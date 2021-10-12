С начала суток войска РФ открывали огонь вблизи Зайцево, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Возле Зайцево позиции украинских воинов наемники РФ обстреляли из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель и Кулеба обсудили обострение ситуации на Донбассе и выполнение Минских договоренностей