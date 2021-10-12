Суд учел чистосердечное раскаяние и назначил участнику "Самообороны Крыма" условный срок, - прокуратура

Дарницкий районный судо г. Киева признал виновным гражданина Украины в участие в незаконном вооруженном формировании "Самооборона Крыма" (ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что в феврале 2014 г. осужденный вступил в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Совместно с другими "самообороновцами" принимал активное участие в событиях 26 февраля 2014 г. под зданием Верховного Совета АР Крым. За свое участие в функционировании НЗФ он получал денежное вознаграждение, а также получил медаль Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма".

Правоохранители задержали гражданина в августе 2021 г. на территории Херсонской области.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Вместе с тем, было учтено безоговорочное признание вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, изобличению в его совершении других лиц, и принято решение об освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года.

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