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МВФ ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. ИНФОГРАФИКА

МВФ ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. ИНФОГРАФИКА

Международный валютный фонд ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году и несколько улучшил этот показатель по ожиданиям в следующем году.

Об этом говорится в последнем обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", официально представленном во вторник в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, по оценке экономистов Фонда, уровень реального ВВП Украины вырастет до 3,5% в 2021 году и до 3,6% в 2022-м. Эти данные отличаются от предыдущего прогноза МВФ, обнародованного в апреле. Тогда предполагался рост на уровне 4,0% в этом году и 3,4% в следующем.

В то же время, МВФ оценил перспективы для Украины по другим экономическим направлениям. В частности, по последним расчетам ожидается, что индекс потребительских цен в Украине вырастет до 9,5 в этом году и 7,1 - в следующем. В предыдущем прогнозе эти показатели были на уровне 7,9 и 6,8 соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году ожидаем рост ВВП на 4%, - Шмыгаль

Баланс текущих счетов составит "минус" 0,7 в 2021-м и "минус" 2,4 в 2022 году. Уровень безработицы в Украине в этом году увеличится до 9,7% по сравнению с 8,6% по апрельскому докладу. Кроме того, этот показатель стал выше на 0,3% и по прогнозам в 2022 году - до 8,7% против 8,4% соответственно.

МВФ ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ. ИНФОГРАФИКА

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ВВП (643) МВФ (3335) прогноз (698)


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Топ комментарии
+5
Дохазяйнувались кроворожці.
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12.10.2021 16:45
+5
Якийсь песимістичний прогноз. Видно, не вірить МВФ у здібності зеленських пускати все по одному місцю. Я думаю, оскільки ще не грудень, а попереду опалювальний сезон, зеленські здатні по*ерити і ці 3,6 відсотка. 😊
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12.10.2021 16:45
+4
Привет ЗЕбыдло! Ну как там на хлеб намаЗУется? Вкусно?
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12.10.2021 17:07
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12.10.2021 16:35 Ответить
Ёпта, еще хуже?!
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12.10.2021 16:37 Ответить
таки в велюр не попали...шаурмой ограничились...
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12.10.2021 16:38 Ответить
В 2020 было падение на 4%, тоесть мы даже на уровень 2019 не выйдем.
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12.10.2021 16:40 Ответить
Дохазяйнувались кроворожці.
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12.10.2021 16:45 Ответить
Якийсь песимістичний прогноз. Видно, не вірить МВФ у здібності зеленських пускати все по одному місцю. Я думаю, оскільки ще не грудень, а попереду опалювальний сезон, зеленські здатні по*ерити і ці 3,6 відсотка. 😊
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12.10.2021 16:45 Ответить
ЕС не хочет говорить всю правду. They are breaking the news gently.
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12.10.2021 16:46 Ответить
значит комуналку зелень еще поднимет , повішать ввп будут
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12.10.2021 16:47 Ответить
Пошляки, это белый гриб скукожился от холода.
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12.10.2021 17:03 Ответить
Привет ЗЕбыдло! Ну как там на хлеб намаЗУется? Вкусно?
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12.10.2021 17:07 Ответить
Как интересно. Украина по этому прогнозу вырастет больше чем Германия. С чего бы это?
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12.10.2021 17:25 Ответить
це нормально для країн, що розвиваються. так i має бути, ефект бази.
повинно взагалi бути бiльше 5 % пiсля падiння 2020 року, але сранi ЗеБiли все обвалили...

подивiться на зростання Румунii, Естонii, Угорщини, Польщi...

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12.10.2021 19:23 Ответить
при Порошенко з 2016 року ВВП України зростав в 3 рази швидше, нiж ВВП азiопської паРашi.

що маємо при Зелупi -

20 21 22

паРаша - -3,0 +4,7 +2,9

Україна - -4,0 +3,5 +3,6

а ще донедавна спiвали про зростання на 5 вiдсоткiв i бiльше....

соромлюсь спитати, ЗеБiли, сволото, зростання на 40 вiдсоткiв в порiвняннi з останнiм роком Порошенко вже вiдбулося, чи ще все попереду?
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12.10.2021 19:18 Ответить
ось зростання-

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12.10.2021 19:28 Ответить
МВФ погіршив на 0,5% прогноз зрос...... ))))))

а Ви відосіки зєлєнського дивились ? а подивіться і побачите там зростання. )))))
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12.10.2021 20:16 Ответить
Догонім і пєрєгонім! (дані з новини і https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/WEOWORLD/UKR/POL/LVA сайту IMF )

Польща ВВП на душу 15,70 тис. USD, зростання ВВП 2021р. +5,1%, 2022р. +5,1%
Латвія ВВП на душу 17,55 тис. USD, зростання ВВП 2021р. +4,5%, 2022р. +5,2%
Україна ВВП на душу 3,74 тис. USD, зростання ВВП 2021р. +3,5, 2022р. +3,6%

Тобто, маючи за даними МВФ у 2020р. ВВП на душу усього 23,8% від польського і 21,3% від литовського, продовжуємо проти них і далі валитися:
2021р. проти Латвії мінус 1,0%, проти Польщі мінус 1,6%
2022р. проти Латвії мінус 1,6%, проти Польщі мінус 1,5%
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12.10.2021 22:51 Ответить
 
 