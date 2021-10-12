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Новости Правосудие
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Суд учел чистосердечное раскаяние и назначил участнику "Самообороны Крыма" условный срок, - прокуратура

Суд учел чистосердечное раскаяние и назначил участнику

Дарницкий районный судо г. Киева признал виновным гражданина Украины в участие в незаконном вооруженном формировании "Самооборона Крыма" (ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что в феврале 2014 г. осужденный вступил в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Совместно с другими "самообороновцами" принимал активное участие в событиях 26 февраля 2014 г. под зданием Верховного Совета АР Крым. За свое участие в функционировании НЗФ он получал денежное вознаграждение, а также получил медаль Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма".

Правоохранители задержали гражданина в августе 2021 г. на территории Херсонской области.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Вместе с тем, было учтено безоговорочное признание вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, изобличению в его совершении других лиц, и принято решение об освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года.

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Автор: 

Крым (26411) приговор (1224) прокуратура (5020) сепаратизм (11311) юстиция (758)


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Топ комментарии
+29
и банку варенья от офиса...
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12.10.2021 16:59
+21
Ну и какого порядка ожидать в стране после такого? Гуляй,сепарня...круши, ломай,убивай , флагом подтирайся. Всё равно ничего не будет.
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12.10.2021 17:02
+18
те за госизмену дают условку? ну, тогда мертвечуку точно можно не волноваться)
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12.10.2021 17:06
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и банку варенья от офиса...
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12.10.2021 16:59 Ответить
серьёзно, хотели 5 лет коллаборанту, который посягал на территориальную целосность, вел активные действия да еще и медаль получил и всего 5 лет?
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12.10.2021 16:59 Ответить
Условных !!! 3 года. По 111 статье УК Украины.
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12.10.2021 17:09 Ответить
5 запрашивали, а дали 3 условно. Даже запрашивали ничто.
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12.10.2021 17:33 Ответить
В Тернополі тільки за заклики до сепаратизму дають реальний термін 15 років, а тут умовний термін! Це як розуміти! Стандарти судочинства мають бути однаковими по всій Україні!
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12.10.2021 16:59 Ответить
Ну и какого порядка ожидать в стране после такого? Гуляй,сепарня...круши, ломай,убивай , флагом подтирайся. Всё равно ничего не будет.
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12.10.2021 17:02 Ответить
Чистосердечное раскаяние ?

Наверно каялся и краснел ???
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12.10.2021 17:02 Ответить
те за госизмену дают условку? ну, тогда мертвечуку точно можно не волноваться)
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12.10.2021 17:06 Ответить
коллаборационисты
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12.10.2021 17:10 Ответить
дело бьіло так:
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12.10.2021 17:13 Ответить
Бредятина! Какое раскаяние?! Лицемерие и коварство москаля неисправимо. Москаль врет всегда.

В данном случае судейская доброта недопустима! Должен отсидеть, что присудили.
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12.10.2021 17:13 Ответить
В Чехии ему бы лет 10 дали.
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12.10.2021 17:15 Ответить
в чехии бандюган-ополченец 20 лет получил -какое нафиг может быть раскаяние?
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12.10.2021 17:16 Ответить
В Чехію відправляти судити треба. Там таким по 20 рочків відразу накидують
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12.10.2021 17:26 Ответить
Нормальних слів підібрати складно але, згадаймо супер програму від СБУ "тєбя ждут дома", скільки тієї сепарні і колаборантів понаїхало з лугандону, і шо головне: всі як один стояли на блок-постах, перевіряли документи, в сторону ЗСУ не стріляли, а здалися - бо розчарувалися в ідеалах так називаємої республіки... А ми потім дивуємось чому теракти, напади на АТОвців на патріотів і ще багато чого...
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12.10.2021 17:30 Ответить
По тій програмі можуть помилувати якщо ні де у тяжких злочинах не засвітився. А тут реально засвітився у злочині проти держави.
До тогож ця програма розрахована більш на підрив морального стану сепарів та їх скорочення ніж на тупе помилування.
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12.10.2021 18:35 Ответить
Ыыы? Условно? Два года за звонок Вирастюку, пол года СИЗО - просто если ты АТОвец и у тебя две ноги, и три года условно за участие в НВФ, посягательстве на конституционный строй и предательстве Родины?
Ну круто....
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12.10.2021 17:37 Ответить
Краще б наші бійці, коли ловлять цю наволоч, допитували, а потім кінчали їх.
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12.10.2021 17:37 Ответить
Раскаялся. До следующего "референдума". На рашке пятнадцать годков отгреб бы и к ворожке не ходи
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12.10.2021 17:38 Ответить
Этот продажный гуманизм до добра не доведет!
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12.10.2021 17:50 Ответить
Тварючьи суды! Торнадо и Семен сидят...
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12.10.2021 17:53 Ответить
І Пугачов з Торнадо ще сидить...
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12.10.2021 18:21 Ответить
Пора судить эти суды!
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12.10.2021 17:54 Ответить
ОП своих не кидает...это Антоненка, Семенчека можно садить...
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12.10.2021 17:56 Ответить
Суд учел чистосердечное раскаяние и назначил участнику "Самообороны Крыма" условный срок, - прокуратура Источник:
ххх
Это какой-то треш - срок условный, а оккупация Крыма реальная
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12.10.2021 19:21 Ответить
Та же мысль приходит на ум
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13.10.2021 22:31 Ответить
Должен сидеть как минимум до освобождения Крыма. А потом, после изучения документов, которые в Крыму на него могут найтись, можно и посмотреть, отпускать его условно или пусть еще посидит.
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12.10.2021 21:17 Ответить
Штрафбаты для таких пора создавать
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13.10.2021 22:30 Ответить
 
 