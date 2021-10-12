НАБУ подозревает руководителя "Юго-Западной железной дороги" Мироновича в злоупотреблениях, его временно отстранили, - УЗ

АО "Укрзализныця" отстранило Артема Мироновича от должности исполнительного директора филиала "Юго-Западная железная дорога" и назначило на его место заместителя Андрея Букина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Артем Миронович, который до этого занимал должность директора исполнительного этого регионального филиала, 11 октября 2021 года в соответствии с его обращением временно, на период служебной проверки, отстранен от занимаемой должности. Сейчас Артему Мироновичу выдвинуто подозрение следователями НАБУ относительно возможных злоупотреблений при закупке угля филиалом "Пассажирская компания" в 2018 году, где в то время он занимал руководящую должность. В указанном деле по требованию следователей чиновник явился в НАБУ как свидетель, а уже во время допроса ему было вручено подозрение. По данному факту также начата служебная проверка Аппаратом директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця". АО "Укрзализныця" подчеркивает нулевую толерантность к любым нарушениям и злоупотреблениям внутри компании и готова предоставлять правоохранителям всю необходимую информацию и поддержку в их выявлении", - говорится в сообщении.

По данному факту также начата служебная проверка.

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