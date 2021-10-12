РФ специально сорвала заседание гуманитарной подгруппы ТКГ, чтобы не обсуждать вспышку коронавируса в ОРДЛО, - Гармаш

На оккупированных территория Донецкой и Луганской областей наблюдается критическая ситуация с коронавирусом. Россия не хочет об этом говорить в Трехсторонней контактной группе, поэтому сорвала заседание гуманитарной подгруппы.

Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Гармаша, для того, чтобы сорвать заседание подгруппы, российская сторона снова привела осужденную за терроризм в Украине Майю Пирогову.

"Это нельзя назвать иначе, чем намеренным срывом Россией переговоров в гуманитарной подгруппе на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и гуманитарной катастрофы, вызванной, спровоцированной Москвой, вспышкой смертности от коронавируса", - отметил он.

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Как сообщалось, в больнице в оккупированном Донецке не хватает места для трупов. Тела пациентов, умерших от коронавируса, упаковывают в мешки и кладут прямо на пол в коридорах.