До конца года в Украине будет развернута военно-учебная миссия ЕС. Делаем все необходимое, - Таран

Делается все необходимое для создания военной миссии ЕС в Украине. Ожидается, что она появится до конца текущего года.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя итоги саммита Украина-ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия из плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации в пользу как Украине, так и ЕС", - сказал Таран.

По его словам, в военную миссию планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС. Их участие позволит создать в Украине многоуровневую систему военного образования и ввести качественное дистанционное обучение. Изменения должны затронуть административные и управленческие процессы, а также организационно-штатные структуры военных учебных заведений и их материальную базу.

"Реализация данного проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных сил Украины, которые свойственны государствам-членам Европейского союза. В нашей повестке дня очень четкие инициативы, и те сигналы, которые мы подаем коллегам из ЕС, довольно положительно воспринимаются. И шаги, которые Минобороны делает в ходе военной реформы, являются инструментом сближения с ЕС", - резюмировал Таран.

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