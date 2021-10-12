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За три часа в ТКГ так и не получили от России ответа на вопрос, что она подразумевает под термином "Минские соглашения", - Гармаш

За три часа в ТКГ так и не получили от России ответа на вопрос, что она подразумевает под термином

ТКГ, уже почти год назад, поручила политической рабгруппе "на основе письменных предложений участников рабочей группы" разработать План действий "в полном соответствии с Минскими соглашениями".

Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина представила свои письменные предложения, а Россия до сих пор не сделала этого. Москва лишь ограничилась "позицией", что "в целом" поддерживает "соответствующие Минским соглашениям подходы" , предложенные ОРДЛО. То есть, не представила свои "письменные предложения", а по-барски дала оценку предложениям своих марионеток", - говорится в сообщении.

По словам Гармаша, поскольку переговоры ведутся между Украиной и Россией, при посредничестве ОБСЕ,  то Украина ужже почти год просит Россию, чтоб она хотя бы просто переслала от себя тот план, который, якобы, придумали представители ее оккупационных администраций в Донецке и Луганске.

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"Ну мы же не с Донецком и Луганском переговоры ведем! Это же элементарно: для продуктивных переговоров между двумя странами, нужны мнения двух сторон! Или согласие одной стороны с предложениями другой. Москва наш план не принимает, но и своего не предлагает. Тупик.

Тогда, чтоб разблокировать процесс, мы решили хотя бы выяснить, что понимают в Москве под "минскими соглашениями", в соответствии с которыми должен быть наработан План действий. Потому что Украина считает, что это три минских документа и решения Нормандской четверки, а Россия всегда говорит только об одном Комплексе мер", - объяснил член ТКГ.

"В первом и главном минском документе - Протоколе от сентября 2014 года, есть "двухстороннее прекращение огня", но нет ОРДЛО. То есть, "двухстороннее" - значит между Украиной и Россией. Москве очень хочется забыть этот документ. Отсюда весь этот цирк с отсутствием ответов на, казалось бы, элементарные вопросы", - добавил Гармаш.

Кроме того, по его словам, сегодня в переговорах принимала участие представительница ОРДЛО, а работу гуманитарной рабочей группы вновь сорвала террористка Майя Пирогова.

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Автор: 

россия (95660) Донбасс (26956) минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+5
да сколько можно этого балагана?
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12.10.2021 17:18
+3
А что мы ожидаем услышать - что Смоленск и Брянск это Беларусь, а Белгород и Краснодар это Украина.
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12.10.2021 17:19
+3
Выходить надо тогда, когда хотя бы зарплаты военным не задерживаешь и хотя бы парочку патронных заводов построишь!
А то окажешься "со снятыми штанами прямо на площади".
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12.10.2021 17:51
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да сколько можно этого балагана?
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12.10.2021 17:18 Ответить
А что мы ожидаем услышать - что Смоленск и Брянск это Беларусь, а Белгород и Краснодар это Украина.
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12.10.2021 17:19 Ответить
Остаётся лишь валять дурака до тех пор пока отрыжку "совка" не постигнет участь собственно "совка".
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12.10.2021 17:22 Ответить
Украина должна выйти из минских соглашений и точка! Если кремль решится на полномасштабное нападение, то оно и так произойдёт не смотря ни на какие соглашения!
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12.10.2021 17:26 Ответить
Выходить надо тогда, когда хотя бы зарплаты военным не задерживаешь и хотя бы парочку патронных заводов построишь!
А то окажешься "со снятыми штанами прямо на площади".
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12.10.2021 17:51 Ответить
Столько лет взрослые дяди занимаются только троллингом в этом ТКГ, как дебильные дети.
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12.10.2021 17:27 Ответить
Минские соглашения были нужны США и ЕС для введения санкций против гопоты Мавзолейной...ясно было что быдло Мавзолейное взяло в заложники и Крым и кусок Данбасса...,типичная ЧеКиздонская фишка...,ее раньше применяли чЛенин-Сралин после 30 августа 1918 года...,когда Фаня Каплан застрелила чЛенина на заводе Михельсона...
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12.10.2021 17:47 Ответить
Минские нужны были для того чтобы мы успели мобилизоваться по максимуму с почти разваленными ВСУ. Эти же минские отпали после создания диалога в Нормандском формате. Где тупин со своей парашей уже выступает агрессивной стороной конфликта на востоке Украины. Какого кляпа зеледент пытается восстановить это фейк-переговор-шоу?
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12.10.2021 17:54 Ответить
Зеледенту нужна сцена, где он будет читать с листочка бумаги написанные ему скетчи. Т.е. заниматься привычным ему занятием - кривляться и паясничать. А вместо этого вы ему предлагаете заниматься скучными и непонятными вещами, внешней и внутренней политикой, реформами и законностью. Вы что, смерти ему хотите?
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12.10.2021 19:29 Ответить
Да, я хочу ему не смерти, а забвения у украинцев. Пусть себе живет где-нибудь и не отсвечивает. Идеальный вариант в отремонтированном СИЗО. А зебирателям смотреть в зеркало, плеваться в него и постоянно вытирать свои слюни о конце эпохи зубожиння.
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12.10.2021 19:47 Ответить
Минские Соглашения "не читали, но осуждаем".
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12.10.2021 17:48 Ответить
Так тут прикол в чем, непонятно, что это такое, эти Минские соглашения. Что читать то? Разные стороны этого соглашения имеют разное мнение по этому поводу.
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12.10.2021 19:31 Ответить
Патамушта кацапы- казлы!
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12.10.2021 18:46 Ответить
Просто ***** дожидается пуска СП-2, а потом начнется!
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12.10.2021 19:36 Ответить
цели нет
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12.10.2021 20:00 Ответить
 
 