Киевлянин продавал поддельные COVID-сертификаты по 250 евро, ему помогали врач и медсестра, - полиция

Киевлянин наладил подделку COVID-сертификатов - подкупленные медработники вносили информацию о якобы осуществленной вакцинации в базу данных электронной системы здравоохранения и выдавали документ для выезда за границу. Стоили услуги 250 евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, во время отработки оперативной информации сотрудники управления миграционной полиции совместно со следователями Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которая изготавливала и продавала поддельные COVID-сертификаты. Это - трое местных жителей, 1946, 1976 и 1998 рождения.

Как рассказал начальник миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Денис Демьянюк, при продаже сертификата вакцинации полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины организатора, им оказался ранее не судимый 23-летний киевлянин: "Мы выяснили, что он находил клиентов через социальные сети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации. Эту "услугу" он оценивал в 250 евро. Ему помогали семейная врач и медсестра столичной больницы, которые вносили недостоверную информацию в базу данных электронного здравоохранения и выдавали COVID-сертификаты. Таким образом этот документ отображался в мобильном приложении, что давало возможность выезда за границу".

В результате обысков по месту работы сотрудниц медицинского учреждения и автомобиля задержанного правоохранители изъяли вещественные доказательства. Это - черновики, деньги, телефон, печати, бланки сертификатов и другая документация, подтверждающая противоправную деятельность сообщников.

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"Начаты уголовные производства по части третьей статьи 358 Уголовного кодекса Украины - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов и частью второй статьи 361 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (комп обслуживание компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи. Под процессуальным руководством окружной прокуратуры правоохранители сообщили организатору о подозрении в совершении преступлений, а суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Что касается деятельности медицинских работников, то сейчас решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности", - отметил полковник полиции.