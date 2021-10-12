МВФ ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. ИНФОГРАФИКА

Международный валютный фонд ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году и несколько улучшил этот показатель по ожиданиям в следующем году.

Об этом говорится в последнем обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", официально представленном во вторник в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, по оценке экономистов Фонда, уровень реального ВВП Украины вырастет до 3,5% в 2021 году и до 3,6% в 2022-м. Эти данные отличаются от предыдущего прогноза МВФ, обнародованного в апреле. Тогда предполагался рост на уровне 4,0% в этом году и 3,4% в следующем.

В то же время, МВФ оценил перспективы для Украины по другим экономическим направлениям. В частности, по последним расчетам ожидается, что индекс потребительских цен в Украине вырастет до 9,5 в этом году и 7,1 - в следующем. В предыдущем прогнозе эти показатели были на уровне 7,9 и 6,8 соответственно.

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Баланс текущих счетов составит "минус" 0,7 в 2021-м и "минус" 2,4 в 2022 году. Уровень безработицы в Украине в этом году увеличится до 9,7% по сравнению с 8,6% по апрельскому докладу. Кроме того, этот показатель стал выше на 0,3% и по прогнозам в 2022 году - до 8,7% против 8,4% соответственно.

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