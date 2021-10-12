Суд избирает меру пресечения Медведчуку. Прокуроры просят об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн

Печерский районный суд Киева во вторник рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в государственной измене и финансировании терроризма народному депутату Виктору Медведчуку, прокуроры в процессе просят об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Выступая в суде с аргументацией ходатайства, прокуроры в процессе отметили, что уголовное правонарушение, которое инкриминируется Медведчуку, относится к особо тяжкому, что он может влиять на свидетелей, скрываться от досудебного расследования.

"Ни одна более мягкая мера пресечения не обеспечит устранение рисков… есть необходимость избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках досудебного расследования… Определить залог… в 1 млрд грн", - сказал представитель обвинения.

По словам прокуроров, размер альтернативного аресту залога определен с учетом имущественного положения Медведчука, его возможности оплатить такой залог или обеспечить его внесение залогодателем.

Перед судебным заседанием Медведчук заявил журналистам, что считает сфабрикованными все доказательства в деле о финансировании им терроризма.

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"Органы следствия, и прокуратура, и СБУ… хорошо знают, что никаких записей нет. Что я с господином Кузярой (бизнесмен, который, по данным правоохранителей, может быть причастен к незаконному вывозу угля из ОРДЛО. – Ред.) не знаком, не встречался и никогда не разговаривал. Они хорошо знают, что записи 2014-2015 гг., которые они демонстрируют на своих брифингах и на которые ссылаются как на доказательство, никогда не будут допустимым доказательством, потому что это монтаж и я это утверждаю", - уверяет Медведчук.

"Нет оригиналов, нет оригинальных записывающих устройств. Это все самая настоящая туфта и результат фальсификации", - утверждает он.

При этом Медведчук добавил, что из-за введенных против него и его семьи санкций 1 млрд грн для оплаты залога у него нет и "власть об этом знает". "Понятно, что этот миллиард не будет уплачен и тогда абсолютно понятно, что Медведчук должен из домашнего ареста переместиться под реальный", - резюмировал политик.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хочет отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн.