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Новости Правосудие
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Судью Майдана Колегаеву за пьяное ДТП на год лишили прав и оштрафовали на 17 тыс. грн

Судью Майдана Колегаеву за пьяное ДТП на год лишили прав и оштрафовали на 17 тыс. грн

Судью Светлану Колегаеву, которая в июле текущего года в нетрезвом состоянии совершила ДТП, лишили прав и оштрафовали на 17 тыс. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Realist

Оболонский райсуд Киева во вторник,12 октября, оштрафовал судью из Деснянского суда и отобрал у нее водительские права. Ей придется заплатить 17 тысяч гривен штрафа. Водительские права у нее отобрали на один год.

Напомним, 21 июля автомобиль Audi, за рулем которого сидела судья, выехал на тротуар, протаранил электроопору и врезался в дерево в Оболонском районе Киева. Никто из прохожих не пострадал. 22 июля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что это дело "не замнут".

После задержания патрульными Колегаева отказывалась проходить тест на алкоголь на месте, поэтому ее направили в больницу. Позже первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил: врачи подтвердили, что судья была в нетрезвом состоянии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судью Майдана Колегаеву, которая пьяной на Audi врезалась в электроопору, оштрафовали на 850 грн

Автор: 

ДТП (7677) судья (2647) юстиция (758) штраф (1285)


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Топ комментарии
+10
за 17000 грн тебе в суде даже не разрешат ручку двери потрогать...
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12.10.2021 17:45
+4
За неделю обжалует, получит права обратно и моральный ущерб в двукратном размере.
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12.10.2021 17:44
+4
Найперше - це те,шо така людина,яка сама порушує закони, неможе бути суддею !
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12.10.2021 18:36
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За неделю обжалует, получит права обратно и моральный ущерб в двукратном размере.
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12.10.2021 17:44 Ответить
Тому за п'яне водіння будь якого суддю потрібно позбавляти статусу судді автоматично з позбавленням суддівської пенсії та звання! А краще смертну кару! Суддя не може порушувати закон!
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12.10.2021 19:04 Ответить
а на судилища собою від імені суду вона на таксі буде пріїзджати, бідолага?
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12.10.2021 19:16 Ответить
за 17000 грн тебе в суде даже не разрешат ручку двери потрогать...
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12.10.2021 17:45 Ответить
І нехай опору відновить та дерево посадить.і на громадсько-виправні роботи вулиці підмітати..
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12.10.2021 17:46 Ответить
не щоб просто дэушку на петарде покатать...
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12.10.2021 17:48 Ответить
Понять и простить... Такие судьи зелевласти очень и очень нужны. Поэтому эти продажные судьи и ведут себя как хозяева жизни в воюющей стране.
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12.10.2021 17:58 Ответить
...а судьи кто?...
В Украине судьи воры, коррупционеры, верящие в свою безнаказанность.
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12.10.2021 18:11 Ответить
Зе поклоники...
Посмотрите на даты! Когда назначили монастырского и когда вынесли решение....
Очередной вброс за для...
Смокчите дальше! Дальше ваш диван не выдержит... Холодильник опустеет.. будете с рояля слизывать, то что осталось.... т.е. плесень.... От вашего выбора... Хай щастить, чи не хай(
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12.10.2021 18:25 Ответить
Найперше - це те,шо така людина,яка сама порушує закони, неможе бути суддею !
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12.10.2021 18:36 Ответить
А в судах тільки такі.
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12.10.2021 19:01 Ответить
Последний посыл неадекватным.... поклонникам плесени и прочим Зе жабам.... Не ленитесь открыть Гугл и Оппа, там вновь назначенный монастырский "решает" вопрос о судье... я не за судью.... но, млять, сколько можно смоктать вбросы зеплесени!!!!
Офшороф вам мало?
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12.10.2021 18:45 Ответить
Вот вам наглядно "облико морале" и самой "судьи" и Печерного "суда". В какой еще стране такие "моральные" выродки имеют право судить?
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12.10.2021 19:04 Ответить
А як же моральна сторона? Судитиме й далі? Хоча... Про що це я?... Де мораль, а де суддя в Україні...
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12.10.2021 19:40 Ответить
судить не ездить !

"она же никого не убила..."
ЗЕленский
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12.10.2021 20:26 Ответить
Да стерилизовать ее нужно было, суку.
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12.10.2021 20:22 Ответить
___ЮрЛицо ...?! як пересичного....?!
гуморист-шоУ.
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12.10.2021 20:47 Ответить
она столько за раз пропивает....
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12.10.2021 21:24 Ответить
 
 