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Новости Агрессия России против Украины Война
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С начала суток войска РФ открывали огонь вблизи Зайцево, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток войска РФ открывали огонь вблизи Зайцево, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Возле Зайцево позиции украинских воинов наемники РФ обстреляли из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель и Кулеба обсудили обострение ситуации на Донбассе и выполнение Минских договоренностей

Автор: 

обстрел (27336) Донбасс (26956) наемники рф (2087) операция Объединенных сил (6766)


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Бережи вас Господь, рідненькі.
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12.10.2021 17:48 Ответить
***!!! А Зайцево це біля Майорське???
А що значить біля Зайцево?
А Зайцево як і Майорське це напевно 1.5 км і Горлівка???
Це походу ще по Зайцево гасили з всіх наявних!
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12.10.2021 19:07 Ответить
Чого замовчують те, що ********** "інспектують"наші залишені (де членоглай-нелох розводив) позиції, під Золтим4???
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13.10.2021 17:35 Ответить
Вибачаюсь, ЗОЛОТЕ-4.
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13.10.2021 17:36 Ответить
 
 