РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5168 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 469 19

Украина выступила в Гааге по делу о захвате РФ украинских судов в Керченском проливе: Россия ошибается на каждом шагу и не соблюдает международное право

Украина выступила в Гааге по делу о захвате РФ украинских судов в Керченском проливе: Россия ошибается на каждом шагу и не соблюдает международное право

Украина выступила на слушаниях Арбитражного суда в Гааге по делу о захвате РФ украинских моряков во время которых осудила вчерашние заявления российской стороны. И подчеркнула пренебрежение Россией международного права.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отметила агент Украины Оксана Золотарева, РФ нарушила основополагающий принцип морского права: иммунитет военных кораблей.

"Российская Федерация нарушила основополагающий принцип морского права — неприкосновенность военных кораблей. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву гарантирует этот иммунитет. Это означает, что украинские военно-морские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" являются выражением нашего суверенитета и должны уважаться как таковые. Но Россия не соблюдает международное право", — подчеркнула Золотарева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей, - МИД. ФОТОрепортаж

Она напомнила, что РФ арестовала, держала под стражей и преследовала в рамках уголовного дела граждан Украины, а именно:

  • капитан второго ранга Денис Гриценко,
  • старший лейтенант Роман Мокряк,
  • капитан-лейтенант Богдан Небылица,
  • старшина первой статьи Олег Мельничук,
  • капитан третьего ранга Владимир Лесной,
  • капитан-лейтенант Сергей Попов,
  • старшие лейтенанты Андрей Драч и Василий Сорока,
  • старшие матросы Андрей Артеменко, Виктор Безпальченко, Юрий Безъязычный, Андрей Оприско, Владимир Терещенко, Михаил Власюк, Владимир Варимез, и Вячеслав Зинченко,
  • матросы Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Евгений Семидоцкий, и Сергей Цыбизов,
  • старший мичман Юрий Будзило и мичман Андрей Шевченко, и старшины второй статьи Владислав Костышин и Сергей Чулиба.

Агент Украины также подчеркнула, что РФ пользуется фактическим аргументом, что не актуален и заявляет недопустимые юридические аргументы.

"Россия ошибается на каждом шагу. Идея "преследования военного корабля по горячим следам" абсурдна. Аргумент России неверен еще и потому, что она отрицает иммунитет военных кораблей в территориальном море", - отметила Золотарева.

"Когда Россия только арестовала наши суда, она опиралась на Конвенцию ООН по морскому праву для оправдания своих действий. Однако сейчас Россия настаивает на том, что ее действия не подпадают под регулирование Конвенции. Единственное в чем Россия последовательная, так это в стремлении избежать ответственности за свои действия", – сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение о юрисдикции по "морскому" делу в Гааге ожидается в течение полугода, - МИД

Золотарева сказала, что на этой неделе "все, о чем просит Украина – это, чтобы Арбитраж признал свою юрисдикцию по этому делу".

"Мы убеждены, что представленные вам материалы без каких-либо сомнений указывают на наличие у вас юрисдикции. На этом слушании мы стремимся решить узкий вопрос в рамках Конвенции ООН по морскому праву о нарушении Россией нашего суверенитета при аресте и задержании украинских военных кораблей и их членов экипажа. Этот арбитраж компетентен рассматривать данный спор. Сегодня мы докажем, почему арбитраж должен отбросить все возражения России против юрисдикции", – подчеркнула Золотарева.

25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.

Автор: 

Гаага (298) Керченский пролив (428) корабль (2042) МИД (6966) россия (95660) суд (25111)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
12.10.2021 16:53
+7
расея не ошибается, она совершает предумышленные преступления.
Не нужно преуменьшать ее вину.
показать весь комментарий
12.10.2021 16:54
+4
Вот те и на, посполитые. Наши доблестные прокуроры до сих пор в наших судах доказывают, что в захвате украинских кораблей в Азовском море виноват Порошенко, на него заведено за это дело, которое не закрыто и расследуется, а параллельно в Гааге наши же юристы доказывают, что виновата Россия.
Это же какое-то раздвоение мышления,.
Так что, Порошенко не виноват? зачем же тогда наше доблестное ДБР всё еще ищет, в чем же он виноват в этом инценденте.
показать весь комментарий
12.10.2021 17:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.10.2021 16:53 Ответить
расея не ошибается, она совершает предумышленные преступления.
Не нужно преуменьшать ее вину.
показать весь комментарий
12.10.2021 16:54 Ответить
не уверен,шо стране,яка швабры в жопу суёт осуждённым,якэсь дило до гаагы...
показать весь комментарий
12.10.2021 16:57 Ответить
Заплатят Украине компенсации, и нехай дальше своим швабры сует...
показать весь комментарий
12.10.2021 17:00 Ответить
вера в адекватность мокшании непоколебима...
показать весь комментарий
12.10.2021 17:05 Ответить
Имущества за рубежем и средств на счетах достаточно, этого хватит...
показать весь комментарий
12.10.2021 17:40 Ответить
то тяжбы на дэсятыриччя...удавить в лесопосадке без свидетелей бильша сатысфакция,як на мэнэ..
показать весь комментарий
12.10.2021 17:45 Ответить
А куда нам спешить? Да и с трупа взять нечего, при том что сама их жизнь - сплошные страдания...
показать весь комментарий
12.10.2021 17:48 Ответить
так далеко зайдём...можна кацапсин вообще признать мебелью дохлой.
показать весь комментарий
12.10.2021 17:50 Ответить
Заходить и не нужно, они все время в прошлое хотят вернуться, к членину, сралину, малюте скуратову, некроманты, антимир...
показать весь комментарий
12.10.2021 17:53 Ответить
Сибір великий там всіх їх можна
показать весь комментарий
12.10.2021 18:17 Ответить
АМЕРИКА С НАМИ
показать весь комментарий
12.10.2021 20:43 Ответить
як-як вона каже? "Россия ошибается на каждом шагу"??? А чому не каже правди: "касапи брешуть"!
показать весь комментарий
12.10.2021 16:57 Ответить
дыпломатское наречие...
показать весь комментарий
12.10.2021 17:06 Ответить
Україна ще раз намагається донести правду світу. Цивілізованому світу. Здивований, що в коментах до сих пір не є екзальтованих **********, які гвалтували щодня, як Зільоний Клован здає Неньку нашу...
показать весь комментарий
12.10.2021 17:44 Ответить
Вот те и на, посполитые. Наши доблестные прокуроры до сих пор в наших судах доказывают, что в захвате украинских кораблей в Азовском море виноват Порошенко, на него заведено за это дело, которое не закрыто и расследуется, а параллельно в Гааге наши же юристы доказывают, что виновата Россия.
Это же какое-то раздвоение мышления,.
Так что, Порошенко не виноват? зачем же тогда наше доблестное ДБР всё еще ищет, в чем же он виноват в этом инценденте.
показать весь комментарий
12.10.2021 17:45 Ответить
В захвате наших кораблей виновата путинская Расея , а Порошенко виноват в том , что санкционировал плохо спланированную операцию прохода кораблей через Керченский пролив. И мьі знаем , для чего єто бьіло сделано .
показать весь комментарий
12.10.2021 18:11 Ответить
і для чіво ета біла сдєлана, розкажи но. Керченська протока це не територіальні води підарстана, маємо повне право там ходити як хочемо, ніяк підарашок не питаючи. **** неясно?
показать весь комментарий
12.10.2021 18:20 Ответить
І коли вже ото із Китаєм будемо мати спільний кордон на Сході України?. Зає***ли вже брехливі, воровливі і наглі ***********.
показать весь комментарий
12.10.2021 19:54 Ответить
 
 