Предпосылок для локдауна в Киеве нет, но ситуация с COVID-19 ухудшается, - Рубан

По состоянию на 12 октября в столице нет предпосылок для введения усиленных карантинных мероприятий, но ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он отметил, что вопрос введения локдауна является "прерогативой органов центральной власти и Министерства здравоохранения".

"На сегодня нет предпосылок для введения мер, касающихся "красной зоны", но есть ситуация относительно ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции и острым респираторным вирусным заболеваниям. В течение выходных дней, которые будут с 14 по 18 октября, могут упасть статистические данные по заболеваемости, поэтому мы можем прогнозировать ситуацию только через неделю", - сказал Рубан.

По его словам, единственным реальным способом предотвратить введение локдауна является вакцинация: "Если мы вакцинируем жителей на уровне 70%, а это более миллиона человек, плюс те, кто у нас уже есть, то у нас не будет необходимости водить усиленные меры".

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