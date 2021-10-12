С начала суток войска РФ открывали огонь вблизи Зайцево, потерь нет, - штаб ООС
С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Возле Зайцево позиции украинских воинов наемники РФ обстреляли из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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А що значить біля Зайцево?
А Зайцево як і Майорське це напевно 1.5 км і Горлівка???
Це походу ще по Зайцево гасили з всіх наявних!