проти Латвії мінус 1,0%, проти Польщі мінус 1,6%
2022р. проти Латвії мінус 1,6%, проти Польщі мінус 1,5%