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РФ специально сорвала заседание гуманитарной подгруппы ТКГ, чтобы не обсуждать вспышку коронавируса в ОРДЛО, - Гармаш

РФ специально сорвала заседание гуманитарной подгруппы ТКГ, чтобы не обсуждать вспышку коронавируса в ОРДЛО, - Гармаш

На оккупированных территория Донецкой и Луганской областей наблюдается критическая ситуация с коронавирусом. Россия не хочет об этом говорить в Трехсторонней контактной группе, поэтому сорвала заседание гуманитарной подгруппы.

Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Гармаша, для того, чтобы сорвать заседание подгруппы, российская сторона снова привела осужденную за терроризм в Украине Майю Пирогову.

"Это нельзя назвать иначе, чем намеренным срывом Россией переговоров в гуманитарной подгруппе на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и гуманитарной катастрофы, вызванной, спровоцированной Москвой, вспышкой смертности от коронавируса", - отметил он.

Читайте также: Оккупанты в ОРЛО обвинили пенсионеров, посещающих Украину, в распространении COVID-19

Как сообщалось, в больнице в оккупированном Донецке не хватает места для трупов. Тела пациентов, умерших от коронавируса, упаковывают в мешки и кладут прямо на пол в коридорах.

Автор: 

россия (95660) Трехсторонняя контактная группа (842) коронавирус (17042) Гармаш Сергей (134) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+5
капец, ото оно нам надо то ордло?! за своими кпп следить надо, што б фигня не проникла, а не пенсии запроданцам платить!
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12.10.2021 17:43
+4
людишки там оказались реально тупогнилые. Но земля наша. Нельзя землей из-за каких-то мразей разбрасываться
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12.10.2021 17:54
+2
Кацапы ведут себя вполне природно, доказано сотнями лет их дегенеративной истории, а вот то что от них хотят какого то другого поведения, что наши, что на западе, вызывает сомнения в адекватности...
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12.10.2021 17:45
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Насколько же крысия ничтожно подлая нация!!
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12.10.2021 17:39 Ответить
капец, ото оно нам надо то ордло?! за своими кпп следить надо, што б фигня не проникла, а не пенсии запроданцам платить!
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12.10.2021 17:43 Ответить
да пусть живут как хотят.... оставить их в покое навсегда. все кто поумнее выехал уже.
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12.10.2021 17:45 Ответить
людишки там оказались реально тупогнилые. Но земля наша. Нельзя землей из-за каких-то мразей разбрасываться
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12.10.2021 17:54 Ответить
Естественный отбор.
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12.10.2021 18:32 Ответить
Пусть живут, ватный рашистский длбб, на твоей вонючей Засрахе ,этот биомусор все равно придется депортировать
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12.10.2021 20:16 Ответить
Кацапы ведут себя вполне природно, доказано сотнями лет их дегенеративной истории, а вот то что от них хотят какого то другого поведения, что наши, что на западе, вызывает сомнения в адекватности...
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12.10.2021 17:45 Ответить
Немає про шо з кацапнею базарити, ковід вони синтезували і його розповсюджують, то нехай виздихають во ім'я Путіна!
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12.10.2021 17:49 Ответить
С такими темпами, скоро Донецк превратится в Чернобыль. Только в Чернобыле радиация, а в ОРДЛО банды кацапов - мародёров и местная гопота
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12.10.2021 17:52 Ответить
Увидел случайно видео, где клуша с мужем в Луганске рассказывают, что весь Лугаск двое суток будет сидеть вообще без света. (это было буквально на неделе) Если бы у нас такое было, то все бы граждане возмущались и плевались, орали и митинговали. А эти двое говорят об предстоящем их сидении без света так спокойно, почти одобрительно. Имхо - они все ненормальные, с ними можно делать всё что угодно, хоть на голову срать, им все будет нравиться, лишь бы Дырдыра их и была надежда, что Россия когда нибудь примет их к себе. Хотя имхо, не примет никогда, но пох. Поэтому - хватить за них переживать, им все там нравиться, они и умирать будут со счастливыми улыбками на лице. Пропаганда убила их мозг навсегда и это необратимо. Это щелуха, а не люди. Но Рашка очень умело пользуется этой шелухой, что бы гадить Украине.
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12.10.2021 17:55 Ответить
Отож! Це , нам всучили платню за транспортування--ми галасуємо, на мітінги збираємося, дороги перекриваємо. Газ власного добутку нам продають за скаженними цінами, ми бунт підіймаємо, владу скидуємо....Олію соняшкову зробили дорожче за оливкову! Чим відрізняємося від кац...в та ордловців?
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12.10.2021 18:05 Ответить
Даже те которые понимают что крыссия их никогда не примет, никогда не скажут об этом. Есть такая категория людей - псевдо патриоты, или те которым просто мужества не хватает признать очевидный факт
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12.10.2021 18:35 Ответить
шелуха*
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12.10.2021 17:56 Ответить
На РАБссии бушует Корона с вирусом,каже блогер Александр Балу,ежедневно до 1000 трупов...
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12.10.2021 17:59 Ответить
https://youtu.be/kM7O699hHrk
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12.10.2021 18:01 Ответить
І я впевнений на 100 відсотків, що мешканці ордло, прозомбовані мовзалейним зомбоящиком, звинувачують Україну в тому що зараз з ними відбувається... Це по вині України вони змушені жити в ОРДЛО, по вині України у них велика смертність від коронавірусу, Україна закрила блокпости і не випускає їх звідти. нормальних людей там майже не залишлось, одна ватна вата і сепари. Я от думаю, нафіг ми за них воюємо і жопу рвем? Ну хочуть вони в крисію немиту, нехай валять!! Відпустити їх і забути!! Коли вони зрозуміють в яке гівно потрапили, вони самі попросяться назад до України!!!
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12.10.2021 18:02 Ответить
Евгений, ты так говоришь, типа Украина их не пускает в Россию. Да это Россия их не хочет к себе брать! А от Украины тут ничего не зависит. России и даром не нужна эта убыточная дотационная дыра с пенсами, которых надо кормить и содержать. Дырляндия России нужна лишь как рычаг давления на Украину. Это такие гири на ногах Украины, не пускающие её в ЕС. Об этом некоторые их деятели говорят чесно напрямую.
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12.10.2021 19:24 Ответить
Війна йде за територіальну цілісність країни, а не за сепарів. Ця ватна наволоч Україні дійсно не потрібна, але неможна ворогу ось так землю віддавати.
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12.10.2021 19:44 Ответить
Пьяная Пирогова
https://vk.com/wall-3223620_1465011
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12.10.2021 18:03 Ответить
https://youtu.be/ugQyw9nVI00 https://youtu.be/ugQyw9nVI00
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12.10.2021 18:05 Ответить
русскіє нє болєют...
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12.10.2021 18:12 Ответить
 
 