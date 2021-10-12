Задержан киллер, пытавшийся убить николаевского "авторитета" Титова по кличке Мультик, - Венедиктова

Покушение на николаевского бизнесмена Михаила Титова раскрыто, правоохранители задержали киллера.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне поздно вечером вероятного киллера задержали. По данным следствия, еще в апреле 2020 он стрелял в местного бизнесмена Михаила Титова, более известного в криминальных кругах по прозвищу "Мультик". На чердаке дома напротив места, где часто бывал потерпевший, стрелок устроил засаду. После покушения исполнитель покинул там ружье, на котором были найдены следы его ДНК", - говорится в сообщении.

Прокуратура и полиция Николаевщины постоянно расширяли круг поиска. Совпадение случилось во время проверки на причастность к совершению преступления одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках лица совпали с теми, которые остались на оружии и указали на личность стрелка.

"Задержанный гражданин уже имел конфликт с законом и известный в криминальных кругах. Он был судим и является обвиняемым в процессах о вымогательстве и мошенничестве. Пуля попала в голову "Мультика". Он выжил, но имеет существенные проблемы со здоровьем. Одним из мотивов возможного заказа его убийства правоохранители считают перераспределение криминальных сфер влияния в регионе. Пострадавший также является фигурантом в ряде уголовных производств", - добавила Венедиктова.

Напомним, 6 апреля 2020 года в голову был ранен известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный как Мультик.

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