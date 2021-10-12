Завод "Кузня на Рыбальском" оштрафован на 47,3 млн грн за срыв ремонт фрегата "Гетьман Сагайдачний", - прокуратура
С киевского кораблестроительного завода "Кузня на Рыбальском" за невыполнение государственного контракта на ремонт и модернизацию флагмана ВМС Украины фрегата "Гетьман Сагайдачний" взыскали штраф в размере 47,3 млн грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Прокуроры в суде доказали, что в ноябре 2017 г. между Министерством обороны Украины и частным акционерным обществом был заключен государственный контракт по оборонному заказу на выполнение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетьман Сагайдачний".
Учитывая, что предприятие свои обязательства не выполнило, а возврат разницы средств, уплаченных в качестве предварительной оплаты, и поставку комплектующих осуществило с нарушением сроков выполнения работ, Специализированная прокуратура Южного региона обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций.
"Таким образом при вмешательстве прокурора обеспечено применение хозяйственных санкций за ненадлежащее исполнение субъектом хозяйствования государственного контракта по оборонному заказу", - говорится в сообщении.
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и профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен).
ОБщий объем государственного оборонного заказа на 2021 год - 27, 54 млрд. гривен
Далее размышляйте сами.
С белорусского googl плохо переводит.
Для 72,88 процентов сцать в глаза, это норма...
У Барыги шансов просто нет с такой поддержкой.
Шизофренические расстройства, в целом, отличаются характерными фундаментальными расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным аффектом. Наиболее частыми проявлениями болезни являются слуховые псевдогаллюцинации, параноидный или фантастический бред либо дезорганизованность речи и мышления на фоне значительной социальной дисфункции и нарушения работоспособности.
Я тобі по-секрету скажу: якщо тільки це суд першої інстанції - то й штрафу ніякого ще нема!
Ругаю я их обоих не огульно, есть в их деятельности и достижения кое какие. Может быть даже не осознанные, а просто так получилось.
линией партиивбросами сми
Не буду я поддерживать ни олигархов, у которых работа такая - грабить Украину (иначе они не станут олигархами!), ни коррупционеров, ни пустых обещалкиных.
Шанс даю, делая выбор, но потом. если вижу, что врет и обманывает - ругаю, и более шансов не даю.
С тремя президентами встречался лично. Депутаты, чиновники различного уровня и их окружение... это все я видел своими глазами не из СМИ. Система.
у которых есть такая возможность. Например, Николаевский завод
З яких рязанських іпінєй скопіювали цю новину? Источник:
Ответ будет: Вы все врете!?
И?
Это аморально, но не наказуемо. Так вся наша верхушка, весь бизнес аморален по самые помидоры. Я не знаю ни одного честного чиновника или бизнесмена. Дальше то что?
Вот и ответьте сами себе насчет воровства Порошенко и сотрудничества с врагом.
Барыга - вполне заслуженное народное помело для него. А 73% факов - оценка его деятельности.
PS Я тоже сотрудничаю с врагом. Мир сейчас такой. Тут другое дело, знать, кто у тебя враг, а не называть его "другая сторона". И да, кацапы, с которыми я сотрудничаю, знают об моем к ним отношении. Морщатся, плюются в сторонке, но платят деньги за мою работу. Потому что мир сейчас такой.
И это пишет человек, считающий 73% народа тупым стадом!
Знаешь, мне огидно с тобой общаться. Ты ведь по сути Барыга. А если они твою мать застрелят. Продолжишь сотрудничество? Можешь не отвечать. Продолжишь.
https://www.youtube.com/watch?v=XA8Pu3x4vV0 Учись у нормальных людей балакать з москалями .
Именно потому, что я знаю, что есть простые и неправильные решения, которые так любит быдло, и широкий выбор из мерзких, странных и противоестественных, которые приходится принимать, когда речь идет о бизнесе, я вообще стараюсь не касаться этой темы. Потому что мы на самом деле не знаем, какие исходные данные были у данного конкретного человека, когда он принимал то, или иное решение. Пока его действия не подпадают под Уголовный Кодекс, не мне и не тебе не надо рассказывать, как он должен, или не должен был поступить.
На Пороха завели две сотни уголовных дел, нынешняя власть старается изо всех сил, копытом роет землю, но толку никакого, всё рассыпается даже не дойдя до суда. Т.е. даже предьявить в суд нечего. Значит человек невиновен. Интересно, что будет, когда доберутся до самого Зеленского, а до него доберутся, прятаться ему некуда. Эти 73% его же и распнут за его настоящие и мнимые грехи. Вот только Порох показал себя с хорошей стороны, не дрогнул и не прогнулся. Не надо быть Вангой, чтобы предсказать, что Зеля плохо кончит. просто потому, что он в душе и по жизни артист, ему слава и аплодисменты жизненно необходимы. А когда вчерашние поклонники будут мешать его с грязью, это будет самым болезненным для него, а держать удар он не умеет, это видно.
"Ленинская кузня", которая тогда принадлежала президенту, перечислила 160 миллионов предприятию "Евромост", владелец которого - российский "Воронежстальмост". Но чтобы так сильно не подставляться, к цепочке приобщают португальскую прокладку Facetaregia LDA, директор которой, почему-то с украинской фамилией Мысько. По контракту между "Евромостом" и португальцами, сумма поставки уже не 160 миллионов, а 85. Кто-то положил себе в карман 75 миллионов. А дальше "якобы португальцы", покупают у "Воронежстали" металлоконструкции.
Кроме этого, согласно грузовой таможенной декларации, металлоконструкции приехали на "Ленинскую кузню" прямо из Российской Федерации. Вот четко это указано - отправитель "Воронежсталь", Россия, получатель - их же предприятие в Украине "Евромост", на которое "Ленинская кузня" президента отправила 160 миллионов гривен.
Можно проводить проплаты хоть через Антарктиду, но товар, согласно этой декларации - с русского Воронежа сначала приехал в Харьков, где его перегрузили в украинские грузовики и повезли на улицу Электриков, где расположен президентский завод "Ленинская кузня".
Один из руководителей "Ленинской кузни" Владимир Болихов. Он получает там до сих пор зарплату - одновременно был учредителем и бухгалтером в то время российского Евромоста, также, согласно открытых российских источников, Болихов является на 0,42% владельцем "Воронежстали".
Столько букофф осилишь?
"Кто-то положил себе в карман 75 миллионов." - кто?