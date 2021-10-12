Возле Бердичева строят новую транспортную развязку на маршруте в Молдову, - Житомирская ОГА

В Житомирской области близ Бердичева построят новую многоуровневую транспортную развязку, которая станет частью нового маршрута Киев - Кишинев.

Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кипит работа на одном из наиболее масштабных проектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" - новой транспортной развязке возле Бердичева. Около 10 единиц тяжелой техники, 30 дорожных работников и мостовиков работают здесь", - рассказал глава ОГА.

Дорожники уже смонтировали все балки на путепроводе и асфальтируют подходы к нему. Также продолжаются работы по армированию. На путепроводе будет 3 полосы движения в каждую сторону, а дорожная одежда будет состоять из трех слоев асфальтобетона, чтобы выдерживать большой поток машин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новая сельская амбулатория построена на Житомирщине, - ОГА. ФОТО

Новая развязка позволит вывести из Бердичева транзитный транспорт и сделает путь в Киев более удобным и быстрым. Кроме того, развязка станет частью нового маршрута Киев - Кишинев, который создают по программе "Большая стройка". Он будет проходить по Киевской, Житомирской и Винницкой областям.