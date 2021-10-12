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Новости Дело Медведчука
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Суд избирает меру пресечения Медведчуку. Прокуроры просят об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн

Суд избирает меру пресечения Медведчуку. Прокуроры просят об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн

Печерский районный суд Киева во вторник рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в государственной измене и финансировании терроризма народному депутату Виктору Медведчуку, прокуроры в процессе просят об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Выступая в суде с аргументацией ходатайства, прокуроры в процессе отметили, что уголовное правонарушение, которое инкриминируется Медведчуку, относится к особо тяжкому, что он может влиять на свидетелей, скрываться от досудебного расследования.

"Ни одна более мягкая мера пресечения не обеспечит устранение рисков… есть необходимость избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках досудебного расследования… Определить залог… в 1 млрд грн", - сказал представитель обвинения.

По словам прокуроров, размер альтернативного аресту залога определен с учетом имущественного положения Медведчука, его возможности оплатить такой залог или обеспечить его внесение залогодателем.

Перед судебным заседанием Медведчук заявил журналистам, что считает сфабрикованными все доказательства в деле о финансировании им терроризма.

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"Органы следствия, и прокуратура, и СБУ… хорошо знают, что никаких записей нет. Что я с господином Кузярой (бизнесмен, который, по данным правоохранителей, может быть причастен к незаконному вывозу угля из ОРДЛО. – Ред.) не знаком, не встречался и никогда не разговаривал. Они хорошо знают, что записи 2014-2015 гг., которые они демонстрируют на своих брифингах и на которые ссылаются как на доказательство, никогда не будут допустимым доказательством, потому что это монтаж и я это утверждаю", - уверяет Медведчук.

"Нет оригиналов, нет оригинальных записывающих устройств. Это все самая настоящая туфта и результат фальсификации", - утверждает он.

При этом Медведчук добавил, что из-за введенных против него и его семьи санкций 1 млрд грн для оплаты залога у него нет и "власть об этом знает". "Понятно, что этот миллиард не будет уплачен и тогда абсолютно понятно, что Медведчук должен из домашнего ареста переместиться под реальный", - резюмировал политик.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хочет отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) суд (25111) мера пресечения (460)


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Топ комментарии
+16
в обсчую камеру !
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12.10.2021 17:03
+13
Ты за бубочку переживай. Сейчас потрохами бубочки занимаются. Да не кто-нибудь, а финразведка США. Ты готов услышать всю правду про своего любимого Голобородьку?
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12.10.2021 16:49
+9
Оксана Марченко владеет более 100 предприятиями в Украине и не только... там бабла больше чем у Порошенко разов в 8,если не больше....Оксанка спаси своего КГБиста с 50 летним стажем...
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12.10.2021 16:42
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Правила форума Совет форумчан
на кичу его!
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12.10.2021 16:42 Ответить
в обсчую камеру !
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12.10.2021 17:03 Ответить
Оксана Марченко владеет более 100 предприятиями в Украине и не только... там бабла больше чем у Порошенко разов в 8,если не больше....Оксанка спаси своего КГБиста с 50 летним стажем...
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12.10.2021 16:42 Ответить
а на фиг оксанке то старье?
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12.10.2021 16:43 Ответить
І то так... Одна, зовсім одна...
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12.10.2021 17:44 Ответить
теперь малюська докажет,шо гидроматрас казённый с подогревом ни чуть не хуже домашнего..
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12.10.2021 16:44 Ответить
Ольга ********* объявила на РАБссии сбор средств Ведмедчуку не миллиардеру.... Скоро Маргарита Симоньян подключицца к Акции "СПАСИ НЕГОДЯЯ"
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12.10.2021 16:44 Ответить
жаль что не военное положение в стране , так бі "по законам военного времени" лоба зеленкой помазали и й ух с нгим
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12.10.2021 16:45 Ответить
И к стенке
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12.10.2021 17:35 Ответить
А че не трилион?
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12.10.2021 16:47 Ответить
Здасть Петьку з потрохами
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12.10.2021 16:47 Ответить
Ты за бубочку переживай. Сейчас потрохами бубочки занимаются. Да не кто-нибудь, а финразведка США. Ты готов услышать всю правду про своего любимого Голобородьку?
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12.10.2021 16:49 Ответить
Дядя Вова, грей ноги у камина и не разноси чушь.
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12.10.2021 17:42 Ответить
Шо, наконец-то в глазах запекло? Так это не от того, что я сказал, а от мощной струи, которой тебе зе-шобла в глаза ссыт. Кстати, мне пох на твои советы. Ты свои умственные способности продемонстрировал, когда голобородьку выбирал. Друг другу херню советуйте, зелебобики.
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13.10.2021 08:21 Ответить
Ще один мрійник. А я думав,що зеленодурники вже скінчились.))
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12.10.2021 16:55 Ответить
А можно сразу к стенке? С конфискацией. По воле народа. Я напомню, если чё: ЄДИНИМ ДЖЕРЕЛОМ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Є НАРОД.
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12.10.2021 16:47 Ответить
Тільки Не "можна", а "необхідно"!
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12.10.2021 17:49 Ответить
наличными ?
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12.10.2021 16:47 Ответить
Мавзолейные бараны...что ж вы так палитесь позорно...агент КГБ Соколовский правда сам засветился когда попал в тюрьму в 1974 году...,а там такое дерьмо всегда подбитают быстро и тонко....
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12.10.2021 16:48 Ответить
Обычно крупные шишки хитры и изворотливы, к ним хрен подкопаешься. Неверится в такую открытую оплошность , скорей всего чейта да задумал.
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12.10.2021 16:48 Ответить
нифига не будет,бо ссыклобородько примеряет эту же статью на себя...
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12.10.2021 16:52 Ответить
Самая настоящая туфта-это само существование мертвечука.
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12.10.2021 16:52 Ответить
Народный депутат Украины Дмитро Васильович Чобіт еще 20 лет назад написал книгу о похождениях КГБиста Ведмедчука под названием "НАРЦИСС",сегодня Дмитро Васильович пишу другу книжку про цьлого КГБиста під назвою "Офшори Ведмедчука та Оксани Марченко" Дуже цікаво....
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12.10.2021 16:53 Ответить
Надо было 1триллион запросить что бы застать его с вовкой врасплох.
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12.10.2021 16:57 Ответить
Ольга ********* на РАБссии соберет с быдла Мавзолейного и 10 ярдов...
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12.10.2021 16:58 Ответить
Кстати пропагандонше ********** Путлер с 1 октября увеличил заплату в 3 раза....,это значит СкреПОНОС ********** утроится
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12.10.2021 17:01 Ответить
А почему так мало? Думаю и 1 млд, баксов, для ***** смешная сумма! А мертвечук убытков Украине принёс, не один десяток миллиардов долларов! Только П-Расы сейчас ЖОПЗ, какой убыток нанесли, сдали (да сдали) Крым, разрушили Донбасс и т. д.!
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12.10.2021 17:04 Ответить
КТО ТО МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ТАКОЕ(!) 3-4 ГОДА НАЗАД???))))))))))))))))
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12.10.2021 17:06 Ответить
Путлер арестовал 20 крымских татар в ответ на арест Ведментдчука...
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12.10.2021 17:08 Ответить
Чем больше у ЗелеОПы подгорает жопа по вагнергейту, тем активнее его власть пытается доказать свои патриотизм и европейскость.
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12.10.2021 17:10 Ответить
Похоже на то....
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12.10.2021 17:13 Ответить
А у Медведчука есть 37 миллионов долларов, что бы заплатить?
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12.10.2021 17:14 Ответить
Вышками Бойко заплатит
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12.10.2021 17:20 Ответить
1млрд каждому
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12.10.2021 17:16 Ответить
Вчера был на Стриме украинского блогера Миколи Рушниці...,показал подлинные секретные документы об освобождении солдат РККА попавших в плен с 1941-45 гг.,тихий ужас...,освобождали из Норвегии в октябре-декабре 1945 года...через полгода после паБЕДЫ над братаном Гитлером...
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12.10.2021 17:16 Ответить
Самое интересное что все освобожденные солдаты РККА попали в ГУЛАГ Джугашвили...,а их родственники навсегда стали врагами Народа... ни пенсий ни пособий...
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12.10.2021 17:22 Ответить
Шоу продолжается, для него 1 мнл, шо 1 грн.
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12.10.2021 17:23 Ответить
41 миллион что украл Зеленский в свой офшор,это год можно платить пенсию 30 000 украинцев,а миллиард гривен с Ведведчука это тоже немало...
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12.10.2021 17:29 Ответить
"Для дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь"
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12.10.2021 17:47 Ответить
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12.10.2021 17:34 Ответить
По таким статьям,залога не должно быть.Иначе это создаст прецедент.Когда твари совершающие Гос.измену,смогут зарешать всё баблом и чувствовать себя безнаказанными
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12.10.2021 17:50 Ответить
Интересно, что запоёт мертвечина. Сдаст Петьку или будет хранить их маленький секрет на млрд? )
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12.10.2021 17:50 Ответить
Он быстрее не лоха сдаст. Там у каарылых компромата на писюниста ,мешок. По саунам и корпоративам лет 10 в козлостане х-ем играл и не только на рояле.
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12.10.2021 19:14 Ответить
Нелох в его партии в Политсоветие не заседал)
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12.10.2021 19:32 Ответить
Це тобі, падло, за Стуса і ще багато за що.
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12.10.2021 18:13 Ответить
Белиберда инкорпорейтед. Хороший доход?
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12.10.2021 21:31 Ответить
а вы думаете зачем придумали платные камеры люкс?
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12.10.2021 18:51 Ответить
Мертвечук, вспоминай Стуса. С тобой, гнидой кремлевской, зеленая власть как только возможно и так цацкается.
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12.10.2021 19:10 Ответить
Понятно, что ,,суд,, над Медведчуком, это прелюдия атаки на Порошенко.
Бред о государственной измене ( Медведчук не работал на госслужбе в 2014-2015) и финансировании терроризма Медведчуком .
Чем кумушек судить рядиться - нужно на себя оборотиться : сегодня Украина финансирует армию России: - в течение января - мая 2021 года экспорт товаров в РФ достиг $1,2 млрд, что на 10,2% больше, чем годом ранее.
Главное, замазать Порошенко, а суд над Медведчуком - это мыльный пузырь
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12.10.2021 19:55 Ответить
Ожидаемо в каждой новости Подоляковские троляки про Пороха пишут. Ню ню.
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12.10.2021 20:09 Ответить
Чому прокурори вимагають ареш??? А НЕ ДОВІЧНЕ УВЯЗНЕННЯ КАТУ СТУСА??
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12.10.2021 20:14 Ответить
Потому, что это предварительные слушания. А не вынесение приговора.
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12.10.2021 21:30 Ответить
На шконку урода!
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12.10.2021 20:34 Ответить
Каких-то жалких 38 млн. баксов. ******* подгонит родственничку.
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12.10.2021 21:29 Ответить
 
 