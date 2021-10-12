Судью Майдана Колегаеву за пьяное ДТП на год лишили прав и оштрафовали на 17 тыс. грн
Судью Светлану Колегаеву, которая в июле текущего года в нетрезвом состоянии совершила ДТП, лишили прав и оштрафовали на 17 тыс. грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Realist
Оболонский райсуд Киева во вторник,12 октября, оштрафовал судью из Деснянского суда и отобрал у нее водительские права. Ей придется заплатить 17 тысяч гривен штрафа. Водительские права у нее отобрали на один год.
Напомним, 21 июля автомобиль Audi, за рулем которого сидела судья, выехал на тротуар, протаранил электроопору и врезался в дерево в Оболонском районе Киева. Никто из прохожих не пострадал. 22 июля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что это дело "не замнут".
После задержания патрульными Колегаева отказывалась проходить тест на алкоголь на месте, поэтому ее направили в больницу. Позже первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил: врачи подтвердили, что судья была в нетрезвом состоянии.
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