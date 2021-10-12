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Задержан киллер, пытавшийся убить николаевского "авторитета" Титова по кличке Мультик, - Венедиктова

Задержан киллер, пытавшийся убить николаевского

Покушение на николаевского бизнесмена Михаила Титова раскрыто, правоохранители задержали киллера.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне поздно вечером вероятного киллера задержали. По данным следствия, еще в апреле 2020 он стрелял в местного бизнесмена Михаила Титова, более известного в криминальных кругах по прозвищу "Мультик". На чердаке дома напротив места, где часто бывал потерпевший, стрелок устроил засаду. После покушения исполнитель покинул там ружье, на котором были найдены следы его ДНК", - говорится в сообщении.

Прокуратура и полиция Николаевщины постоянно расширяли круг поиска. Совпадение случилось во время проверки на причастность к совершению преступления одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках лица совпали с теми, которые остались на оружии и указали на личность стрелка.

"Задержанный гражданин уже имел конфликт с законом и известный в криминальных кругах. Он был судим и является обвиняемым в процессах о вымогательстве и мошенничестве. Пуля попала в голову "Мультика". Он выжил, но имеет существенные проблемы со здоровьем. Одним из мотивов возможного заказа его убийства правоохранители считают перераспределение криминальных сфер влияния в регионе. Пострадавший также является фигурантом в ряде уголовных производств", - добавила Венедиктова.

Напомним, 6 апреля 2020 года в голову был ранен известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный как Мультик.

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Автор: 

задержание (6679) киллер (140) Николаев (2154) покушение (1040) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+14
А зачем задержали-то? Дело не сделано,мультик и дальше коптит небо. Абсурд.
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12.10.2021 16:50
+14
Надо же,менты работают на авторитета.
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12.10.2021 16:51
+8
А самого Мультика заодно тоже задержали?
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12.10.2021 16:50
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А самого Мультика заодно тоже задержали?
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12.10.2021 16:50 Ответить
Нафига?! Это ж свой - его защищали!
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12.10.2021 19:59 Ответить
По тексту статьи, нападавший - киллер, а Мультик - просто бизнесмен.
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12.10.2021 22:22 Ответить
Треба було затримувати після того а не до того як!
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12.10.2021 16:50 Ответить
так якраз після, але якась куля бракована чи голова дубова у мультіга, бо влучив, а він вижив.
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12.10.2021 17:56 Ответить
треба було контрольний робити....а так виходить справу не довів до кінця..от і нехай сидить
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13.10.2021 19:56 Ответить
А зачем задержали-то? Дело не сделано,мультик и дальше коптит небо. Абсурд.
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12.10.2021 16:50 Ответить
Надо же,менты работают на авторитета.
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12.10.2021 16:51 Ответить
менты отрабатывают свою крышу за которую "бизнесмен" регулярно им платил
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12.10.2021 20:42 Ответить
Того, хто здійснив "замах" на Шефіра, коли затримаєте?
Чи сценарій вистави цього не передбачає?
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12.10.2021 16:51 Ответить
они еще не определились кого назначить крайним...
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12.10.2021 18:40 Ответить
Опредплились, ещё до "покушения", как обычно - Порошенко! =)
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12.10.2021 21:15 Ответить
Ну это еще куда ни шло... - лишь бы нормального человека не обвинили... )))
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12.10.2021 21:27 Ответить
"покинул ружьё"
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12.10.2021 16:52 Ответить
І рідну хату.
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12.10.2021 16:55 Ответить
Тяжело нести было. Попробуй потягай пищаль.
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12.10.2021 16:56 Ответить
Ну, взял бы и бросил...
А он его покинул.
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12.10.2021 16:58 Ответить
Просто кілер глибоко в душІ романтик.
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12.10.2021 18:15 Ответить
Перемога куда ни глянь.
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12.10.2021 16:55 Ответить
Зачем?
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12.10.2021 16:55 Ответить
И не выходите.
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12.10.2021 16:59 Ответить
Нет криминала. Выходит вы с жиру беситесь.
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12.10.2021 17:05 Ответить
у них кримінал-міліція-кгб це синоніми
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12.10.2021 17:58 Ответить
Расскажу тебе вариации на тему старого советского анекдота. Бежит через границу из Украины в Беларусь собака. Пограничники ее спрашивают :"Чего бежишь?" - "Страшно в Украине. Криминал. Убить могут". Недели через две снова бежит тот же Барбос через границу , но уже из Беларуси в Украину. Его погранцы спрашивают: "Чего обратно бежишь?" - "Да страшно в Беларуси. Убить могут. Но в Украине хоть погавкать можно".
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12.10.2021 17:47 Ответить
Менты и прокуратура стоят на защите уголовщины?
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12.10.2021 16:58 Ответить
Владимир Александрович Коломойский братанов в беде не бросает. Атошники - отстой, волонтеры - мусор, а братки - это святое...
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12.10.2021 17:00 Ответить
Покинул ружье..
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12.10.2021 17:01 Ответить
Образцы ДНК на окурках лица совпали с теми, которые остались на оружии и указали на личность стрелка. Источник: https://censor.net/ru/n3293571

Вот он вред курения!!!!))))
Курите йкос ( не реклама) как наш гарант, а может и нюхать лучше...
Не призываю)))
Но, похоже гарант балуется)))) часто!!!!!!!!!
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12.10.2021 17:02 Ответить
Ни хрена себе, балуется... У него с Этим серъёзно!
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12.10.2021 19:28 Ответить
бенядиктова подрабатывает в охране мультика ?
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12.10.2021 17:05 Ответить
Наградить именныем оружием и отпустить (пусть доделывает, халтурщик)!
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12.10.2021 17:08 Ответить
- дуже тонкий натяк , як у англійських анекдотах ...
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12.10.2021 17:32 Ответить
Та це для Мультіка інформація. Тепер цей невдаха точно не жилець. На зоні його швидко переведуть з камери в казан зі смолою.
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12.10.2021 18:01 Ответить
Может и шофера Шефира на себя возьмет?
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12.10.2021 17:08 Ответить
Живучий диафильм оказался
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12.10.2021 17:13 Ответить
Все як в мультфільмі.
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12.10.2021 17:40 Ответить
И конечно же, погоняло киллера, пытавшегося завалить "Мультика", было "Пультик"
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12.10.2021 17:46 Ответить
мультфильм ужасов.
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12.10.2021 18:03 Ответить
Спасли авторитета, молодцы, хвастаются. Ну теперь заживем.
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12.10.2021 18:39 Ответить
Мєнти за бандитів горою стоять. Зробив аваков реформу.
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12.10.2021 19:06 Ответить
мульти пульти трали вали это вам не шпили вили чики пики чики брыки клац бац
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12.10.2021 20:12 Ответить
Треба було затримувати після того… бо тепер тупа ідіотка кацапка Бєнєдіктова на стороні криміналу…
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12.10.2021 20:12 Ответить
Ну сколько раз нужно повторять, что курение - вредно для здоровья?
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12.10.2021 20:29 Ответить
ЗАЧЕМ !?
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12.10.2021 20:31 Ответить
"Прокуратура і поліція Миколаївщини постійно розширювали коло пошуку."

Зазвичай коло пошуківЗВУЖУЮТЬ.... Але пані Венідіктова краще знає.....
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12.10.2021 22:52 Ответить
Слишком много серий у "мультика".
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13.10.2021 15:34 Ответить
 
 