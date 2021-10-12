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Возле Бердичева строят новую транспортную развязку на маршруте в Молдову, - Житомирская ОГА

В Житомирской области близ Бердичева построят новую многоуровневую транспортную развязку, которая станет частью нового маршрута Киев - Кишинев.

Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Возле Бердичева строят новую транспортную развязку на маршруте в Молдову, - Житомирская ОГА 01

"Кипит работа на одном из наиболее масштабных проектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" - новой транспортной развязке возле Бердичева. Около 10 единиц тяжелой техники, 30 дорожных работников и мостовиков работают здесь", - рассказал глава ОГА.

Дорожники уже смонтировали все балки на путепроводе и асфальтируют подходы к нему. Также продолжаются работы по армированию. На путепроводе будет 3 полосы движения в каждую сторону, а дорожная одежда будет состоять из трех слоев асфальтобетона, чтобы выдерживать большой поток машин.

Возле Бердичева строят новую транспортную развязку на маршруте в Молдову, - Житомирская ОГА 02

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Новая развязка позволит вывести из Бердичева транзитный транспорт и сделает путь в Киев более удобным и быстрым. Кроме того, развязка станет частью нового маршрута Киев - Кишинев, который создают по программе "Большая стройка". Он будет проходить по Киевской, Житомирской и Винницкой областям.

Автор: 

Бердичев (52) Бунечко Виталий (46) Большая стройка (728) Житомирская область (1396)


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Топ комментарии
+1
за то бабло весь бердычев можна поселить на троещине...нафига вам та стэжка?
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12.10.2021 18:04
+1
не заважай!
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12.10.2021 18:35
+1
Кипит работа на одном из наиболее масштабных проектов программы президента Владимира Зеленского (!!!???) "Большая стройка" .

Зеленский лично деньги дает на это?? Почему стройка Зеленского??? Так было в СССР и Сталинские стройки были.. Куда идет Украина, в Китай?!
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12.10.2021 22:50
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за то бабло весь бердычев можна поселить на троещине...нафига вам та стэжка?
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12.10.2021 18:04 Ответить
Надо политтехнологам президента объяснить пословицу "Що занадто, то не здраво", что частая реклама себя любимого может привести к противоположному эффекту
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12.10.2021 18:08 Ответить
не заважай!
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12.10.2021 18:35 Ответить
Там есть кому объяснять? В городе Бердичев , ремонт моста второй год сделать не могут, в городе пробки как в Киеве. Развязка строится не просто так, Вацак стал депутатом в прошлом году, в том же году купил асфальтный завод за рубежом , в этом году чисто случайно выиграл тендер! Суть в том что развязка в два направления : Бердичев и объездная в сторону Винницы ! Весь абсурд в том , что отмыли миллиарды , а суть развязки остаётся той же , так как придётся осуществлять разворот. У
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13.10.2021 07:11 Ответить
Біля Чуднова вже будують переїзд через жд, пройшло 2 роки, а переїзда так і не має
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12.10.2021 18:40 Ответить
Кипит работа на одном из наиболее масштабных проектов программы президента Владимира Зеленского (!!!???) "Большая стройка" .

Зеленский лично деньги дает на это?? Почему стройка Зеленского??? Так было в СССР и Сталинские стройки были.. Куда идет Украина, в Китай?!
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12.10.2021 22:50 Ответить
Я 14 років їздю там і ніколи не було заторів. Максимум кільце зробити там і все всім нормально....ні треба бабло розпилити по по великому . Ну поцики зЕ ну ну

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12.10.2021 23:49 Ответить
 
 