Украина выступила в Гааге по делу о захвате РФ украинских судов в Керченском проливе: Россия ошибается на каждом шагу и не соблюдает международное право

Украина выступила на слушаниях Арбитражного суда в Гааге по делу о захвате РФ украинских моряков во время которых осудила вчерашние заявления российской стороны. И подчеркнула пренебрежение Россией международного права.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отметила агент Украины Оксана Золотарева, РФ нарушила основополагающий принцип морского права: иммунитет военных кораблей.

"Российская Федерация нарушила основополагающий принцип морского права — неприкосновенность военных кораблей. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву гарантирует этот иммунитет. Это означает, что украинские военно-морские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" являются выражением нашего суверенитета и должны уважаться как таковые. Но Россия не соблюдает международное право", — подчеркнула Золотарева.

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Она напомнила, что РФ арестовала, держала под стражей и преследовала в рамках уголовного дела граждан Украины, а именно:

капитан второго ранга Денис Гриценко,

старший лейтенант Роман Мокряк,

капитан-лейтенант Богдан Небылица,

старшина первой статьи Олег Мельничук,

капитан третьего ранга Владимир Лесной,

капитан-лейтенант Сергей Попов,

старшие лейтенанты Андрей Драч и Василий Сорока,

старшие матросы Андрей Артеменко, Виктор Безпальченко, Юрий Безъязычный, Андрей Оприско, Владимир Терещенко, Михаил Власюк, Владимир Варимез, и Вячеслав Зинченко,

матросы Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Евгений Семидоцкий, и Сергей Цыбизов,

старший мичман Юрий Будзило и мичман Андрей Шевченко, и старшины второй статьи Владислав Костышин и Сергей Чулиба.

Агент Украины также подчеркнула, что РФ пользуется фактическим аргументом, что не актуален и заявляет недопустимые юридические аргументы.

"Россия ошибается на каждом шагу. Идея "преследования военного корабля по горячим следам" абсурдна. Аргумент России неверен еще и потому, что она отрицает иммунитет военных кораблей в территориальном море", - отметила Золотарева.

"Когда Россия только арестовала наши суда, она опиралась на Конвенцию ООН по морскому праву для оправдания своих действий. Однако сейчас Россия настаивает на том, что ее действия не подпадают под регулирование Конвенции. Единственное в чем Россия последовательная, так это в стремлении избежать ответственности за свои действия", – сказала она.

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Золотарева сказала, что на этой неделе "все, о чем просит Украина – это, чтобы Арбитраж признал свою юрисдикцию по этому делу".

"Мы убеждены, что представленные вам материалы без каких-либо сомнений указывают на наличие у вас юрисдикции. На этом слушании мы стремимся решить узкий вопрос в рамках Конвенции ООН по морскому праву о нарушении Россией нашего суверенитета при аресте и задержании украинских военных кораблей и их членов экипажа. Этот арбитраж компетентен рассматривать данный спор. Сегодня мы докажем, почему арбитраж должен отбросить все возражения России против юрисдикции", – подчеркнула Золотарева.

25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.