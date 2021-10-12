В Украине при поддержке ЕС будет внедряться большая программа по энергосбережению, - Зеленский

Украина при поддержке Европейского Союза будет внедрять большую программу по энергомодернизации.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 23-го саммита Украина - ЕС в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства отметил, что на переговорах вопросу энергобезопасности было уделено много времени.

"У нас есть большая программа по энергосбережению. Это касается не только утепления каждого дома. На эту программу Украины сегодня нужно около 300 млрд гривен - относительно энергосбережения, замены сетей по всей нашей стране. Мы видим, что эту программу можем внедрить. Мы точно ее внедрим. При поддержке специалистов и финансовой помощи со стороны стран ЕС это будет быстрее. Но в любом случае мы это уже будем начинать делать в следующем году - мы не можем ждать, когда нам угрожает сосед отключением или уменьшением объема газа. Мы должны быть действительно энергонезависимыми ", - сказал Зеленский.

По его словам, эта программа будет подробно обсуждаться с партнерами по ЕС. Президент также отметил, что в Украине будет развиваться атомная энергетика, особенно после подписания меморандума между американской компанией Westinghouse и НАЭК "Энергоатом".

"Энергетическая независимость государства очень важна. Но в любом случае для нас важно сохранить транзит газа по нашей территории", - подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что украинские и европейские эксперты рассматривают различные сценарии. По ее словам, есть несколько направлений работы: транзит газа через территорию Украины и доход от него, безопасность поставок газа и стратегические возможности газовых хранилищ.

"Мы прорабатываем все эти сценарии. Главное - это энергонезависимость, которая важна для Украины так же, как и для ЕС. Это разумная инвестиция - инвестировать в возобновляемую энергетику, неископаемые энергоносители и иметь возможность лучшей инвестиционной стратегии в энергоэффективность, потому что когда вы достигаете энергоэффективности, вы не тратите впустую энергию, вы оптимизируете энергопотребление и энергоснабжение", - подытожила фон дер Ляйен.