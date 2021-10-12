За три часа в ТКГ так и не получили от России ответа на вопрос, что она подразумевает под термином "Минские соглашения", - Гармаш

ТКГ, уже почти год назад, поручила политической рабгруппе "на основе письменных предложений участников рабочей группы" разработать План действий "в полном соответствии с Минскими соглашениями".

Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина представила свои письменные предложения, а Россия до сих пор не сделала этого. Москва лишь ограничилась "позицией", что "в целом" поддерживает "соответствующие Минским соглашениям подходы" , предложенные ОРДЛО. То есть, не представила свои "письменные предложения", а по-барски дала оценку предложениям своих марионеток", - говорится в сообщении.

По словам Гармаша, поскольку переговоры ведутся между Украиной и Россией, при посредничестве ОБСЕ, то Украина ужже почти год просит Россию, чтоб она хотя бы просто переслала от себя тот план, который, якобы, придумали представители ее оккупационных администраций в Донецке и Луганске.

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"Ну мы же не с Донецком и Луганском переговоры ведем! Это же элементарно: для продуктивных переговоров между двумя странами, нужны мнения двух сторон! Или согласие одной стороны с предложениями другой. Москва наш план не принимает, но и своего не предлагает. Тупик.



Тогда, чтоб разблокировать процесс, мы решили хотя бы выяснить, что понимают в Москве под "минскими соглашениями", в соответствии с которыми должен быть наработан План действий. Потому что Украина считает, что это три минских документа и решения Нормандской четверки, а Россия всегда говорит только об одном Комплексе мер", - объяснил член ТКГ.

"В первом и главном минском документе - Протоколе от сентября 2014 года, есть "двухстороннее прекращение огня", но нет ОРДЛО. То есть, "двухстороннее" - значит между Украиной и Россией. Москве очень хочется забыть этот документ. Отсюда весь этот цирк с отсутствием ответов на, казалось бы, элементарные вопросы", - добавил Гармаш.

Кроме того, по его словам, сегодня в переговорах принимала участие представительница ОРДЛО, а работу гуманитарной рабочей группы вновь сорвала террористка Майя Пирогова.

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