Завод "Кузня на Рыбальском" оштрафован на 47,3 млн грн за срыв ремонт фрегата "Гетьман Сагайдачний", - прокуратура

С киевского кораблестроительного завода "Кузня на Рыбальском" за невыполнение государственного контракта на ремонт и модернизацию флагмана ВМС Украины фрегата "Гетьман Сагайдачний" взыскали штраф в размере 47,3 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что в ноябре 2017 г. между Министерством обороны Украины и частным акционерным обществом был заключен государственный контракт по оборонному заказу на выполнение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетьман Сагайдачний".

Учитывая, что предприятие свои обязательства не выполнило, а возврат разницы средств, уплаченных в качестве предварительной оплаты, и поставку комплектующих осуществило с нарушением сроков выполнения работ, Специализированная прокуратура Южного региона обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций.

"Таким образом при вмешательстве прокурора обеспечено применение хозяйственных санкций за ненадлежащее исполнение субъектом хозяйствования государственного контракта по оборонному заказу", - говорится в сообщении.

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