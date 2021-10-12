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Новости Коронавирус и карантин
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Киевлянин продавал поддельные COVID-сертификаты по 250 евро, ему помогали врач и медсестра, - полиция

Киевлянин продавал поддельные COVID-сертификаты по 250 евро, ему помогали врач и медсестра, - полиция

Киевлянин наладил подделку COVID-сертификатов - подкупленные медработники вносили информацию о якобы осуществленной вакцинации в базу данных электронной системы здравоохранения и выдавали документ для выезда за границу. Стоили услуги 250 евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, во время отработки оперативной информации сотрудники управления миграционной полиции совместно со следователями Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которая изготавливала и продавала поддельные COVID-сертификаты. Это - трое местных жителей, 1946, 1976 и 1998 рождения.

Как рассказал начальник миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Денис Демьянюк, при продаже сертификата вакцинации полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины организатора, им оказался ранее не судимый 23-летний киевлянин: "Мы выяснили, что он находил клиентов через социальные сети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации. Эту "услугу" он оценивал в 250 евро. Ему помогали семейная врач и медсестра столичной больницы, которые вносили недостоверную информацию в базу данных электронного здравоохранения и выдавали COVID-сертификаты. Таким образом этот документ отображался в мобильном приложении, что давало возможность выезда за границу".

В результате обысков по месту работы сотрудниц медицинского учреждения и автомобиля задержанного правоохранители изъяли вещественные доказательства. Это - черновики, деньги, телефон, печати, бланки сертификатов и другая документация, подтверждающая противоправную деятельность сообщников.

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"Начаты уголовные производства по части третьей статьи 358 Уголовного кодекса Украины - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов и частью второй статьи 361 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (комп обслуживание компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи. Под процессуальным руководством окружной прокуратуры правоохранители сообщили организатору о подозрении в совершении преступлений, а суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Что касается деятельности медицинских работников, то сейчас решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности", - отметил полковник полиции.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25575) подделка (438) Нацполиция (16492) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Это какие-то принципиальные антиваксеры, готовые 250 евро выложить, чем бесплатно уколоться
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12.10.2021 17:15
+4
Это ж как нужно уколов бояться...?
Лучше помереть за 250 евро.
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12.10.2021 17:17
+4
доиграется нарид, что Европа перестанет признавать украинские сертификаты. Вот тогда всем тем, кто этим пользовался, будет весело.
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12.10.2021 17:21
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ему бы бюджет верстать от слуг...ось так и зныщують таланты.
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12.10.2021 17:13 Ответить
Это какие-то принципиальные антиваксеры, готовые 250 евро выложить, чем бесплатно уколоться
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12.10.2021 17:15 Ответить
Это ж как нужно уколов бояться...?
Лучше помереть за 250 евро.
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12.10.2021 17:17 Ответить
или умереть от вакцины без платно!
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12.10.2021 17:53 Ответить
А кто умер то? От вакцины. Расскажи.
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12.10.2021 18:14 Ответить
Много от вакцины померло? Цифры в студию!
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12.10.2021 18:15 Ответить
Щааас. Соберется с мыслями. И ...
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12.10.2021 18:17 Ответить
У нас никто после вакцины не помирает. После не значит вследствие. Бессмертные горцы.
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12.10.2021 19:44 Ответить
Помереть мало. Нужно еще и помучиться.
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12.10.2021 18:10 Ответить
можно тайно, ночью спящих уколоть в жопу за 250 евро, как предложили на филипинах
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12.10.2021 18:32 Ответить
А не проще перед вылетом в Борисполе ПЦР-тест сдать за 700 грн ?
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12.10.2021 17:15 Ответить
так тeст потрiбно робити постiйно. а сeртифiкат просто показати
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12.10.2021 17:23 Ответить
Проще.
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12.10.2021 18:18 Ответить
И сколько у нас таких врачей и медсестер по стране.... Ой думаю немало... ( хотя в принципе при наличии политической воли это можно классифицировать как терроризм( продуманное заражение большого количества людей по предварительному сговору)
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12.10.2021 17:17 Ответить
успокойся у нас давно эпидемия СПИДА, гепатита В и терроризм никому пока не впаяли, как и вакцину за 20 лет никто не зделал
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12.10.2021 17:26 Ответить
так хiбa у цих болячок є сeртифiкати?
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12.10.2021 17:37 Ответить
Ага ты еще вспомни триппер и сифон.... А шо - тоже передаются...
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12.10.2021 18:16 Ответить
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12.10.2021 18:21 Ответить
Шизофрению. Забыл.
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12.10.2021 18:22 Ответить
Так вопрос не в болезнях.., как бы они не назывались, а в подделке документов якобы вакцинированным или больным , что они " здоровы". Вот именно за это и нужно серьезно наказывать.
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12.10.2021 22:38 Ответить
Без лоха и жизнь плоха.
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12.10.2021 18:19 Ответить
доиграется нарид, что Европа перестанет признавать украинские сертификаты. Вот тогда всем тем, кто этим пользовался, будет весело.
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12.10.2021 17:21 Ответить
доказать это проще простого, было бы женлание это сделать
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12.10.2021 17:28 Ответить
можно, но если все в отказ пойдут, единственно что им можно вменить что требовали за бесплатную вакцинацию 250евро
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12.10.2021 17:33 Ответить
в рамках уголовного дела у людей которые якобы прошли вакцинацию, береться анализ на наличие определенных веществ в организме которые есть только у вакцинированных людей. Тем самым будет подтверждено, скорее всего, что вакцина данным людям не вводилась.
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12.10.2021 18:19 Ответить
Не все так просто с анализом. Не зря Ляшко напирал на том, что вакцинированным не нужно тесты делать. Было такое сообщение здесь на Цензоре. Думаю может оказаться что нет однозначного свидетельства в организме человека о том что он вакцинировался. Просто нет такого четкого маркера.
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12.10.2021 22:54 Ответить
подделку им не впаяешь т.к. сертификат они выдавали подлинный, просто дозу вакцины не кололи пациенту, а просто выбрасывали в мусор, ментам теперь нужно доказать, что те кто таким образом вакцинировался действительно не вакцинировался единственно что им можно впаять это что за бесплатную вакцинацию они требовали 250евро
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12.10.2021 17:30 Ответить
Объясните, почему вакцинированные так бояться невакцинированных?
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12.10.2021 17:30 Ответить
нe правильно - бояться що нe всiм зможуть допомогти. дати киснeвий балон. якщо нe хочуть вакцинуватися то i у лiкарню нe трeба хотiти коли припeчe.
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12.10.2021 17:41 Ответить
Я ещё боюсь бомжей, норкоманов, и прочих умственно особливих. Не в одиночестве вы.
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12.10.2021 17:42 Ответить
Шиза вам в помощь...
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12.10.2021 17:47 Ответить
вакцинований можe захворiти. вакцина нe убeрiгає вiд заражeння. лишe вiд смeртi i важких наслiдкiв
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12.10.2021 17:43 Ответить
и то не точно, опыт Сингапура где 80% вакцинированно, говорит что мрут все, статистика за один день из 10 умерших 6 вакцинированных и 4 нет.
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13.10.2021 11:34 Ответить
так. нe 100% захист. бо є щe примхи самого органiзму. дивлячись чим сингапур коловся. плюс новi штами. ось точно сингапурський виводять!
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13.10.2021 12:50 Ответить
Если бы у тебя было имя я бы тебе объяснил , иначе нормальный человек не будет тратить время на лоха под дебильным ником «апчхи»
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31.10.2021 01:08 Ответить
Дискриминация
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12.10.2021 17:48 Ответить
ростелл через насаживание на кол и на костер после снятия с кола и отлучение от церкви
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12.10.2021 20:13 Ответить
Какова сегодня цена получить настоящий сертификат при фиктивной вакцинации и точки, где можно приобрести коллективные заявки (~50 шт.) Будут ли скидки оптовикам?
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13.10.2021 09:53 Ответить
Дурних нема. Лишать лицензий и званий докторов нужно и тогда начнут думать головой, а не кошельком.
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13.10.2021 18:18 Ответить
 
 