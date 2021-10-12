Суд учел чистосердечное раскаяние и назначил участнику "Самообороны Крыма" условный срок, - прокуратура
Дарницкий районный судо г. Киева признал виновным гражданина Украины в участие в незаконном вооруженном формировании "Самооборона Крыма" (ч. 2 ст. 260 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Досудебным расследованием установлено, что в феврале 2014 г. осужденный вступил в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Совместно с другими "самообороновцами" принимал активное участие в событиях 26 февраля 2014 г. под зданием Верховного Совета АР Крым. За свое участие в функционировании НЗФ он получал денежное вознаграждение, а также получил медаль Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма".
Правоохранители задержали гражданина в августе 2021 г. на территории Херсонской области.
Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Вместе с тем, было учтено безоговорочное признание вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, изобличению в его совершении других лиц, и принято решение об освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года.
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Наверно каялся и краснел ???
В данном случае судейская доброта недопустима! Должен отсидеть, что присудили.
До тогож ця програма розрахована більш на підрив морального стану сепарів та їх скорочення ніж на тупе помилування.
Ну круто....
ххх
Это какой-то треш - срок условный, а оккупация Крыма реальная