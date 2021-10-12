РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5968 посетителей онлайн
Новости
2 253 28

В Украине при поддержке ЕС будет внедряться большая программа по энергосбережению, - Зеленский

В Украине при поддержке ЕС будет внедряться большая программа по энергосбережению, - Зеленский

Украина при поддержке Европейского Союза будет внедрять большую программу по энергомодернизации.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 23-го саммита Украина - ЕС в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства отметил, что на переговорах вопросу энергобезопасности было уделено много времени.

"У нас есть большая программа по энергосбережению. Это касается не только утепления каждого дома. На эту программу Украины сегодня нужно около 300 млрд гривен - относительно энергосбережения, замены сетей по всей нашей стране. Мы видим, что эту программу можем внедрить. Мы точно ее внедрим. При поддержке специалистов и финансовой помощи со стороны стран ЕС это будет быстрее. Но в любом случае мы это уже будем начинать делать в следующем году - мы не можем ждать, когда нам угрожает сосед отключением или уменьшением объема газа. Мы должны быть действительно энергонезависимыми ", - сказал Зеленский.

По его словам, эта программа будет подробно обсуждаться с партнерами по ЕС. Президент также отметил, что в Украине будет развиваться атомная энергетика, особенно после подписания меморандума между американской компанией Westinghouse и НАЭК "Энергоатом".

"Энергетическая независимость государства очень важна. Но в любом случае для нас важно сохранить транзит газа по нашей территории", - подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что украинские и европейские эксперты рассматривают различные сценарии. По ее словам, есть несколько направлений работы: транзит газа через территорию Украины и доход от него, безопасность поставок газа и стратегические возможности газовых хранилищ.

"Мы прорабатываем все эти сценарии. Главное - это энергонезависимость, которая важна для Украины так же, как и для ЕС. Это разумная инвестиция - инвестировать в возобновляемую энергетику, неископаемые энергоносители и иметь возможность лучшей инвестиционной стратегии в энергоэффективность, потому что когда вы достигаете энергоэффективности, вы не тратите впустую энергию, вы оптимизируете энергопотребление и энергоснабжение", - подытожила фон дер Ляйен.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) энергетика (2565) энергосбережение (154) энергоэффективность (113) Урсула фон дер Ляйен (520)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
тошнит уже от этого большого бла-бла-бла
показать весь комментарий
12.10.2021 16:42
+7
Пока что энергосбережения за счет отопительного сезона.
Зробили себе разом!
показать весь комментарий
12.10.2021 16:42
+7
Ми вже зрозуміли суть цієї програми...Поставити непомірну ціну за електрику і газ - і буде небувале енергозбереження...
показать весь комментарий
12.10.2021 16:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пока что энергосбережения за счет отопительного сезона.
Зробили себе разом!
показать весь комментарий
12.10.2021 16:42 Ответить
тошнит уже от этого большого бла-бла-бла
показать весь комментарий
12.10.2021 16:42 Ответить
А больше рассказать не о чем. Вовика вежливо ткнули носом в папу Беню.
показать весь комментарий
12.10.2021 16:47 Ответить
А может быть и нет. Ну народ всегда готов подправить курс шмаркли.
показать весь комментарий
12.10.2021 16:43 Ответить
зеля, у тебя ума не хватит все это провернуть, будет там и где 3 миллиарда деревьев на луне
показать весь комментарий
12.10.2021 16:45 Ответить
Ми вже зрозуміли суть цієї програми...Поставити непомірну ціну за електрику і газ - і буде небувале енергозбереження...
показать весь комментарий
12.10.2021 16:45 Ответить
"У нас есть большая программа
При Вові у нас всі прграми БОЛЬШИЕ
Велике ... і далі підставляєм потрібне
комплекс?
показать весь комментарий
12.10.2021 16:45 Ответить
п*ть не мешки ворочать
показать весь комментарий
12.10.2021 16:46 Ответить
Т.е денег папе Бене и Ахметке не дали?
показать весь комментарий
12.10.2021 16:46 Ответить
Йой ,так ось чому у Івано-Франківську люди опинилися у надзвичайному становищі!То є велика пльограма зебіла по энергосбереженю.Геніально,приєднуйтеся панове депутани .
показать весь комментарий
12.10.2021 16:47 Ответить
эх, блин. потускнел как-то владимир, ни тебе покатушек на тесле, ни сверкания бицухой на уколе, ни даже перлов в духе "цикаве ришення". так потихоньку из полноценного клоуна и в коверные перейдет.
показать весь комментарий
12.10.2021 16:48 Ответить
По инсайдерской информации, в Лондоне Ахметов продает дома и яхту, а Бубочка с Бакановым свои квартиры на Бейкер-стрит. Хотят оплатить разницу в тарифах. Так держать, Бубочка!!
показать весь комментарий
12.10.2021 16:49 Ответить
Да. И еще одно. Денег реально на всю эту затею у Бубочки уже нет. 2 млрд Ахметова и 100 млн квартальных не хвати на все. Хотят выпросить у ЕС или США. В следующем году. Если дадут. А быстрее не дадут. Потому шо Осел у руля.
показать весь комментарий
12.10.2021 16:54 Ответить
Холодные батареи могут быть полезными. "Отсутствие отопления в помещении, и, как следствие, холодный воздух уменьшает риски осложнений вследствие ОРВИ", - об этом заявил известный украинский доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".
"Оказалось, что холод в квартирах многократно уменьшает риск осложнений после респираторных вирусных инфекций. Все эти бронхиты, пневмонии - возникают тогда, когда в легких засыхает слизь. А если холодно и сыро - дети в фуфайках сидят по домам и в больницы попадают реже" )
показать весь комментарий
12.10.2021 17:02 Ответить
Так...це зрозуміло. На морозі всі інфекції гинуть. Так і Ковід поборемо!
показать весь комментарий
12.10.2021 18:42 Ответить
Психолог ДалайЛамы@DarkSoulsFan1

https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1447860895602860034 8 ч



Про вкусный борщ без мяса мы тебе, дорогой телевизороголовый зритель, уже рассказывали.
Сегодня ты услышишь, почему просранная подготовка к отопительному сезону и пустые газохранилища - это полезно.
Не переключайся и помни: Порошенко барыга!
показать весь комментарий
12.10.2021 20:46 Ответить
ПЫСЫ: в принципе - это обыкновенный фашизм. Реальный, фактический, настоящий. Комаровский - хоть и бледная, но все же тень от доктора Менгеле, который тоже любил эксперименты. Звали доктора Смерть, зебобики? Он пришел.
показать весь комментарий
12.10.2021 20:46 Ответить
значить будуть віялові відключення
показать весь комментарий
12.10.2021 17:03 Ответить
клован вешает лапшу лохам на уши
показать весь комментарий
12.10.2021 17:06 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2021 17:10 Ответить
БОЛЬШАЯ!!! И никак иначе.
показать весь комментарий
12.10.2021 17:15 Ответить
Когда два персиковых пшика вместе собираются их заявления формирует именно тот альянс, который пшиком зовется.
Надо внимательнее обрабатывать информационный поток. Ибо боженька человеку разум дал, не для того, чтобы заявления использовать как "пусто-пусто" , денег на счетах, обещанных с прошлого раза не дождалис.
показать весь комментарий
12.10.2021 17:35 Ответить
народ уже не может больше экономить!
показать весь комментарий
12.10.2021 17:57 Ответить
Велика маленька Зеля - психічно травмована, хвора..
зебіли, навіщо ви обрали нездорову істоту на нашу голову?.. за що ви ненавидіте своїх дітей, обираючи це гальмо?
показать весь комментарий
12.10.2021 18:14 Ответить
Комитет по встрече саммита Украина-ЕС. Проводили до самого Марринского дворца, где была встреча с ЗЕ.
Это шоб иллюзий не было.
показать весь комментарий
12.10.2021 18:30 Ответить
Опять пустая болтология Зеленского!!
показать весь комментарий
12.10.2021 19:11 Ответить
Ліс вже насадив?
показать весь комментарий
12.10.2021 21:35 Ответить
Ідея абсолютно правильна, нарешті, тільки припізнилася років на 30. Хоча деякі розумні люди в нас її виношували, але їх до влади не пускають.
Проте 300 млрд. грн. навіть якщо не красти , не вистачить і на одне утеплення житлового фонду, напевно. Сюди потрібні півтрильйона мінімум. А на заміну старих котелень і теплових мереж може і пара трильйонів знадобитися. Тільки таких грошей очікувати можна виключно під залізні гарантії 100% цільового та ефективного використання. І оце проблеміща!
показать весь комментарий
12.10.2021 23:10 Ответить
 
 